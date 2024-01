České hokejistky porazily v semifinále mistrovství světa do 18 let ve Švýcarsku senzačně Kanadu 4:2 a poprvé v historii postoupily do zápasu o titul. Jejími soupeřkami v nedělním finále budou Američanky, nebo Finky.

Podrobnosti připravujeme. Mistrovství světa hokejistek do 18 let v Zugu (Švýcarsko): Semifinále: Kanada - Česko 2:4 (0:1, 1:1, 1:2) Branky: 29. Primeranová, 43. Zablocká - 24. a 60. Čabelová, 14. Šapovalivová, 47. Slavíčková. 19:00 USA - Finsko.

