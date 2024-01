Faksa přispěl asistencí k vysoké výhře Dallasu. Patera třikrát inkasoval od Colorada

Český hokejový útočník Radek Faksa asistoval v NHL u vysoké výhry Dallasu 7:2 nad Minnesotou a bodoval poosmé v sezoně. Brankář Jiří Patera měl 32 úspěšných zákroků, prohru Vegas 0:3 s Coloradem ale neodvrátil.

Vysoká výhra Dallasu se rodila postupně. V první třetině se Stars prosadili jen jednou, když skóre v 17. minutě otevřel Joe Pavelski. Druhá dvacetiminutovka nabídla jednoznačnou střeleckou převahu domácích, která vyústila v navýšení náskoku na 3:0. Dallas zasypal debutujícího brankáře Jespera Wallstedta 16 ranami, ze kterých se ujaly pokusy Matta Duchenea a Roopeho Hintze.

Wallstedt si premiéru v NHL odbyl necelé dva měsíce po 21. narozeninách a stal se nejmladším gólmanem v historii Wild. Zároveň je nejmladším brankářem, který zasáhl do aktuálního ligového ročníku. "Byl jsem nervózní a minimálně v úvodu zápasu to můj výkon ovlivnilo. Puky ze mě vypadávaly a necítil jsem se příliš jistě. Pak se to zlepšilo, ale týmu jsem stejně moc nepomohl. Myslím, že jsem mohl předvést pár lepších zákroků a udržet tým ve hře," líčil švédský mladík.

Do závěrečného dějství vstoupila lépe Minnesota, které zásluhou Matthewa Boldyho snížila na 1:3. Zbytek třetiny ale opět patřil domácím hokejistům. Dallas nasázel čtyři branky a došel si pro pohodlné vítězství 7:2.

Pátou trefu Stars připravil Faksa, jenž zavezl puk do útočného pásma a vyzval ke skórování Nilse Lundkvista. Třiadvacetiletý bek dal první gól v sezoně a byl vyhlášen první hvězdou zápasu. "Je to hezký pocit. Čekal jsem docela dlouho, ale lepší dát gól teď než nikdy," uvedl Lundkvist.

Výsledky NHL:

Philadelphia - Montreal 3:2 po sam. nájezdech (1:2, 1:0, 0:0 - 0:0)

Branky: 16. Tippett, 29. Frost, rozhodující sam. nájezd Couturier - 2. Monahan, 12. Savard. Střely na branku: 39:19. Diváci: 18.238. Hvězdy zápasu: 1. Couturier, 2. Frost (oba Philadelphia), 3. Primeau (Montreal).

Dallas - Minnesota 7:2 (1:0, 2:0, 4:2)

Branky: 17. Pavelski, 25. Duchene, 35. Hintz, 49. J. Robertson, 50. Lundkvist (Faksa), 57. Seguin, 59. Steel - 45. Boldy, 52. Hartman. Střely na branku: 34:23. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Lundkvist, 2. Lindell, 3. Marchment (všichni Dallas).

Colorado - Vegas 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky: 20. a 32. Ničuškin, 50. L. O'Connor. Střely na branku: 35:25. Diváci: 18.039. Patera odchytal za Vegas celý zápas, inkasoval tři góly z 35 střel a úspěšnost zásahů měl 91,4 procenta. Hvězdy zápasu: 1. Georgijev, 2. Ničuškin, 3. Rantanen (všichni Colorado).

Tabulky NHL:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 40 24 8 8 136:109 56 2. Florida 40 26 2 12 128:100 54 3. Toronto 38 21 7 10 140:121 49 4. Tampa Bay 42 20 5 17 137:145 45 5. Detroit 40 20 4 16 144:136 44 6. Montreal 40 17 6 17 113:140 40 7. Buffalo 41 17 4 20 122:139 38 8. Ottawa 36 14 0 22 119:131 28

Metropolitní divize:

1. NY Rangers 39 26 2 11 132:112 54 2. Carolina 40 22 5 13 137:122 49 3. Philadelphia 41 21 6 14 120:115 48 4. NY Islanders 40 18 10 12 123:135 46 5. New Jersey 38 21 2 15 135:136 44 6. Washington 38 19 6 13 94:117 44 7. Pittsburgh 39 20 4 15 121:106 44 8. Columbus 42 13 9 20 126:155 35

Západní konference:

Centrální divize:

1. Winnipeg 40 27 4 9 137:94 58 2. Colorado 42 27 3 12 155:130 57 3. Dallas 40 24 5 11 149:122 53 4. Nashville 41 22 1 18 129:130 45 5. Arizona 39 20 2 17 118:117 42 6. St. Louis 39 20 1 18 110:125 41 7. Minnesota 40 17 4 19 118:134 38 8. Chicago 41 12 2 27 95:153 26

Pacifická divize: