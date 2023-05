Češi proti "výběru extraligy". Lotyši jsou nám blízcí, Bukarts svůj, zní od manažerů

Češi nastoupí ve třetím zápase na hokejovém mistrovství světa v Rize proti domácím Lotyšům. Pobaltská reprezentace má v kádru osm hráčů z extraligy a celkem hned jedenáct hokejistů, kteří si nejvyšší soutěž v Česku někdy vyzkoušeli. Tuzemští manažeři popisují, proč jsou Lotyši žádaným zbožím.

Českou extraligu si od roku 1993 zahrálo 37 Lotyšů, jedenáct z nich je teď v týmu, který se dnes od 19:20 na světovém šampionátu postaví proti české reprezentaci.

Obránci Ralfs Freibergs, Kristaps Zile a Janis Jaks strávili uplynulou sezonu v Litvínově, jejich kolega z obrany Uvis Janis Balinskis z Liberce vyhrál produktivitu beků v extralize, další zadák Karlis Čukste dosáhl s Třincem na titul a Oskars Cibulskis pomohl Kladnu se záchranou.

Útočníka Robertse Bukartse z Vítkovic už čeští fanoušci dobře znají. Martinš Dzierkals hrál po přestupu z Plzně v Českých Budějovicích.

Dříve se po českých kluzištích proháněl i obránce Roberts Mamčics a forvardi Andris Džerinš s Rihardsem Bukartsem, mladším bratrem Robertse.

Čím to, že jsou Lotyši v extralize stále populárnější?

"Mám s nimi dobré zkušenosti. V Hradci jsem pracoval s Džerinšem a Cibulskisem, při působení v Soči jsem měl zase nakoukané zápasy Rigy v KHL. V principu se dá říct, že Lotyši jsou skromní, pokorní a pracovití," tvrdí Pavel Hynek, generální i sportovní manažer Litvínova.

"Mentalitou jsou nám blízcí a rychle zapadnou do kolektivu," říká třinecký sportovní ředitel Jan Peterek.

"A co se týče finančního vyjádření, jsou určitě levnější než Kanaďané, Finové a Švédové. Samozřejmě i levnější než mnoho Čechů," přidává hradecký generální manažer Aleš Kmoníček.

Podstatným důvodem pohybu lotyšských hráčů po Evropě je politická situace v posledních měsících. Dinamo Riga, dříve velká zásobárna pro reprezentaci, opustila po vypuknutí války na Ukrajině KHL a působí ve slabé lotyšsko-litevské soutěži.

Reprezentanti se rozprchli pryč a česká extraliga se dost možná i díky příznivým referencím krajanů stala pro Lotyše vítanou destinací.

"Že jsme měli tři lotyšské obránce, to byla spíše shoda náhod. Do jisté míry to za nás vyřešil trh. Většina Lotyšů by asi hrála doma v Rize, takhle se to od švédské a švýcarské ligy posouvalo směrem dolů," míní Hynek.

Nejvýraznějším Lotyšem v historii extraligy je Roberts Bukarts, který přišel do Zlína v sezoně 2015/16. Od té doby nastřílel v nejvyšší české soutěži 118 branek ve 346 zápasech.

Guntis Galvinš před čtyřmi lety jako první Lotyš v dějinách extraligu vyhrál, a to v dresu Třince. Stejně jako Freibergs v roce 2021 a Čukste letos. O všech třech se dá říct, že působili jako nenápadná, nicméně spolehlivá defenzivní síla.

To Balinskis se v nedávno skončené sezoně v Liberci předvedl natolik, že po něm skočila Florida a lotyšský obránce zabojuje o místo v NHL.

"Chtěl jsem ho do týmu už v Soči, tehdy jako mladého beka s velkým potenciálem. Když jsem naskočil v Litvínově, podařilo se nám ho přivést do extraligy," vypráví Hynek. "Rychle se přizpůsobil, stejně jako drtivá většina Lotyšů," doplňuje.

"Trochu svůj je v tomto směru Bukarts. Výborný hráč, ale musí to být kolem něj postavené. Zlín táhl, byl hodně často na ledě. V Třinci a ve Spartě takovou roli neměl, to byl poloviční. Naposledy ve Vítkovicích? Znovu vynikající," pokračuje manažer Litvínova.

I v současném lotyšském národním týmu vidí zajímavé hráče, byť se domácímu výběru na MS zatím nepodařilo bodovat. Na úvod schytal těžkou porážku 0:6 od Kanady, se Slováky padl těsně 1:2.

"Zatím Lotyši tahají za kratší konec, teď už potřebují nutně zabrat. I tak si myslím, že vyhrajeme," odhaduje Hynek. "Stoprocentně věřím nám, kvalitativně máme lepší tým. Zvítězíme," souhlasí Kmoníček.

Pokud Češi potvrdí pozici favorita, výrazně se přiblíží čtvrtfinálové jistotě. Lotyše by třetí prohra uvedla do velice svízelné situace.