Chystá se odveta za Prahu. Jak na brankáře? Rozhýbat ho a vlézt mu do kuchyně

před 1 hodinou

Čeští hokejisté se po vyřazení Německa chystají na semifinále proti Kanadě. Zámořskému soupeři se v boji o finále MS postaví po čtyřech letech a budou chtít javorovým listům vrátit porážku z Prahy. Dominik Simon ji zažil na vlastní kůži, letos by mohl svým spoluhráčům pomoct znalostmi o brankáři Mattu Murraym.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - Člen elitní české formace zná kanadského brankáře z působení v Pittsburghu a první, co ho při zmínce o Murraym napadne, je jeho rychlost.

"Je takový agilní, strašně rychlý. Má dobré zákroky, když se puk přesune rychle od tyče k tyči. Murray je výborný gólman, s klukama jeho styl ještě probereme," řekl Simon při dobrovolném tréninku českého týmu, kterého se přímo na ledě nezúčastnil.

Dále se snažil najít recept na 24letou oporu Penguins. "Žádný brankář nemá rád, když mu vlezete do kuchyně a hodně otravujete. Stoprocentně to musíme dělat, vyhecovat ho a donutit k nějakým chybám," pousmál se Simon.

Murray chytá v Bratislavě na první velké akci za dospělou reprezentaci, Světový pohár před třemi lety absolvoval v dresu výběru Severní Ameriky do 23 let. Kariéru v NHL rozjel dvěma Stanley Cupy z let 2016 a 2017, na kterých měl zásadní podíl.

Na MS má po pěti odchytaných zápasech úspěšnost 92 procent. "Je to vysoký gólman a zabere v bráně spoustu místa," přidal útočník Jakub Vrána, který byl při čtvrtfinále proti Němcům jen v pozici náhradníka na tribuně, ale Murrayho zná jako soupeře z NHL.

"Bude důležité s ním hnout do strany, přidat přihrávku navíc. Když střelu uvidí, bude ji chytat. Pokud nejdříve naznačíme a budeme mít někoho na dorážku, mohl by mít problém," zamýšlel se forvard Washingtonu.

V Praze bylo těžké vytvořit si šance

Na rozdíl od předchozích šampionátů nepřivezla Kanada na Slovensko hráče, kteří by byli ve svých týmech NHL největšími hvězdami. Všichni členové mužstva jsou mladší třiceti let.

"Nejsou to takové hvězdy, ale všechno strašně kvalitní hráči. Umí se doplnit navzájem a hrají fyzický hokej. Ale to umíme i my, umíme se stmelit, jsme suprová parta. Umíme hrát minimálně stejně jako oni," prohlásil Simon.

Je jedním ze čtyř pamětníků čtyři roky staré porážky s Kanadou v semifinále pražského MS. Spolu s ním u toho byli ještě Jan Kolář, Jan Kovář a Jakub Voráček, na straně soupeře jen Sean Couturier. Po čtyřech letech mají Češi šanci na odvetu.

Kanaďané zvítězili 2:0 a v českých hráčích zůstala tehdy po zápase pachuť křivdy ze strany rozhodčích, kteří neuznali branku Michala Jordána na 2:1 kvůli spornému postavení Petra Koukala v brankovišti.

"Bylo to nepříjemné. Měli jsme super turnaj a ani proti Kanadě jsme nehráli špatně. Zápas byl docela vyrovnaný, ale bylo velmi těžké se přes ně protlačit do koncovky," vzpomíná Simon na střetnutí proti Sidneymu Crosbymu, Tayloru Hallovi či Jasonu Spezzovi.

Češi v roce 2015 po porážce s Kanadou neskórovali ani v zápase o třetí místo s Američany a podruhé za sebou skončili na MS čtvrtí. Nyní si po postupu ze čtvrtfinále věří o to více, že v průběhu turnaje nastříleli už 44 gólů, nejvíce ze čtyř týmů, které si zahrají o medaile.

"Ukázali jsme, že produktivní umíme být v lehčích i těžších zápasech. Teď máme v hlavě jen to, že jsme v semifinále. Pokusíme se předvést náš nejlepší hokej, není důvod k obavám," podotkl odchovanec Sparty a ve 24 letech vrstevník brankáře Murrayho.

Simonova parádička proti kanadským juniorům

Z reprezentace nemá Simon na Kanadu jen smutnou vzpomínku z Prahy. Na juniorském šampionátu v Malmö na přelomu let 2013 a 2014 přispěl k vítězství 5:4 na nájezdy ve skupině vítěznou Forsbergovou kličkou.

Češi se Simonem, Davidem Pastrňákem, Radkem Faksou či Jakubem Vránou porazili favorizovaného soupeře se jmény jako Aaron Ekblad, Connor McDavid nebo Anthony Manta a Sam Reinhart, kteří jsou na MS v Bratislavě, v dalším průběhu však ztroskotali ve čtvrtfinále na Finech.

"Přesto to byl parádní turnaj a zápas s Kanadou byl vyrovnaný až do samého závěru. Vzpomínám si na to dobře a rád, zkusím si vzpomenout i v zítřejším zápase," prohodil Simon s úsměvem.

A pokud by došlo na nájezdy, rozhodně by si znovu věřil.

Vítězný nájezd Dominika Simona proti Kanadě na MS juniorů 2014: