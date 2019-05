Hvězdičky NHL na hraně sestavy. Vrána ladí mušku, Chytil od koučů neví, co zlepšit

před 2 hodinami

Jakub Vrána sledoval čtvrtfinále z tribuny, Filip Chytil odehrál jen pár minut. Mladé české hvězdičky NHL spadly v klíčové fázi hokejového mistrovství světa na hranu sestavy.

Bratislava (od našeho zpravodaje) - Nominoval tucet hráčů z nejlepší ligy světa, ale naplno jich trenér Miloš Říha využívá jen devět. Kromě brankáře Pavla Francouze jsou v nevítané pozici Vrána s Chytilem.

Jestli nastoupí do semifinále proti Kanadě, nejspíš budou vědět až v den zápasu. Páteční trénink si dobrovolně prodloužili, aby nevypadli z tempa. Jsou vytěžovaní méně, než by asi čekali.

Vrána, kterého po skupinové fázi zkritizoval bývalý kouč Marek Sýkora, sledoval postup přes Německo z tribuny. Mimo sestavu zůstal, přestože v NHL letos nastřílel 24 gólů. Víc než jakýkoliv Čech v Bratislavě.

Risk? Podle Říhy ne. "Děláme promyšlené tahy," prohlásil. "Vrána je rychlý, lehký a technický hráč, to by na Němce nesedělo."

"Jestli se trenér takhle rozhodl, tak budiž. Já s tím bohužel nic neudělám," reagoval 23letý střelec, jenž na mistrovství posbíral pět bodů (4+1). "Já jsem jen hráč. A jsem tady od toho, abych makal."

Na tréninku tak poté, co už jsou skoro všichni v kabině, pálí do brány jeden kotouč za druhým. Rád by v tom pokračoval naostro proti Kanadě: "Chci být tím rozdílovým hráčem. Proto furt trénuju střely navíc, furt jsem připravený, kdyby náhodou přišla šance vrátit se zpátky do sestavy."

V prvním útoku místo není, tam exceluje trio Frolík, Simon a Voráček.

Čtvrtou lajnu už delší dobu tvoří Palát, Řepík a Tomáš Zohorna. Jeho mladší bratr Hynek zastává roli třináctého útočníka.

Kováře a Kubalíka ve třetí formaci doplňuje Gulaš, místo něj tam proti Švédsku zářil právě Vrána.

Druhý útok, kde Vrána strávil nejvíc času, je nejproměnlivější ze všech. Ve čtvrtfinále měl už pátou podobu. Jaškin a Faksa dostali na křídlo Chytila, který neodehrál ani devět minut. Třetí dějství v podstatě proseděl.

"To se stává, je to sport," krčil rameny 19letý forvard. "Na turnaji si užívám každou vteřinu. A když se dostanu na hřiště, snažím se hrát svoji hru, pracovat tak, abychom vyhrávali. Nevadí mi, že jsem třetí třetinu nehrál."

Na šampionátu si Chytil připsal gól a asistenci v pěti zápasech. V čem má zabrat, aby dostal větší prostor, podle svých slov neví. "Tady se o tom nebavíme," prohlásil. "Spíš s trenéry v New Yorku máme společnou představu, co zlepšovat. Tím se řídím."

Přestože Češi ofenzivně září a nasázeli už 44 gólů, někteří hráči stále nemají ani bod. Kromě málo vytěžovaného beka Skleničky jde o bratry Zohornovy, kteří odehráli většinu z osmi duelů (Hynek šest, Tomáš sedm).

S jejich celkovou prací jsou ale trenéři spokojení. Všechny lajny podle nich šlapou, a tak velké rošády zřejmě čekat nelze. A ty malé? "Nic k tomu říkat nebudu," mlčel ohledně sobotní sestavy trenérský asistent Robert Reichel. "Vím, že chcete informace, ale ne."

Ani Vrána, ani Chytil tak nemají jistotu, že do semifinále naskočí. Navzdory zkušenostem z NHL.