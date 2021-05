Útočí na Holíkův zápis. Ambühla přitom znám jako mladé ucho, směje se legenda Davosu

Švýcarský útočník Andres Ambühl dnes rozehraje své šestnácté mistrovství světa. Od roku 2004 chyběl jedinkrát, na úvod turnaje v Lotyšsku povede švýcarské hokejisty v duelu proti Česku. Josef Marha, který hrál s Ambühlem osm let v Davosu, nemůže uvěřit, že se jeho bývalý parťák chystá v počtu startů na MS překonat Jiřího Holíka.

Češi nejsou před druhým zápasem na MS v lehké pozici. O bodový zisk proti Rusku přišli až 19 sekund před koncem a prohráli 3:4. "Viděl jsem z toho zápasu jen část a zdál se mi vyrovnaný. Je škoda, jak to nakonec dopadlo," říká bývalý útočník Josef Marha.

K druhému českému soupeři, Švýcarsku, ovšem má co říct. Vždyť v zemi helvétského kříže je čtyřiačtyřicetiletý borec, který končil kariéru před sedmi lety v Hradci Králové, rozhodně známějším hokejistou než doma.

Po šestiletce v NHL strávil Marha od roku 2001 do roku 2013 dvanáct sezon za sebou v Davosu. Pětkrát vyhrál švýcarskou ligu, třikrát zvedl nad hlavu Spenglerův pohár.

"Obrana Švýcarů není nejlepší, ale útok mají silný, velmi vyrovnaný. Sice na první pohled nepatří mezi největší favority, nicméně rozhodně mohou aspirovat na medaili. Jako dalších pět nebo šest týmů," soudí Marha.

Švýcaři každoročně skládají kádr na MS výhradně z domácí soutěže, který doplní několika krajánky z NHL. Současná situace, kdy ostatním reprezentacím přijelo na šampionát méně hráčů ze zámoří, by jim tak mohla vyhovovat.

Zpoza oceánu navíc přiletěla zajímavá čtyřka. Bek Jonas Siegenthaler toho sice mnoho neodehrál, ale útočník Timo Meier ze San Jose nasbíral solidních 31 bodů. Gólová produkce se očekává také od Nica Hischiera, jedničky draftu z roku 2017, čtvrtým do party je další mladík Philipp Kurashev.

"To jsou hráči, kteří budou určitě platní. Pak tam mají zkušené osobnosti z domácí ligy, jako je Andres Ambühl. Je neskutečné, jaké výkony podává v 37 letech. To je kluk, který vám bude makat i ve čtyřiceti. Lítá nahoru dolů, umí to s holí," vyzdvihuje Marha.

S Ambühlem hrál osm let v Davosu, později se ve Švýcarsku utkávali jako soupeři. Teď Marha ani nemůže uvěřit tomu, že na MS nasbíral vlasatý mušketýr 107 zápasů. "Cože, tolik? To je strašné," reaguje s úsměvem.

Od roku 2004 nehrál Ambühl jen na stříbrném šampionátu v Dánsku před třemi lety. V historickém pořadí už má na dostřel druhého Jiřího Holíka, železného muže československých výběrů z 60. a 70. let. A pokud vydrží i do dalších let, setřese absolutního rekordmana Uda Kiesslinga.

Rekordmani MS Andres Ambühl má před začátkem turnaje v Rize na kontě 107 utkání na MS, což ho řadí na dělenou čtvrtou pozici. I kdyby Švýcaři došli až do zápasů o medaile, rekordmana Uda Kiesslinga (zatím) nepřekoná, ale jen tři duely mu stačí, aby se dostal před Jiřího Holíka. 1. Udo Kiessling (Německo, 1972-1991) - 117 zápasů, 2. Jiří Holík (Československo, 1964-1977) - 109, 3. Alexandr Malcev (Sovětský svaz, 1968-1983) - 108, 4. Andres Ambühl (Švýcarsko, 2004-2021) a Ville Peltonen (Finsko, 1993-2008) - oba 107. Stovku letos v Lotyšsku atakuje také norský zadák Jonas Holös, hrající svůj patnáctý šampionát. Před startem turnaje měl odehraných 95 utkání.

"Když jsem v Davosu začínal, dělal nám v lajně s Patrickem Fischerem, jeho současným trenérem ve švýcarském nároďáku, křídlo. Bylo mu 17 let, jezdil jako baterka z reklamy, takový mladý ušák. Pořád si ho takhle pamatuju, přitom je to už vysloužilý veterán," přidává pobaveně Marha.

Za jeho časů ale Ambühl přeci jen tak výrazným hráčem nebyl, kdežto v 37 letech prožil bodově nejplodnější sezonu v kariéře. V 45 zápasech za Davos posbíral 44 bodů (14+30) a v bodování švýcarské soutěže, které ovládl Jan Kovář, skončil těsně za elitní desítkou.

"Tehdy jsme měli v Davosu na produktivitu spoustu dalších útočníků. Je možné, že teď Ambühl chytil druhou mízu. Pořád mu to jezdí, pořád umí hru tvořit," podotýká Marha.

Tomu, že si po sezoně v klubu pravidelně střihne i šampionát a nikdy kvůli únavě neodmítá, se ani nediví. "Je na to stavěný, je to kluk z vesnice nad Davosem. Podsaditý, ale urostlý řízek se skvělou fyzičkou," popisuje.

Marha a Ambühl vyhráli společně čtyři švýcarské tituly, pátý přidal český útočník v době, kdy si Ambühl odskočil do Curychu. S ním opanoval ligu v roce 2012 a šestý zářez přidal s Davosem před šesti lety, už bez Marhy.

"Občas si zavoláme, píšeme si. Ve Švýcarsku mi hraje syn, takže tam navíc několikrát za sezonu jezdím," vysvětluje otec osmnáctiletého Šimona Marhy, který letos reprezentoval Česko na dorosteneckém MS.

I díky tomu má přehled, jak se Švýcarsko neustále posouvá dopředu.

Zatímco Češi nezískali medaili z MS už devět let, Švýcaři brali ve stejném období dvě stříbra (2013, 2018). "Jejich hokej se zvedá trošičku pomaleji, než jsem čekal, ale připadá mi, že se jím hlavně baví. Je tam vidět velký vliv Kanaďanů, kteří do Švýcarska chodí a už to nejsou žádné mlátičky jako dříve," míní Marha.

Více by pomohly naopak častější odchody mladých Švýcarů do zámoří, jenže těm se štědře dotovanou domácí soutěž opouštět nechce. "Nic jim tam nechybí. Hrát ve Švýcarsku je pro každého sen."

Vzájemné zápasy Česka a Švýcarska z poslední doby jsou vyrovnané. Vyšším rozdílem než o gól vyhráli Češi naposled před třinácti lety na MS v Kanadě. Od té doby Švýcarům na šampionátech také čtyřikrát z osmi případů podlehli.

"Znovu očekávám velmi vyrovnaný duel. Věřím, že na začátku můžeme mít navrch, protože jsme z pátku rozehranější," odhaduje Marha. Švýcaři měli totiž v první den turnaje volno. Stejně jako český tým v přípravě ani jednou nezaváhali. Dvakrát zdolali Rusko, dvakrát Lotyšsko.

Češi je vyzvou ve večerním bloku od 19:15 a Aktuálně.cz vám utkání přinese v online reportáži.