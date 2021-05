Led zaházený odpadky, Irglova paráda a dvě tváře Hniličky. To bylo první MS v Rize

Odepisovaný český tým

Zatímco letos odletěl český národní tým do Rigy s vlnou příjemného optimismu v zádech, přestože devět let čeká na medaili z MS, před patnácti lety to bylo přesně opačně.

Češi sice obhajovali zlato z Vídně 2005, jenže v seriálu Euro Hockey Tour prožili mizernou sezonu a trenérovi Aloisi Hadamczikovi se po zvláštní olympijské pachuti z Turína množily omluvenky.

Nakonec jich Hadamczik s asistenty Josefem Palečkem a Františkem Musilem (otcem letošních účastníků Davida a Adama) nasčítal z různých důvodů 27.

Osu týmu tvořili jasná jednička Milan Hnilička, stálice Tomáš Kaberle a kapitán David Výborný, hrající na jedenáctém MS v řadě. Svůj premiérový šampionát odehráli Tomáš Plekanec nebo Tomáš Rolinek, naproti tomu třeba Jan Bulis a Patrik Štefan si na MS zahráli poprvé a naposled.

Vyhlídky mužstva na úspěch rozhodně nepodpořil první zápas proti nažhaveným domácím Lotyšům. Češi s nimi jen remizovali 1:1 (v roce 2006 mohlo utkání základní části MS naposled skončit remízou).