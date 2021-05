Oproti Praze to byl odvar, hodnotí Farda po Rusku. Optimismus se možná až přeháněl

Čeští hokejisté rozjeli mistrovství světa v Lotyšsku porážkou 3:4 od Rusů. V pražské generálce proti sborné vyhráli 4:0, zato v Rize darovali soupeři vítězství svými chybami. Richard Farda, někdejší vynikající útočník a trenér, komentuje pro Aktuálně.cz nejenom výkon Čechů v úvodním duelu na turnaji.

Bohužel se mi ten zápas spíš nelíbil, hráli jsme špatně. Tři velké chyby nás stály tři góly, první dali Rusové v přesilovce. Oproti utkání v Praze to byl jen takový odvar. Věděl jsem, že to bude těžké, ale věřil jsem, že se s tím popasujeme lépe.

Rusové dobře bránili a měli štěstí, že jsme jim nabídli šance. Nejdříve Jakub Vrána v přesilovce špatně přihrál, pak Lukáši Radilovi utekl puk před brankou. To se nesmí stávat. Soupeř nekompromisně trestal.

Podívejte se na sestřih zápasu Česko - Rusko:

Naopak my jsme měli štěstí při gólu Dominika Kubalíka na 3:3, při jeho tečované střele. Ale stejně to nestačilo. Hráči odjeli střídat a nechali za sebou samotného hráče. Celkově to byla hrubá chyba, včetně toho, že jsme odevzdali puk Rusům. 19 sekund před koncem, velká škoda.

Musím přiznat, že jsem měl obavy z velkého optimismu, který zavládl. Vyhráli jsme devětkrát v přípravě, Rusové se naopak spíš drželi při zemi. Jenže oni jsou vždycky těžký soupeř. Mají výběr sice hlavně z KHL, ale to je dobrá soutěž. Není problém, že z Ameriky jim tolik hráčů nepřijelo.

V přípravě prohráli dvakrát ve Švýcarsku, pak s námi v Praze. Trenér je určitě vyburcoval, trochu změnil taktiku. Navíc jim přibyli noví hráči.

Zpátky k českému mužstvu. Hodně v té atmosféře udělají novináři, kteří píšou, že jedeme jako favorité. Přitom to je dnes tak vyrovnané, že favorit na začátku turnaje není nikdo.

Když se říká, že se někam jede pro medaili, často na to ten tým doplatí. I když vím, že hráči tohle netvrdí, odjeli o to bojovat, to je jasné. Na druhou stranu soupisku máme papírově silnou, tohle byl pouze první zápas.

Rusové zahráli dobře, nepouštěli nás do šancí. Góly jsme dali se štěstím, třeba první branka jejich brankáři smolně propadla. Gólmani jsou jejich slabá stránka. První gól dával Jakub Flek a celkově se mi hra jeho čtvrté formace líbila. Vrána, Kubalík, o nich jsem do půlky zápasu nevěděl. Nicméně hráli poprvé od příletu, věřím, že se to tempa dostanou.

Richard Farda Bývalý hokejový útočník a trenér, 75 let. Rodák z Brna, s nímž vyhrál československou ligu v roce 1966. S národním týmem hrál na šesti světových šampionátech, v roce 1972 se v Praze stal mistrem světa (z let 1971 a 1974 má stříbro, z let 1969, 1970 a 1973 bronz). Bronzovou medaili získal také na olympiádě 1972 v Sapporu. Před třicítkou emigroval přes Švýcarsko do Kanady a tři roky strávil v soutěži WHA (dřívější konkurence NHL). Kariéru dohrál ve Švýcarsku, kde pak dlouhá léta také žil. V extralize trénoval Olomouc, Kometu, Slavii, Havířov, Vítkovice, Plzeň, Karlovy Vary a naposled Jihlavu v sezoně 2004/05.

Musíme v dalších zápasech více střílet, více se tlačit do branky. Švýcaři nebudou snadný soupeř, hrají už dlouhá léta hodně nepříjemně. Dvakrát porazili Rusy v přípravě, mančaft mají dobrý. Jejich liga je výborná, mají několik hráčů z NHL. Jsou to s nimi většinou vyrovnané zápasy.

Vlastně pořádně nevím, komu budu fandit, protože ve Švýcarsku jsem žil skoro delší dobu než tady. Ale nic nenadělám, vyhraje ten lepší. Nechci malovat čerta na zeď. I kdybychom podruhé prohráli, pořád by to bylo ještě otevřené, ale na druhou stranu už docela nepříjemné.

Bude to hodně důležitý zápas. Jsem zvědavý, jak dopadne.