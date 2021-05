Nervózní výkon, Rusové byli lepší. Medaile nám na hotel nikdo nepřinese, řekl Pešán

Čeští hokejisté prožili na mistrovství světa v Rize nešťastné vstupní utkání proti Rusku. Byť je Rusové přehrávali, svěřenci Filipa Pešána se třikrát dotáhli a o bodový zisk přišli až těsně před koncem. "Prohra mrzí, ale je lepší vystřízlivět na startu turnaje," hodnotil po porážce 3:4 český trenér.

Češi odlétali do Rigy optimisticky naladění. V přípravě vyhráli všech devět zápasů, v nedělní generálce v Praze smetli Rusy 4:0. Jenomže na začátku ostrého turnaje byl lepší soupeř. Na Čechy jako by dolehla tíha okamžiku.

"Je to pravda. Od začátku jsme nedrželi plán, utíkaly nám puky. Nervozita byla na hráčích vidět," hodnotil na tiskové konferenci trenér Filip Pešán. "I tak jsme mohli bodovat, ale nezasloužili jsme si to," uznal.

Češi v úvodním zápase ani jednou nevedli, jen dotahovali. Rusové oproti utkání v Praze výrazně obměnili hlavně obranu, kde nastoupily posily z NHL. Vyztužená defenziva pouštěla český tým jen do minima šancí.

"Měli lepší sestavu než na Českých hrách. Také led je tady větší, ale to je pro všechny stejné. Je potřeba se více držet na puku a vytvářet si více příležitostí," kýval hlavou Filip Hronek. Jeho vyloučení v první třetině potrestala sborná úvodním gólem, v poslední sekundě přesilovky.

"Podle mě to byl rozhodující moment," podotkl Pešán. "Nahlodalo nám to sebevědomí a bez mentální síly tým nevyhraje," prohlásil. Pustili si Češi do hlav, že patří mezi favority MS, a mohlo jim to uškodit? "Nechceme si to připouštět, rozhodně nemyslíme na konec turnaje," odpověděl střelec první české branky Jakub Flek.

Podobně mluvil po porážce od Rusů i Pešán. "Medaile nám na hotel nikdo sám nepřinese. Prohra je nepříjemná, mrzí nás a může ovlivnit náladu. Ale musíme být odolní. Kdo se složí po prvním zápase, nemá na tomhle turnaji co dělat," poznamenal třiačtyřicetiletý kouč.

Porážka mrzí o to více, že vítězný gól naservírovali Češi soupeři 19 sekund před koncem po špatném střídání. Michal Moravčík vezl puk dopředu, ale místo nahození až na zadní mantinel ho jen odevzdal Ivanu Provorovovi. Trojice jeho spoluhráčů zrovna střídala, Michail Grigorenko ujel Čechům po levém křídle a trefil se přesně do šibenice.

"V takové fázi zápasu jsme měli podržet puk. Bylo to špatné rozhodnutí a zaplatili jsme za to," litoval Pešán. "Obecně si musíme více vážit puku, tak jako jsme to dělali v přípravě. Dnes jsem to tam neviděl," zopakoval.

První gól dali Rusové v přesilovce, druhý ve vlastním oslabení po špatné přihrávce rozehrávajícího Jakuba Vrány. Třetí jim nabídl Lukáš Radil, když mu kotouč sjel z čepele, a o čtvrtém už byla řeč. "Třikrát ze čtyř gólů jsme jim odevzdali puk," konstatoval Pešán.

Sborná navíc několikrát nastřelila brankovou konstrukci, brankář Šimon Hrubec zastavil 24 střel. "Odchytal výborný zápas. Rusové ale nepříjemně clonili před brankou, nám to naopak chybělo," zmínil trenér.

Jako pozitivum jmenoval výkon čtvrté formace ve složení Jakub Flek, Adam Musil a Jiří Smejkal. Její členy do hry také nasazoval co nejčastěji. "Hráli nejméně bázlivě, to se mi líbilo," vysvětlil. "S jedním z největších favoritů, nebo možná tím největším, jsme drželi krok až do konce. Jenže jinak těch pozitiv moc není," doplnil.

Pešán novinářům prozradil, že do sobotního utkání proti Švýcarsku (od 19:15) nasadí beka Lukáše Kloka a útočníky Matěje Stránského a Radana Lence, které v pátek šetřil. Také Michael Špaček, jenž v přípravě po boku Stránského a Lence zářil, bude napsán jako člen plnohodnotné formace. Nikoliv jako třináctý útočník, jak tomu bylo s Rusy.

Zda bude znovu chytat Hrubec, nebo si první start na MS připíše Roman Will, to Pešán ještě odhalit nechtěl. "Máme už jasno, ale nechám si to pro sebe," uvedl.

"Švýcaři jsou silní v dodržování systému a v napadání. Musíme hrát úplně jinak a lépe než s Rusy," nastínil trenér směrem k důležitému sobotnímu duelu. "Musíme se poučit a hodit porážku za hlavu. Zápasů je ještě dost, žádný tlak si nepřipouštíme," dodal Flek.