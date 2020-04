Z hokejového stadionu nouzová márnice? Telefon od Hamáčka zatím nezazvonil

Když na konci března proběhla médii zpráva, že ve španělském Madridu slouží tamější zimní stadion jako nouzová úschovna mrtvých těl obětí koronaviru covid-19, v manažerovi pražské Hvězdy Michaelovi Grimovi to hrklo. Stadion, který klub spravuje, figuruje v seznamu míst, která jsou pro podobné účely vytipována v Česku.

Ještě téhož dne se na poněkud morbidní téma Grima telefonicky vyptávalo hned několik známých a přátel, ovšem ani bývalý šéf krizového štábu Roman Prymula, ani jeho nástupce Jan Hamáček se mu zatím neozvali.

"Nikdo nás naštěstí nekontaktoval. Ale hned jak jsem slyšel o tom případu v Madridu, tak mě jako první napadlo, jestli nám nikdo nebude volat, že máme začít mrazit," říká Grim.

Zimní stadiony jsou pro podobné účely vhodné právě kvůli systému chlazení. Betonová plocha kluziště se obvykle namrazuje do hlubokých minusových teplot, přičemž těla se v běžných márnicích skladují dokonce při teplotách mírně nad nulou.

Výhodou vokovického stadionu navíc je, že se nachází ve strategické poloze nedaleko střešovické nemocnice, což mohlo hrát roli v tom, že byl už v devadesátých letech zařazen na seznam objektů, které by mohly složky státu v krizových situacích využívat.

"To se řešilo snad před dvaceti lety. Tehdy to bylo snad nařízení vlády, ale od té doby se s námi kvůli tomu nikdo nespojil. Rozhodně na podobné případy nijak nenacvičujeme," tvrdil ještě v únoru v rámci reportáže Aktuálně.cz Grim.

Jenže co se ještě před dvěma měsíci zdálo jako naprosto nepravděpodobná eventualita, se najednou stává reálnou možností. A Hvězdu před temným osudem chrání pouze fakt, že průběh epidemické situace v Česku je i díky přijatým opatřením zatím poměrně mírný a na covid-19 zemřely zatím přibližně dvě stovky lidí v celé republice.

V Praze ročně skoná přes dvanáct tisíc lidí a kapacita pražských márnic je podle několik let starých odhadů odhadem kolem tisícovky mrtvých těl. Kdyby došlo k dramatickému zhoršení aktuální situace, tak by se na kluziště Hvězdy, které má rozměry 60 × 30 metrů, v případě potřeby vešly další stovky zesnulých.

"Pokud by to přišlo, tak s tím nic nenaděláme. Aktuálně ale už máme stadion kvůli karanténě uzavřený a led rozpuštěný, takže by bylo třeba namrazit plochu hřiště. To se ale dá stihnout za pár dní. Ale snad to nebude potřeba," uzavírá Grim.

