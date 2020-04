Kdy budou moci sportovat děti? Vládní harmonogram to neřeší

V současnosti není jasné, kdy se budou moci ke sportu ve větší míře vrátit amatéři včetně dětí a mládeže ve sportovních oddílech

Harmonogram postupného uvolňování omezení proti šíření koronaviru, který v úterý zveřejnila vláda, se této otázce vůbec nevěnuje. Národní sportovní agentura (NSA) o dalším uvolňování ve sportu průběžně jedná s ministerstvem zdravotnictví. Počítá s tím, že uvolňování ve sportu bude stejně jako v jiných odvětvích postupné.

"Zatím je v té strategii uvolňování individuálního sportu na venkovních sportovištích, o dalších sportech jednáme průběžně s ministerstvem zdravotnictví," napsal na dotaz ČTK mluvčí Jakub Večerka.

Generální sekretář České unie sportu Jan Boháč věří, že aktuální výčet dalších plánovaných uvolnění byl jen orientační. "Výčet nemohl být podrobný a úplný. Je škoda, že v rámci rozvolňování nejsou v současné době zahrnuty také venkovní sportovní aktivity v oddílech dětí a mládeže, ale je potřeba počkat. Je přirozené, že aktivní děti by už rády začaly sportovat ve svých klubech nebo se svými trenéry, často tyto aktivity nahrazují teď rodiče," uvedl pro ČTK.

Kroky vlády ale respektuje. "Apelujeme na naše členské subjekty a sportovce, ať jsou ohleduplní a opatření dodržují. Nařízení vycházejí z odborných znalostí a aktuálních dat, hodnocených experty, epidemiology. Vědí, co dělají," doplnil.

Na sportování široké veřejnosti jsou postaveny aktivity Sokola, který v krocích vlády vidí horizont pozvolného otevírání sportovišť. "Co se týká sportu pro všechny, věříme, že v rámci prvního květnového termínu, kdy se mají otevřít posilovny a fitness centra, už se uvolnění bude vztahovat i na naše sokolovny. Pro toto upřesnění ještě musíme vznést dotaz na ministerstvo zdravotnictví," uvedla pro ČTK starostka České obce sokolské Hana Moučková.

Posilovny se mají při příznivém vývoji otevřít 11. května, jejich zázemí zůstane uzavřené. Se zpřístupněním dalších vnitřních sportovišť zatím plán nepočítá. "Vnitřní sportoviště jsou stále vnímaná jako riziková, nicméně v současné době jednáme se svazy o možných opatřeních, za kterých by bylo možné trénovat i ve vnitřních sportovištích v rámci kolektivních sportů při dodržování hygienických nařízení. Tato agenda je rovněž součástí našich vyjednávání s ministerstvem zdravotnictví a není vyloučeno, že se do současného harmonogramu ještě doplní," uvedla agentura.

Sokol vzhlíží s nadějí k povolení pořádání sportovních akcí do 50 osob, které by mělo přijít od 8. června. "Je příslibem a jakýmsi potenciálním odrazovým můstkem k narovnání naší činnosti. Ale vše dostává do nejistoty otázka dalšího vývoje současné krize. Velmi ale potřebujeme jasná pravidla pomoci našim jednotám a ta zatím nejsou, máme mnoho otazníků, které řešíme s agenturou," dodala Moučková.

Pro běžné sportování se ve srovnání s minulým týdnem nic nezměnilo. Otevřená jsou některá venkovní sportoviště například pro tenis nebo volejbal s maximálně dvěma hráči na každé straně, individuálně se mohou na stadionech připravovat atleti, lidé mohou na málo frekventovaných místech běhat bez roušky.