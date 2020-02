Hradec hraje o čest českého hokeje. Proti sobě má však absolutního vládce Evropy

Nejen žádný český klub, ale ani žádný hráč s českou vlaječkou u jména dosud nevyhrál hokejovou Ligu mistrů. Mountfield se dnes večer pokusí nejen o první český zápis na poháru, ve hře je ještě více. Jenže proti stojí nejsilnější možný protivník. Frölunda chrlí množství talentů do NHL a ve finále se představí už popáté.

Hradec v semifinále Ligy mistrů vyřadil stockholmský Djurgaarden a čekal, koho dostane jako finálového soupeře. Pokud by to byla Lulea, letěli by hokejisté Mountfieldu na daleký sever. Jenže ze souboje dvou švédských týmů vyšla lépe Frölunda, a tak se finále odehraje ve východních Čechách.

Svěřenci trenérů Vladimíra Růžičky a Tomáše Martince nahráli na cestě do finále více bodů než klub z Göteborgu, a proto závěrečnou bitvu o pohár hostí. Pro Hradec to sice znamená značnou finanční přítěž, ale na oplátku má město poblázněné hokejem.

Doma může vyhrát první velkou trofej v klubové historii, stát se prvním českým klubem, který triumfuje v Lize mistrů, a zapsat na seznam vítězů této evropské soutěže, jež se hraje od roku 2014, první české hráče.

"Musíme do toho dát vše, hrát všichni na sto procent. Poctivě, soudržně a obětavě, jedině to je cesta, jak můžeme soupeře přetlačit," řekl pro ČTK trenér Martinec. Jako první zástupce extraligy se do finále Ligy mistrů v roce 2017 dostala Sparta a podlehla tehdy právě Frölundě.

Sparta prohrála v Göteborgu po obrovském boji ve staré záložní hale Frölundy 3:4 v prodloužení. Moderní stadion Scandinavium byl před třemi lety zablokovaný kvůli blížícímu se reprezentačnímu turnaji Euro Hockey Tour, přesun do Prahy vedení soutěže neschválilo.

Tehdejší šéf Sparty a člen představenstva evropské soutěže Petr Bříza nabízel Frölundě kompenzaci 50 tisíc eur, sliboval úžasnou atmosféru nabité O2 arény a snažil se jednat ve jménu prestiže soutěže, jež se v té době rozbíhala ve svém teprve třetím ročníku. Nicméně neuspěl.

Švédové odmítli velkorysou nabídku z Prahy a finále chtěli za každou cenu odehrát v půlstoletí staré hale. "Byli jsme nejlepší ve všech třech ročnících Ligy mistrů. Máme na to právo," zdůvodňovali. Po výhře nad Spartou získali druhý titul a soutěž ovládli také vloni.

Hradec se ústupku dožadoval marně

V minulé sezoně zvítězili Indiáni i v domácí lize a potvrdili pozici evropské (mimoruské) hokejové jedničky. Hradec nespornou kvalitu Švédů uznává, ale jeho prezident Miroslav Schön si v rozhovoru Aktuálně.cz postěžoval na jistou nabubřelost Frölundy.

Aby mohl Mountfield ve finále nastoupit v plné síle, žádal ji o povolení dopsat na soupisku několik v lednu získaných hráčů, ale odpovědi se nedočkal. "Doufám, že tento pohrdavý postoj potrestají kluci na ledě," vyhlásil Schön. Věří, že i tento aspekt může Hradec motivovat.

Zatím jediným týmem, který Frölundu zastavil v Lize mistrů před branami finále, byl v předminulé sezoně Liberec. Vyřadil Švédy v osmifinále a sám posléze došel mezi nejlepší čtyřku. Před pěti lety porazila Frölundu ve finále Lulea, tím však výčet evropských porážek Indiánů končí.

"Švédové jsou velký favorit, ale pokusíme se je překvapit a vyhrát. Mají výborně namixovaný tým, ale je to jeden zápas, stát se může všechno," řekl Martinec. Na první pohled kádr Frölundy nehýří bůhvíjak hvězdnými jmény, přesto například čísla hráčů draftovaných z tohoto klubu do NHL vypovídají o špičkové úrovni.

Za posledních deset let se z Frölundy na draft dostalo 32 hráčů včetně hvězd Johna Klingberga, Frederika Andersena nebo Rasmuse Dahlina, jedničky z roku 2018. V minulém roce prošlo draftem pět hráčů Frölundy, z toho hned tři dříve než nejvýše vybraný Čech (87.) Lukáš Pařík.

Extraliga potřebuje výhru v 60 minutách

Švédové přivezou do Hradce nejproduktivnějšího hráče nedávného světového šampionátu juniorů Samuela Fagema, Američana Ryana Lasche, který vloni vyhrál celkovou produktivitu i tabulku nahrávačů v Lize mistrů a letos směřuje k obhajobě, nebo zkušeného kapitána a trojnásobného mistra světa Joela Lundqvista.

Mountfield trápí marodka zadáků Tomáše Linharta s Petrem Zámorským, mimo je i útočník Radek Pilař. Navíc kvůli dřívější uzávěrce soupisky se ve finále neobjeví ani lednové posily Oscar Eklund, Petr Šidlík, Lukáš Žejdl a Jakub Orsava.

Zato nemusí cestovat a v zádech bude mít podporu stadionu, který se na finálový zápas vyprodal během 20 minut. Spoléhat budou Východočeši hlavně na brankáře Marka Mazance a zodpovědnou defenzivní hru. Vždyť ve 12 zápasech Ligy mistrů inkasoval Hradec jen 22 gólů, kdežto Frölunda 35.

V play off je bilance nejlépe bránícího týmu soutěže ještě úchvatnější. Šest zápasů Mountfieldu, tři obdržené branky a tři čistá konta. Růžička naordinoval mužstvu po doplnění Martince hokej ve stylu play off, což by v jednorázovém utkání proti favoritovi znovu mohlo platit.

Hradec ve finále nebojuje pouze o vlastní čest a čistý finanční zisk 170 tisíc eur, ale také o zachování čtyř míst v soutěži pro český hokej. Jedině výhra Radka Smoleňáka a spol. v základní hrací době udrží extraligu na čtvrtém místě v žebříčku soutěží před Finskem.

Suverénně první jsou Švédové, kteří měli letos v semifinále tři mužstva, druzí Švýcaři a třetí Němci. Třinec a Liberec vypadly v této sezoně už ve skupině, Plzeň v osmifinále. A tak teď za český koeficient bojuje rebel, který před lety odmítal v Lize mistrů vůbec nastupovat.

Jeho finální bitvu proti Frölundě Göteborg můžete sledovat v 18:45 na televizní stanici Sport 1 nebo v online přenosu Aktuálně.cz.