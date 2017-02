Sparta zlatou tečku nepřidala. Ve strhujícím finále padla s Frölundou v prodloužení

AKTUALIZOVÁNO před 17 minutami

Hráči Sparty na vytouženou trofej pro evropské hokejové šampiony nedosáhli. V nádherném finále plném šancí, zvratů a krásných akcí byli šťastnější hokejisty Frölundy.

Göteborg - Hokejisté Sparty Praha na triumf v Lize mistrů nedosáhli. Ve finálovém duelu v Göteborgu nad domácí Frölundou dvakrát vedli, ale nakonec prohráli 3:4 v prodloužení. Po 87 odehraných sekundách v něm rozhodl útočník Niklas Lasu. Dva góly vítězů dal další forvard Casey Wellman. Nejužitečnějším hráčem soutěže byl vyhlášen kapitán vítězů Joel Lundqvist.

"Kromě druhé třetiny, kdy nás dostali domácí pod tlak, jsme odehráli výborné utkání. Strašně mě štve konec, ve třetí třetině jsme hodně tlačili a byli lepší než Frölunda. Jenže na to se nehraje - převahu musíme využít gólově. Sice jsme vyrovnali, to byla paráda, ale jeden gól nám nakonec chyběl. Za tu cestu, jakou jsme prošli, jsem však na kluky pyšný," prohlásil kouč poražených Jiří Kalous.

Sparta začala pěkně od podlahy a velmi aktivním úvodem domácí zaskočila. V polovině třetí minuty se také dočkala odměny v podobě vedoucího gólu. Po obléhání branky Gustafssona, jenž si v krátkém sledu připsal hned několik zákroků, se dorážkou prosadil Cingel.

Taktovku pak převzala Frölunda a také Pöpperle se zahřál. V osmé minutě ale Ihnacak faulem nabídl Indians početní výhodu a ti ji zužitkovali už po 12 vteřinách, když byl v pravý čas na správném místě dorážející Wellman.

Velká komplikace pro hosty přišla přesně po devíti odehraných minutách, když zůstal na ledě ležet Carlsson a držel se za krk. Jako viník byl sudími označen Forman, jehož za sekání poslali s trestem do konce utkání do kabin. Duel v tu chvíli skončil i pro Carlsona.

Pětiminutové oslabení Pražané zpočátku zvládali na výbornou; v 11. minutě dokonce vyrazil na zteč kapitán Hlinka, jehož doplnil Vrána, pohotově si sklepl Hlinkovu přihrávku a vrátil Spartě vedení. V pokračující dlouhé přesilovce však vyrovnal tečující Lundqvist, který těsně před Pöpperlem clonil strážci branky ve výhledu.

Pár vteřin na to byl navíc na dvě plus deset minut vyloučen Řepík a Sparta se musela minutu a půl bránit v pěti proti třem. Těžké chvíle ale sparťané ustáli i díky velké obětavosti bez další úhony.

Druhá třetina patřila Švédům, třetí Spartě

Druhá třetina byla v režii Frölundy. Švédský šampion a obhájce trofeje jako kdyby přepnul ještě o jeden rychlostí stupeň výše a vyhrál ji na střely mezi tyče 16:4. Co bylo podstatnější - domácí převahu přetavili ve vedoucí gól, když před polovinou zápasu Wellman během signalizované výhody po parádní stahovačce překonal ranou pod horní tyč Pöpperleho.

Spartě se dlouhé minuty nedařilo založit kloudnou akci a dostat se do útočného pásma, jenže tato beznaděj byla jako mávnutím kouzelného proutku pryč s nástupem do třetího dějství. Obrovské příležitosti na vyrovnání nevyužili Mikuš, Kumstát a Cingel, které vychytal Gustafsson.

Ve 47. minutě už ale sparťané jásali, když Švrček našel skvělou střílenou přihrávkou Klimka a ten těsně před brankovištěm usměrnil kotouč za Gustafssonova záda. Zanedlouho měl další velkou šanci Pech, ale byl příliš blízko domácímu gólmanovi.

Zápas přes velkou aktivitu Sparty dospěl do prodloužení. Ve třech na obou stranách se hrálo jen necelou minutu a půl. Sparťanům nepomohlo, že měli daleko na střídačku, a nedařilo se jim vystřídat, čehož Frölunda využila. Jedinou útěchou poraženým mohl být potlesk celého hlediště za skvělý boj, na němž měli s vítězi rovnocenný podíl.

"Bylo tam několik příležitostí dát vítězný gól v závěru základní doby, ale to se bohužel nestalo. V prodloužení je to loterie, tam nás bohužel uvařili," litoval Pech.

Sparta si účastí v soutěži vydělala v součtu za startovné a prémie za úspěšné výsledky v přepočtu přibližně 2,8 milionu korun. Další více než milion (40 tisíc eur) by získala v případě vítězství. Při hrazení všech výdajů se však Pražané přehoupli do plusu až postupem do semifinále.

Finále play off hokejové Ligy mistrů v Göteborgu:

Frölunda HC - HC Sparta Praha 4:3 v prodloužení (2:2, 1:0, 0:1 - 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Wellman (Sundström, Tömmernes), 13. J. Lundqvist (Tömmernes, Olofsson), 28. Wellman (Olofsson, Donovan), 62. Lasu (Rosseli-Olsen, Donovan) - 3. Cingel (Kalina, Kudrna), 11. P. Vrána (J. Hlinka), 47. Klimek (Švrček, Pech). Rozhodčí: Fonselius, Kaukorari (oba Fin.) - Kaderli, Kovacs (oba Švýc.). Vyloučení: 2:3, navíc Forman 5 min. a do konce utkání, Řepík (oba Sparta) 10 min. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 6044 (vyprodáno).

Sestavy:

Frölunda: Gustafsson - Larsson, Sigalet, Nörstebö, Tömmernes, Donovan, Nyberg, Dahlin - Olofsson, J. Lundqvist, S. Hjalmarsson - Stalberg, Lasu, Rosseli-Olsen - Figren, Sundström, Grundström - Bergenheim, Carlsson, Wellman - Ehn. Trenéři: Rönnberg, Johansson a Lundskog.

Sparta: Pöpperle - Gernát, J. Mikuš, Švrček, Kalina, Eminger, Nedomlel, od 36. navíc Barinka - Řepík, P. Vrána, J. Hlinka - Forman, Klimek, Deveaux - Ihnacak, Pech, Kumstát - A. Kudrna, Cingel, Uher - O. Procházka. Trenéři: Kalous, Moták a Veber.

