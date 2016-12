Trenérská rošáda ve Znojmě. Po bídných výkonech přebírá tým Roman Šimíček

před 46 minutami

Ve Znojmě dochází po neuspokojivých výkonech k rošádě ve trenérském štábu. Ve funkci hlavního kouče končí po více než třech sezónách Jiří Režnar. Tým nově povede bývalý český útočník Roman Šimíček.

Znojmo - Po excelentní loňské sezóně, kdy Orli dopluli až do finále mezinárodní EBEL, se tým letos trápí. První výhru okusil až v šestém kole. Následně sice vyhrál osm z devíti zápasů, ovšem posléze odváděl velmi nestabilní výkony a nyní, osm kol před koncem základní části, bojuje o přímý postup do play off.

Díky středeční výhře na ledě poslední Lublaně mu na šestou pozici, která právě přímou účast ve vyřazovacích bojích zajišťuje, chybí pouhé tři body. Přesto se vedení klubu rozhodlo trenérkou dvojici Jiří Režnar – Jiří Žůrek odvolat. Sportovní manažer Rostislav Dočekal a trenér brankářů Petr Hrachovina zůstávají i nadále ve svých funkcích.

Novým hlavním koučem byl jmenován Roman Šimíček, bývalý český hokejový reprezentant a dlouhodobý kapitán extraligových Vítkovic. Dva roky strávil Šimíček taktéž v kanadskoamerické NHL v dresu Pittsburghu a Minnesoty.

"Roman Šimíček prošel během své hokejové kariéry několika světovými ligami. Hrál v NHL, ve Finsku, v Polsku a samozřejmě dlouhá léta i v české extralize. Má tedy velké množství hokejových zkušeností a věříme, že je přenese i do tohoto trenérského angažmá," řekl sportovní manažer Orlů Rostislav Dočekal.

V roce 2013 Šimíček ukončil kariéru profesionálního hráče a přesedlal na trenérskou dráhu. Jako asistent vedl dvě sezóny extraligové Vítkovice a v roce 2014 odešel na Slovensko. V Košicích dovedl tým až k titulu mistra republiky. V další sezóně se mu však již nepovedlo mančaft nastartovat správným směrem a po měsíci byl ze své funkce odvolán. Zamířil tak do Skalice, kde zažil krach klubu.

Nyní se pokusí vzkřísit znojemské Orly, ovšem bude se muset vypořádat s rozsáhlou marodkou, která v klubu panuje. Dlouhodobě zraněných je šest hráčů a z posledních dvou zápasů odstoupili i útočníci Adam Hughesman a Roman Tomas.

Premiéru na střídačce Jihomoravanů si Šimíček odbyde již v pátek, kdy Znojmo zamíří na led druhého Salcburku. Na Nový rok jej pak čeká cesta do Lince.

