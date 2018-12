Prioritu má Sparta. V Lize mistrů hrála Kometa bez opor, na Švédy poslala i teenagery

před 1 hodinou

Kometa dala pro úvodní čtvrtfinále hokejové Ligy mistrů volno všem svým klíčovým hráčům a podlehla švédské Frölundě 1:4. Brněnské hvězdy se šetří na extraligový šlágr proti sparťanům.

Že do prvního čtvrtfinále Ligy mistrů proti švédské Frölundě nenastoupí Martin Erat ani Tomáš Plekanec, oznámil trenér Libor Zábranský už den předem. Ale nakonec okleštil svou sestavu o dalších sedm stěžejních hráčů a ani on sám tentokrát neřídil zápas svého týmu ze střídačky.

Kometu vedli asistenti Kamil Pokorný a Jiří Horáček, kteří poslali do boje proti dvojnásobným evropským šampionům šestnáctileté Erika Meluzína a Radka Kučeříka a také další hráče, kteří odehráli za Brno jen mizivé množství zápasů a nastupují především v prvoligové Třebíči.

Volno dostali Libor Kašík, Ondřej Němec, Michal Gulaši, Martin Zaťovič, Petr Holík, Peter Mueller a Leoš Čermák. "Každý soudný člověk musí vidět, jak nabitý program máme. Hrajeme zápasy ob den a někteří hráči jsou více vytížení," vysvětloval omlazení sestavy asistent Pokorný.

"Mladí hráči nezklamali, je to pro ně velká zkušenost," pokračoval trenér. Brňané svým tahem potvrdili, že před Ligou mistrů upřednostňují domácí soutěž, ve které je už ve čtvrtek čeká očekávaný šlágr proti Spartě, před nímž sehráli v posledních šesti dnech čtyři zápasy.

A přestože v osmifinále odletěla Kometa k odvetě do finského Tampere s kompletním složením, o kolo dál se rozhodla jinak. "Kalendář je nabitý, a proto jsme se rozhodli nechat odpočívat hráče, kteří toho nejvíc odehrají. Odveta není ztracená, ale bude to složité," poznamenal Pokorný.

Favorit zaspal úvod, potom trestal v přesilovkách

Frölunda přitom nezvládla začátek zápasu a v desáté minutě skóroval v přesilovce Köhler. "Před zápasem jsem ani nevěděl, že soupeři nejlepší hráči chybí. Nepřemýšleli jsme o tom, byli jsme nastaveni na naši hru a na způsob, jakým se tady prezentovat," řekl hostující Patrik Carlsson.

"Zvládli jsme to velmi dobře, ale můžeme být ještě lepší. Naším cílem je vyhrát Ligu mistrů a musíme být připraveni na odvetu," doplnil Carlsson, který přispěl k obratu dvěma góly a jednou asistencí. Tři góly ze čtyř vstřelili hosté v přesilovkách, právě zde rozhodli o osudu zápasu.

Na přelomu první a druhé třetiny využila Frölunda obě části čtyřminutové početní výhody a ve druhé periodě ztrestala faul Kučeříka a následnou Malcovu šarvátku, po které museli Brňané do tří. "Byly to od nás špatné fauly, do té doby to bylo vyrovnané," litoval brněnský Alexandre Mallet.

Kanadský útočník Komety si z oslabené sestavy svého týmu nic nedělal. "Byla to možnost pro nás a mladé hráče, abychom se předvedli. Švédové hráli zase něco jiného než extraligového týmy nebo Tappara v osmifinále, pokaždé mě baví sledovat různé styly soupeřů," pousmál se Mallet.

Erat s Plekancem a vyprodaná aréna až ve čtvrtek

"Věděli jsme, že se Švédi neradi zbavují puku, a proto jsme po nich šli a nabádali jsme kluky, ať je dohrávají. Pár ztrát měli, byly z toho šance, ale soupeř nás přehrál především v přesilovkách a dovednostech. Nicméně nemáme se za co stydět," uzavřel své hodnocení asistent Pokorný.

Zatímco na mistry světa Joela Lundqvista a Simona Hjalmarssona nebo další zvučná jména evropského formátu v dresu Frölundy přišlo v Brně jen 3290 diváků, ve čtvrtek proti Spartě bude rozhodně narváno. Po sérii slabších výsledků se Kometa těší na návrat Erata a premiéru Plekance.

"Vím, že Kometu čeká důležitý zápas, a proto se dá pochopit, v jakém složení proti nám hrála," řekl smířlivě trenér mužstva z Göteborgu Roger Rönnberg, které hodlá v Lize mistrů útočit na čtvrtou finálovou účast a třetí titul. Jen v minulé sezoně vyřadil Frölundu už v osmifinále Liberec.

Kometa ztrácí tři góly a nedá se předpokládat, že k odvetě ve Švédsku poletí s tím nejsilnějším. V Göteborgu se bude hrát příští úterý od 18:00.