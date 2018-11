Koho posílí Plekanec? Touží po něm Jágrovo Kladno, ale mluví se i o Kometě

před 22 minutami

Po loňském návratu hvězdného Jaromíra Jágra by prvoligové Kladno uvítalo i comeback další hrající klubové legendy Tomáše Plekance, Rytíři ale vyčkávají na hokejistovo rozhodnutí. Po pátečním konci šestatřicetiletého centra v Montrealu a oficiálním ukončení kariéry v NHL mu ale také nebudou bránit v případném jiném angažmá v Česku.

"My jsme s Tomášem celoročně v kontaktu. Klub má o Tomáše zájem, to není žádným tajemstvím. U nás má dveře vždycky otevřené. Pro nás by byl jeho návrat obrovská věc. Ale nevíme, jak se rozhodne," řekl ČTK tiskový mluvčí Kladna Vít Heral.

Plekanec v pátek na tiskové konferenci v Montrealu uvedl, že bude hrát v Česku, ale možnosti dalšího angažmá zváží až po návratu domů. "Já chci určitě ještě nejméně rok nebo dva hrát hokej. Uvidím, jaké budou možnosti. Chci si počkat, co se naskytne zajímavého, až se vrátím domů," prohlásil Plekanec.

Do Montrealu, kde strávil téměř celou kariéru v NHL, se vrátil po krátkém působení v Torontu. V červenci podepsal jako nechráněný volný hráč s Canadiens roční kontrakt na 2,25 milionu dolarů s možností vydělat na bonusech dalšího 1,25 milionu. Klub jej před ukončením kontraktu nabídl ostatním celkům v NHL, ale byl to jen formální krok.

"Chtěl jsem skončit (v NHL) jako hráč Montreal Canadiens. Pro mě neexistovala jiná volba než hrát ještě nějaký rok doma," uvedl Plekanec. V extralize se proslýchá především o zájmu Komety Brno. "Nevyjadřujeme se k tomu. Je to mediální spekulace," řekl tiskový mluvčí Komety Michal Chylík.

Stejně jako případní zájemci v extralize vyčkává na Plekancův návrat do Česka i Kladno. Pokud by se zkušený centr rozhodl hrát v nejvyšší soutěži, Rytíři jej pustí.

"Vždycky jsme vycházeli nadstandardně. Tomáš toho pro Kladno hodně udělal, přestože dlouhá léta působil v zahraničí. Takže je jasné, že bychom v případě jeho zájmu působit jinde mu jistě v něčem nebránili," dodal Heral.

Po odchodu v roce 2002 do zámoří působil Plekanec v dresu Rytířů ještě v extralize v sezoně 2012/13 při výluce NHL. Nastupoval tehdy v útoku s majitelem klubu Jágrem a Jiřím Tlustým a připsal si ve 32 zápasech 46 bodů za 21 branek a 25 asistencí.

Plekanec odehrál v NHL 1001 zápasů, drtivou většinu z nich v dresu Montrealu. Jen 17 duelů sehrál v Torontu, které se na konci února stalo jeho jediným dalším působištěm v NHL. V základní části nasbíral 608 bodů za 233 branek a 375 asistencí, v play off má na kontě dalších 94 duelů a 53 bodů za 18 gólů a 35 asistencí.