Jágr vypěnil a bušil do beka. Dukla pod injekcemi opařila favorizované Kladno

Na Kladně houká alarm. Favorizovaní Rytíři musejí v Jihlavě vyhrát alespoň jeden zápas, jinak jim unikne přímý postup do hokejové extraligy. Jaromír Jágr zatím místo bodů sbírá trestné minuty.

Bitvu slavných klubů, které v nejvyšší domácí soutěži dohromady získaly 18 titulů, mnohem lépe začala Dukla. Ve finálové sérii první ligy vede 2:0 na zápasy.

Nejdřív zvítězila 4:3 po prodloužení, v neděli už vyhrála jednoznačně 4:1.

"Myslím, že ve druhém zápase jsme předvedli podstatně lepší výkon než v tom prvním. Kluci pochopili, že náš soupeř je z masa a kostí a že je k poražení. Už jsme neměli moc velký respekt," těšilo kouče Jihlavy Viktora Ujčíka.

Rytíři jsou teď opaření. Doma prohráli po dlouhých sedmi měsících a v play off poprvé musejí dotahovat. Jejich elitní útok s Jágrem, Tomášem Plekancem a Ondřejem Machalou zatím skóroval jedinkrát.

Rozohněný Jágr

Nejsledovanější muž série Jágr je ve finále na nule a celkově prožívá těžké období. Na závěr semifinále proti Porubě odehrál jen tři minuty. Když dostal otázku, co ho trápí, odvětil: "Co já vím, asi stáří. Už mě všechno bolí." Víc se prý rozpovídá až po finále.

V něm hraje skoro 20 minut za zápas, ale neprosazuje se. Z prvního klání proti Jihlavě si navíc odnesl krvavý šrám, ve druhém posbíral čtyři trestné minuty za hrubost a faul kolenem.

Nejvíc vypěnil na sklonku druhé třetiny za stavu 1:3. Nelíbil se mu zákrok obránce Jana Strejčka, který legendu u mantinelu atakoval se zdviženým loktem. Jágr reagoval krosčekem, o 22 let mladšího soka povalil na led a začal do něj bušit. Vskutku netypický obrázek. Sudí následně vyloučil oba hráče.

Jágr v 11 zápasech aktuálního play off posbíral 8 bodů (1+7).

V baráži před dvěma roky, kdy dotáhl Rytíře do extraligy, ze stejného počtu duelů vydoloval hned 13 bodů, z toho 10 gólů. V celé letošní sezoně se trefil jen třikrát. Překonávání gólmanů je pro něj ve 49 letech stále obtížnější.

V bráně Jihlavy navíc září mladý Rus Maxim Žukov, kterého před lety draftovalo Vegas. V neděli pochytal neuvěřitelných 57 střel. "Vážně 57? To je docela dobré," divil se.

"Jejich gólman chytí prostě všechno. Chytá jak prase. A my jsme k tomu dřevěný," zamyslel se útočník Tomáš Pitule, proč je Kladno v útoku tak neefektivní. "Chyba je určitě především v nás. Je sice pěkný, že máme tlak a tolik střel, ale když dáme jeden gól, tak je jedno, že hrajeme u nich v pásmu. Musíme mu jít víc do brankoviště, ještě více střílet a být ještě důraznější."

Jihlavští pod injekcemi

Rytíři už zkoušeli Žukova vyvést z rovnováhy. "Měli jsme informace, že za ním o komerční přestávce jezdí, snaží se ho rozhodit. Takže tam s ním vždycky jeden zůstává. Dělají všechno proto, aby nás rozhodili. Ale nepovede se jim to, určitě ne," prohlásil bek Vlastimil Bilčík, který s Duklou slavil postup do extraligy před čtyřmi roky.

Teď by mohl slavit znovu. Jihlavští fanoušci vítali mužstvo po dvou venkovních výhrách jako hrdiny.

Přitom ve čtvrtfinále byla Dukla blízko vyřazení. S Litoměřicemi prohrávala už 1:3 na zápasy a v pátém klání koukala po dvou třetinách na nepříznivé skóre 1:2. Nakonec však sérii otočila a teď drží šňůru devíti výher.

Důležitou součástí vítězného tažení je obětavost. Jihlava v play off padá do střel víc než kdokoliv jiný. Rytířům už zblokovala 24 pokusů (oproti osmi kladenským blokům).

"Taky jsme z toho pěkně dom..aní," smál se Bilčík. "To je prostě play off. Možná bych to neměl říkat, ale jsou hráči, kteří jsou zranění a hrají nebo hráli pod injekcemi. Je to boj, válka. A my ji chceme vyhrát."