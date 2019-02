Malé hřiště zvětšilo Jágrův výkon. Nemusím tolik bruslit, liboval si

před 5 minutami

Velmi povedené bylo první domácí vystoupení Jaromíra Jágra po pondělním návratu do ostrých zápasů. Prakticky při každém střídání, kdy byl na ledě útok vedený Tomášem Plekancem, se hráči Ústí nad Labem ocitli pod tlakem.

"Zápasy na Kladně pro mě mají jednu obrovskou výhodu, a tou je malé hřiště. Nemusím tolik bruslit, můžu hrát víc u mantinelu, což jsem měl vždycky rád. Také nemusíš nikam pět hodin cestovat a hraješ před domácími fanoušky," porovnal Jágr domácí duel s tím pondělním v Havířově. "Věřím, že budu lepší a lepší, že se to bude po všech stránkách ještě zlepšovat," prohlásil Jágr.

Jeho víru posiloval fakt, že se celkově cítil lépe než před dvěma dny. "Určitě to bylo lepší. Ale já rok nehrál, i kdyby mi bylo dvaadvacet nebo třiadvacet, tak rok nehrát je hrozně dlouhá pauza. Já se ale už včera na tréninku cítil dobře a byl jsem překvapený, že jsem nebyl unavený. Uvidíme, jak to bude vypadat po dalších zápasech. Ty důležité teprve přijdou," zdůraznil Jágr.

Sám byl překvapený, jak tělo zareagovalo. "Nebyl jsem vůbec bolavý. Právě naopak. V klidu bych teď mohl jít hrát další zápas. S osobními souboji vůbec nebyl problém, vždyť mám 117 kilo. To mi v tomto ohledu pomáhá. Pokud se nikdy nebude hrát ve tvojí třetině nebo hokej nahoru dolu, mají taková kila ohromnou výhodu," uvedl Jágr.

Nijak ale nezastírá, že ideální hmotnost to pro něho také není. "Věřím, že to postupně půjde dolů s dalšími zápasy. Nějak se to urovná. Byl by nesmysl shodit teď najednou na 102. Dostanu se do zápasového tempa a možná mi i ty kila navíc pomůžou. Aspoň má tělo z čeho brát, z toho tuku," vysvětlil s úsměvem Jágr.

Zápas si užil. I proto, že vystačil se silami. Měl jich dokonce tolik, že naskočil záměrně i do oslabení. "Radost je vždycky, když není člověk unavený. Když tam je nějaký pozitivní výsledek. To byl hlavní důvod, proč jsem se vždycky snažil trénovat navíc. Abych si zápas mohl užít a netrápil se. Nesnáším situace, kdy tam musím jít nadoraz," přiznal Jágr.

"Táta mi vždycky říkal, že nejsem zase tak velký bojovník, takže musím mít natrénováno víc než ostatní, abych si to užil. Proto se snažím trénovat tvrději, než kolik vyžaduje zápas. Abych si ho mohl užít. Nejhorší pak je, když se trápíte, jste unavený, ale musíte něco udělat, dát gól. To je největší frustrace sportovce; když víte, že musíte, ale nemáte z čeho brát," doplnil Jágr.

Důležité jsou ale pro něho i další faktory. "Potřebuju do sebe dostat soutěživost, zápal, tu výzvu a touhu. Bojovat o puk, snažit se dát gól. Když je člověk mladý, žije tím, je to jediné, co chce. Jeho jediná touha je dát gól. Proto jsem vyhrával bodování. Když jste starší, přemýšlíte jinak. Máte radost ze spoluhráčů, když se daří všem. Když se vyhrává, ani nemusíš být ta postava, která rozhoduje. Potřebuju dostat hlad po gólech a věřím, že to přijde, protože se to ode mě bude čekat," uvedl Jágr.

Přijde to v play off, až to bude tým nejvíce potřebovat? "Doufáme. Uvidíme, jak to bude vypadat. Nesmíme předbíhat, všechno má svůj postup a čas," řekl Jágr.