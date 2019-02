Jágrův návrat přinesl Rytířům výhru nad Havířovem. Hvězdný útočník ale nebodoval

Aktualizováno před 1 hodinou

Útočník Jaromír Jágr se po více než roce vrátil do základní sestavy Kladna. Jeho tým porazil Havířov 2:0. Jágr strávil na ledě téměř osmnáct minut a odpykal si dvouminutový trest za hákování.

Jágr se zařadil do prvního útoku po bok další hvězdy Tomáše Plekance a Antonína Melky. Hned v prvním střídání uzamkli soupeře v jeho obranném pásmu. Do dobré střelecké pozice se dostal Jágr ve 13. minutě při vyloučení Tomáš Gřeše, kdy pálil z pravého kruhu. V úvodní třetině si také odpykal dvouminutový trest.

Ve 27. minutě měl Jágr příležitost po Plekancově přihrávce, ale chyběla mu přesnost. Na svou první soutěžní branku po návratu do Kladna druhý nejproduktivnější hráč historie NHL stále čeká. Naposledy v barvách Rytířů skóroval při výluce zámořské ligy 27. prosince 2012 v Třinci, kde zmírnil porážku 1:4. Jágr strávil na ledě téměř 18 minut. Další duel jej čeká ve středu doma proti Ústí nad Labem.

"Bylo to strašně těžké utkání a jsme rádi, že odtud vezeme vítězství. Jaromír vypadal velice dobře na to, že hrál po takové době. Pomohl nám v přesilovkách, hned bylo vidět, že se přesilovky zlepšily, když si to tam s Tomášem dali. Přesilovková lajna hrála velmi dobře, sice nepadl gól, ale šance jsme měli. Samozřejmě jsme rádi, že už je Jaromír zpátky," hodnotil trenér Kladna Jindřich Lidický na klubovém webu přínos Jágra a Plekance.

Jágr sehrál před sezonou čtyři přípravné zápasy, ale při svém posledním vystoupení 23. srpna doma proti Litoměřicím se zranil. Natrhnul si zadní stehenní sval a jeho návrat se nakonec protáhnul na šest měsíců.

Do Kladna se vrátil loni na konci ledna z Calgary, za které nastoupil naposledy 31. prosince 2017 v utkání proti Chicagu. Jeho výkony ovlivňovalo zraněné koleno.

V pátém utkání za Rytíře doma proti Havířovu 17. února si po nárazu na mantinel po zákroku Marka Sikory zranění zhoršil a v play off první ligy naskakoval na led pouze na pár vteřin, aby si připsal potřebný počet startů pro účast v baráži o extraligu. Nakonec ale do hry zasáhnout nestihl.

Havířov - Kladno 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Branky: 20. J. Strnad z trest. střílení, 34. Zikmund. Rozhodčí: R. Čech, Koziol - Lukš, J. Novák. Vyloučení: 4:6. Bez využití. Diváci: 4231.