Rusofobie v Montrealu? Zpackal jsem si to sám, otáčí talent. Chce zpátky do NHL

Místo lukrativního kontraktu mu hokejový Montreal ukázal dveře. Nikita Ščerbak, moskevský rodák, později naznačil, že za jeho koncem stála rusofobie. Teď však otáčí. "Zpackal jsem to," uznal v nedávném rozhovoru.

Měl být budoucí hvězdou Canadiens, v draftu NHL před šesti lety šel na řadu v prvním kole jako celková šestadvacítka, hned po Davidu Pastrňákovi.

Sen o hvězdné kariéře se mu však po letech, které zpravidla strávil na farmě, rozplynul. Ve čtvrté profesionální sezoně tak skončil na listině volných hráčů. Odtud si ještě zaskočil do Los Angeles, nicméně pak zmizel v Rusku.

Za Montreal dohromady odehrál jen 29 zápasů, v nichž pětkrát skóroval. Cítil, že nedostal adekvátní šanci, a v duchu si říkal, jestli za tím nestojí rusofobie. V létě 2017 totiž viděl odcházet Alexandra Radulova, Andreje Markova a další krajany.

"Myslím, že kroky Montrealu hovoří samy za sebe," prohlásil dotčený křídelník v rozhovoru pro Sport24.ru.

Poté vylíčil své zkušenosti s generálním manažerem Marcem Bergevinem. "Nevím, jaký ke mně měl vztah, ale zaznamenal jsem pár divných momentů," spustil. "Vedení klubu mě například donutilo trénovat celé léto v Montrealu a bydlet u cizí rodiny za městem, přestože mi bylo už 19 let. Ve všední dny jsem musel být doma v deset večer, o víkendech v jedenáct. Jako v nějaké školce. Proč jsem si jako dospělý člověk nemohl někam zajít? Nechápu."

"Takový přístup měl Bergevin ke mně, myslím, že k ostatním mladým klukům ne," dodal Ščerbak. Ještě si stěžoval, že v kabině Canadiens nemohl mluvit rusky.

Minulou sezonu proto strávil v rodné zemi. Ani tam ale výkonnostně nerozkvetl. Vstřelil jen tři góly. Nepomohl mu ani přestup z Omsku do Čeljabinsku.

Nyní je znovu v Montrealu, kde mu kanadská přítelkyně nedávno porodila syna. Jenže angažmá nemá. Rád by si znovu zahrál NHL, a tak pověřil svého agenta.

"Je v kontaktu s několika týmy, jednání jsou v plném proudu," řekl 24letý Ščerbak frankofonní stanici TVA Sports. "Hrát NHL zůstává mým snem. Vždycky tomu tak bude. Věřím, že mám na to, abychom tam mohl nastupovat pravidelně."

O Montrealu už Ščerbak nehovoří jako o místu, kde by mohla bujet rusofobie. Popisuje ho jako "fantastickou organizaci".

Změnil také názor na manažera Bergevina: "Vycházeli jsme spolu dobře. Vždycky jsem byl k němu upřímný a věřím, že to platilo oboustranně. Choval se ke mně hezky. Od prvního do posledního dne."

Některých výroků z rok a půl starého rozhovoru Ščerbak lituje, avšak dodává: "Myslím, že se to do jisté míry zveličilo. Nějaké věci byly řečeny, to ano, nechci nic skrývat. Ale mluvil jsem pod vlivem emocí a některých komentářů lituji."

S odstupem času uznává, že ho v Montrealu nikdo nedusil: "Rozhodně jsem dostal šanci. Lidé ode mě očekávali víc. A víte co? Já taky! Nepodával jsem dostatečně vyrovnané výkony na to, abych někoho vytlačil ze sestavy. Kéž bych se mohl vrátit zpátky a změnit svůj přístup, ale bohužel."

"Zpackal jsem to a je to jen moje vina. Nechci obviňovat jiné," pokračoval ruský křídelník. "Měl jsem do toho dát víc. Všichni fanoušci v Montrealu samozřejmě chtěli, aby ze mě byl David Pastrňák. O vaší kariéře ale rozhoduje spousta faktorů…"

Ačkoliv je Ščerbak momentálně bez práce, o předčasném hokejovém důchodu neuvažuje.

"Mám doma posilovnu a musím říct, že jsem teď v životní formě," pomrkává na potenciální zaměstnavatele v zámoří.

Takovou formou se Ščerbak pochlubil na konci července: