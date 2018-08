Osmnáctka pod vedením Hadamczika vstupuje do nové éry. Začala výhrou nad Kanadou

před 1 hodinou

Čeští hokejisté do 18 let stojí v Kanadě před zahájením nového Hlinka Gretzky Cupu. Na úvod prestižního letního turnaje změří svěřenci Aloise Hadamczika síly s Američany, povzbudit je může skalp Kanaďanů nebo loňský podzimní úspěch ze sedmnáctek.

Red Deer - Nová hokejová sezona startuje tradičně již v srpnu turnajem reprezentací do 18 let. Sedmnáctkrát v řadě hostila prestižní klání Česká republika, letos se turnaj s pozměněným názvem Hlinka Gretzky Cup podívá do Kanady. A český hokej zde rozjede svou novou éru.

Čeští hokejisté se poprvé představí v nových dresech s logem lva a bez státního znaku a na lavičku si stoupne trenér Alois Hadamczik, který se k národnímu týmu vrátil po čtyřech letech. Osmnáctku ještě nikdy nevedl, s dvacítkami ovšem vybojoval poslední českou medaili v roce 2005.

Hadamczik si k sobě vzal asistenty Marka Židlického a Radka Bělohlava a první utkání pod jejich vedením se starším dorostencům vydařila na výbornou. Češi v přípravě na konci července porazili Švýcary na jejich ledě 6:0 a 6:1 a uspěli také v generálce na turnaj v Kanadě.

Dobrou formu českého týmu odnesly favorizované Javorové listy, Češi zdolali v Red Deeru domácí Kanadu 4:3. "Po dlouhé cestě jsme odehráli kvalitní utkání proti těžkému soupeři. V některých fázích zápasu jsme Kanadu jasně převyšovali," chválil kouč Hadamczik pro Hokej.cz.

Jednoznačná vítězství proti Švýcarům nechtěl přeceňovat a tvrdil, že až v Kanadě se ukáže pravá síla mužstva. "Kluci hráli jako tým, obětavě a dobře pospolu," pokračoval šestašedesátiletý trenér. Nezapomněl však připomenout, že šlo stále jen o přípravu před turnajem.

Hlinka Gretzky Cup odstartuje pro český tým zápasem s Američany v noci z pondělí na úterý. Američané jsou úřadujícími vicemistry světa do 18 let, ale letní turnaj opanovali naposled v roce 2003. Od té doby byli čtyřikrát ve finále, ale historicky druhý triumf dosud nepřidali.

Také Češi mají ve sbírce jediný titul, jenž vybojovala v Břeclavi předloni parta trenéra Václava Varadi s hráči jako Martin Nečas, Filip Zadina či Jakub Škarek. Před rokem brala česká reprezentace stříbro.

Letos si na Hlinka Gretzky Cupu zahrají hokejisté ročníku 2001 a mladší. Český tým může vedle skalpu Kanaďanů povzbudit ještě bronz z loňské podzimní World Hockey Challenge do 17 let. Většina hráčů současného kádru osmnáctky zažila listopadový úspěch na vlastní kůži.

Soubor trenéra Petra Hakena tehdy ve skupině nezískal ani bod, ale ve čtvrtfinále šokoval favorizované Rusko a v boji o bronz pokořil výběr Kanady "White". Martin Hugo Haš, Michal Teplý a Jaromír Pytlík si pak vysloužili nominaci na jarní šampionát osmnáctek v Čeljabinsku.

Tam sice Češi prošli přes Kanadu do semifinále, nicméně na medaili v duelech proti USA a Švédsku nedosáhli. Trojice zmíněných hráčů by měla patřit mezi opory nové osmnáctky, v duelu s Kanadou se blýskl dvěma brankami Marcel Barinka a 28 zákroky brankář Nick Malík.

"Těšíme se na skvělou atmosféru. Líbila se nám už při World Hockey Challenge a teď to bude ještě bouřlivější," vyprávěl Malík před odletem. Základní skupinu odehrají Češi ve stotisícovém městě Red Deer, vedle Američanů narazí ještě na Rusko a Finsko.

Druhá skupina bude mít dějiště v moderní hale Edmontonu Oilers a potkají se v ní Kanada, Švédsko, Švýcarsko a Slovensko. Češi se tak musí popasovat s nesporně těžšími soupeři, přičemž do semifinále postoupí dvě nejlepší mužstva. Zbylé týmy si zahrají jen o umístění.

Turnaj, který se v 90. letech hrál čtyřikrát v Japonsku, a jednou dokonce v Mexiku, se do Kanady vrátil po 22 letech. V příštím roce se vrátí zpět do České republiky a na Slovensko, každým rokem si Kanaďané budou pořadatelství s Čechy a Slováky střídat.

V Břeclavi se na startu kariéry předvedli hráči jako Alexandr Ovečkin, Sidney Crosby, Steven Stamkos, Jevgenij Malkin či David Pastrňák. Letos by měli největší pozornost přitahovat domácí Alexis Lafreniere, Peyton Krebs, Švéd Alexander Holtz či Slovák Maxim Čajkovič.

Češi mezi favority nepatří, ale nadějný ročník 2001 výsledky má a touží začít úspěšně pod novým trenérem. Do nové éry českého hokeje chce vykročit pravou nohou. Další motivací je navíc přítomnost zámořských skautů a velká publicista mládežnického hokeje v Kanadě.

Proti USA nastoupí český tým v úterý ve 3:00 českého času.