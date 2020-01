České juniory kosí zranění. V případě nutnosti by šel chytat útočník Pekař

Čeští junioři nebojují na domácím mistrovství světa hokejistů do 20 let jen se silnými soupeři, ale také s vlastním zdravím. Do posledního utkání ve skupině proti Kanadě zasáhl už třetí brankář a český tým dohrával zápas jen s devíti útočníky.

Jakub Lauko, který měl být v útoku klíčových hráčem českého týmu, si obnovil zranění kolenních vazů v prvních sekundách úvodního duelu proti Rusku. Další útočník Jan Jeník, do něhož byly díky skvělé sezoně v zámoří vkládány rovněž nemalé naděje, si poranil koleno v zápase s USA.

Utkání proti Američanům a Kanaďanům vynechali ze zdravotních důvodů první brankář mužstva Lukáš Dostál a útočník Jan Šír.

V průběhu první třetiny proti Kanadě se zranil i druhý gólman Lukáš Pařík, jenž se v bráně mohl přetrhnout, a stejně nezabránil čtyřem gólům. Při snaze o zákrok proti Connoru McMichaelovi se nešťastně převalil přes koleno a nedochytal. Do konce nevydržel ani forvard Karel Plášek.

Dva brankáři a čtyři útočníci, tolik výčet českého lazaretu na domácím MS v Ostravě. "Malinko nám to zdravotně popadalo," krčil rameny trenér Václav Varaďa. "Ale rok 2019 už je za námi," dodal s nadějí po silvestrovské porážce 2:7 od javorových listů.

Lauko a Jeník už do turnaje nezasáhnou, u ostatních čtyř hráčů tým věří, že budou na čtvrtfinále připraveni. V zápase s Kanadou se navíc nechal do konce utkání vyloučit Otakar Šik, a tak Češi v součtu s dalšími potížemi dohrávali pouze s devíti útočníky.

"Pořád mám na střídačce Patrika Eliáše a sebe. Švédové by to proti nám ve čtvrtfinále neměli lehké," pousmál se Varaďa a s lehkým úsměvem konstatoval také fakt, že pokud by byli mimo Dostál s Paříkem a náhlá indispozice by přepadla také třetího gólmana Nicka Malíka, převlékl by se do brankářské výstroje útočník Matěj Pekař.

Malík vystřídal v zápase s Kanadou Paříka a nevedl si vůbec špatně. Ve druhé části Češi dokonce dvěma slepenými góly snížili na 2:4 a zdálo se, že jsou zpátky ve hře. Jenže v 32. minutě překvapil vyjíždějícího Malíka odraz puku od hrazení a Liam Foudy zvýšil do prázdné brány na 5:2.

"Vím, že tady nejsou dobrá plexiskla, neměl jsem vyjíždět za bránu. V té chvíli jsme se dostávali zpět do zápasu, ale tohle nás zase srazilo," litoval Malík, který s hokejem ve Vítkovicích začínal a Ostravar Arénu zná velmi dobře. "Bohužel, stalo se. Nicméně vůbec jsem na to nemyslel, soustředil jsem se, aby žádná další chyba nepřišla," doplnil 17letý gólman Třince.

O variantě s útočníkem Pekařem v bráně vůbec nechtěl přemýšlet. "Přeci jen nevíme, jestli vůbec někdy v brance stál. Věřím, že by to nějak zvládl, je to bojovník. Kdyby tam vlezl, odvedl by stoprocentní práci," řekl Malík na adresu spoluhráče, který se vyznačuje důrazem a zápalem pro hru.

Trenéři informovali Pekaře po první třetině duelu s Kanadou, ale teď věří, že do čtvrtečního čtvrtfinále půjdou s dvěma "pravými" brankáři. A na ledě nejlépe s Dostálem, kolem kterého Varaďa zbytek mužstva stavěl a o němž dlouho před šampionátem mluvil jako o opoře číslo jedna.

V klíčovém zápase proti Švédům ve čtvrtek večer budou Češi perfektního gólmana nutně potřebovat, aby měli šanci porvat se o semifinále.