"Je to strašně frustrující." Nečekaně spící útok podtrhli Češi tragickou přesilovkou

před 23 minutami

Před rokem při ofenzivní smršti řešila, jak přivřít zadní vrátka. Tentokrát má česká dvacítka na hokejovém mistrovství světa potíže s útokem. Špatnou produktivitu tragicky podtrhl duel s Ruskem, v němž mladíci dvakrát inkasovali při vlastní přesilovce a padli 1:2.

"Zápas jsme si prohráli sami. V přesilovkách nemůžeme dostávat góly, máme je od toho, abychom v nich góly dávali," prohlásil forvard Filip Zadina. "Nemůžu říct, kdo z nás konkrétně tam udělal chybu, udělali jsme ji všichni."

"Rusové využili naše přesilovky, to se nemůže stávat," poznamenal brankář Lukáš Dostál, jenž pokryl 26 z 28 ruských střel.

Češi vypálili 25krát, ale skórovali jen jednou. V úspěšnosti střelby nejsou ani na šesti procentech. Horší je jen Dánsko, které zatím nedalo ani gól. Z šesti přesilovek využil mančaft kouče Václava Varadi jedinou, inkasoval v nich dvakrát.

"Nechci, aby se to našemu týmu stávalo," rozebíral Varďa přesilovkou tragédii proti sborné. "Máme dost zkušené hráče, aby k tomu nedocházelo, navíc na takovém turnaji. To je špatně. Musí se to změnit."

Zatímco česká defenziva v čele s Dostálem šlape, útok, jenž na papíře vypadá dobře, strádá. Během 120 minut základní hrací doby vyprodukoval pouhé dvě branky.

"Přitom na Rusy jsme několikrát bušili. Makali jsme, ale puky nám teď nechodí, je to strašně frustrující," přiznal Zadina.

Sám ještě nemá ani bod, přičemž nastupuje ve druhé lajně s Ondřejem Machalou a Janem Hladoníkem. Proti sborné ale nakonec povýšil do elitní formace k Martinům Nečasovi a Kautovi, vedle nichž zářil před rokem.

"Chtěl jsem kluky oživit, hlavně Filipa, aby měl víc kotoučů," vysvětloval Varaďa. "Myslím, že se tahle trojka zvedla. Při třech útočných hráčích u sebe hrozilo, že můžeme dostat branky, ale kluci se s tím popasovali velmi dobře. Třetí hráč byl pokaždé nahoře."

Zadina sice neskóroval, ale zaujal alespoň coby nouzový brankář. Při hře v šesti zastavil ruskou střelu do prázdné klece. "Nevím, jestli jsem to chytil, nebo mě puk jenom trefil. Jsem tady od toho, abych týmu pomohl. A je jedno jak," podotkla naděje Detroitu. "Věřím, že se mi to vrátí třeba v nějakém jiném zápase."

Nezvykle tuhou obranu Rusů jako jediný překonal Jáchym Kondelík, navíc dost nestandardně. Zakončoval bradou.

Zatímco ostatní mladíci v červených dresech zvedali při snížení na 1:2 ruce nad hlavu, dvoumetrový centr v předklonu trpěl bolestí. Zraněný však není: "Když stojíte před bránou, kotouč vás někdy trefí. Ani nevíte kam. Teď mě trefil do ramene a pak se od obličeje odrazil do sítě. Každopádně jsem v pohodě."

Víc Kondelíka bolela porážka: "Při hře pět na pět jsme byli lepší. Měli jsme hodně šancí, ale prostě jsme nemohli dostat puk do brány. Při přesilovkách jsme se snažili až moc. Měla by to být naše výhoda, ale bohužel. Rusové na nás byli připravení. Jakmile jsme udělali chybu, hned vyrazili do útoku. Díky tomu vyhráli."

Nyní Češi vyhlížejí soka z ještě těžší váhové kategorie, v noci na neděli vyzvou domácí Kanadu.