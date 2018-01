Hokejisté Běloruska sestoupili z elitní kategorie MS dvacítek, prohráli s Dány i druhý zápas baráže

před 2 hodinami

Bělorusko sestoupilo po roce zpět do skupiny A divize I mistrovství světa hokejistů do 20 let. Po úterní porážce 4:5 dnes Bělorusové v druhém utkání o udržení na světovém šampionátu v Buffalu podlehli Dánsku 2:3 po samostatných nájezdech a sérii prohráli 0:2 na zápasy. Mezi elitou je za rok na MS v kanadských městech Vancouveru a Victorii nahradí Kazachstán. Ten se mezi elitou představí poprvé od roku 2009.

Infografika Češi udolali ve čtvrtfinále Finsko a čeká je Kanada. Projděte si program a výsledky MS juniorů Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Buffalu: O udržení - 2. zápas: Dánsko - Bělorusko 3:2 po sam. nájezdech (2:0, 0:0, 0:2 - 0:0) Branky a nahrávky: 11. D. Nielsen (Blichfeld, Röndbjerg), 13. Röndbjerg (Blichfeld, Schmidt-Svejstrup), rozhodující sam. nájezd Schmidt-Svejstrup - 49. Suško (Jerjomenko), 50. Litvinov (Bovbel, Suško). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Garon (Kan.) - Hancock (USA), Yletyinen (Švéd.). Vyloučení: 5:4, navíc Děrjabin (Běl.) 5 min. a do konce utkání. Využití: 0:2. Diváci: 4295. Konečný stav série: 2:0.

