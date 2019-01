Souboj o špici na poloprázdném stadionu. Liberec u nás netáhne, krčí rameny Bartošák

před 25 minutami

Vítězná domácí vlna devíti zápasů vynesla Vítkovice už na třetí místo v neúplném pořadí hokejové extraligy. O nájezdovou výhru 2:1 proti Liberci se výraznou měrou zasloužil Patrik Bartošák. Ve šlágru kola předvedl 41 zákroků a chytil sedm penalt, ale to vše před publikem, které zaplnilo Ostravar Arénu jen z 60 procent.

Zápas proti Liberci začal kvůli problémům s rolbou o půl hodiny později. Byla to pro vás komplikace?

Už jsme na to v téhle sezoně zvyklí. Ve Zlíně i v Hradci nám vypnula světla a aby toho nebylo málo, pokazí se nám rolba. Naštěstí jich tady máme pět nebo šest, dobře to dopadlo. Pauza trvala "jenom" 50 minut.

Co jste při čekání na začátek zápasu dělali?

Já jsem chodil po šatně sem a tam, chvilku jsme si sedl i v posilovně. Moc často tam během sezony nezavítám, aspoň jsem se podíval, jak to tam vypadá. Každý to trávil jinak. Někdo seděl a odpočíval, jiný zvolil pohybovější cestu.

Vstup do zápasu vám potom vyšel a dlouho jste vedli 1:0. Co chybělo k tomu, abyste získali tři body?

Liberec dostal přesilovku, ve kterých je silný. Umí z nich dávat góly. Gól na 1:1 byl skoro totožný jako ten, který dali v úterý Třinci dvě minuty před koncem. Připravovali jsme se na to, bohužel jsme si to nepokryli, jak bychom měli. Ukázali svou sílu.

Obranná hra byla proti Liberci na lepší úrovni než při přestřelce 7:6 na nájezdy s Olomoucí. Zdůrazňovali jste si to před zápasem?

Byla o dost preciznější (úsměv). Ve středu to byl opravdu den otevřených dveří, navíc jsme s Danem (Dolejšem) a Braněm Konrádem (olomoucký gólman, pozn. red.) předvedli slušné výkony. Bylo to o poznání lepší. Já jsem měl radost i po zápase ve středu, kdy jsme získali dva body. Doma je velmi důležité bodovat proti týmům, které se na šestku tlačí, ale porazit o dva dny později Liberec, to je pro nás třešnička na dortu.

Ve třetí třetině jste se dostali pod velký tlak Liberce, že?

To je pravda, tlačili nás hodně, ale střeleckých pokusů tolik nebylo. Spíš jen rotovali kolem brány a snažili se vytvořit si šance. Když se jim to povedlo, bylo to o to nebezpečnější. Nehráli jako Zlín, který to hází na bránu odevšud, ale spíš se snažili vytvořit si tutovky.

Zaznamenal jste, jak se v zápasech proti vám daří exvítkovickým hráčům?

Jasně. Kolouch 2+2, Kvapil a Baranka 1+0. Koho odsud pošleme pryč, asi se na nás více nahecuje nebo má štěstí. Zatím to jde proti nám. Uvidíme v play off, snad jim tam ukážeme, proč už se do našeho týmu nevešli.

Trenér Vítkovic o slabé návštěvě: Jakub Petr zaznamenal v zápase proti Liberci chladnější atmosféru na stadionu. "Všude se říká, že tady žijeme hokejem, ale… Chtěl bych poděkovat těm věrným fanouškům, nicméně zápas proti soupeři, jako jsou Bílí Tygři, si zasloužil mnohem bouřlivější atmosféru," hodnotil smutně návštěvu 5893 diváků. Na Třinec přišlo v Ostravě 9369 fanoušků, na Brno 9539. V duelu proti Liberci byly tribuny i navzdory výborné formě domácích dost prořídlé.

Nájezdy se rozhodovaly až v osmé sérii, Marek Kvapil se proti vám rozjel třikrát a uspěl jen jednou. Jak jste vnímal ten souboj?

Jako velkou výzvu. Všichni víme, jaké má ruce a jak si dovede gólmana rozhýbat. Ukázal to při tom prvním nájezdu, o tom není pochyb. Při jeho druhém nájezdu jsem měl výzvu, abych tu sérii vyrovnal, a při třetím, abych vyhrál. Podařilo se mi to, i díky tomu jsme měli šanci na druhý bod.

V sérii devíti domácích vítězství v řadě jsou úspěchy proti Třinci, Brnu i Liberci. Důkaz, že můžete konkurovat nejlepším?

Přesně tak, můžeme hrát i s těmi nejlepšími. Můžeme je porazit i porážet, když budeme hrát svou hru, která se nám v poslední době daří.

Nemrzí vás, že na šlágr kola proti Liberci přijde jen 5893 diváků? To je skoro o čtyři tisíce méně než proti Třinci nebo Brnu.

Lidé tady vnímají Brno, Třinec a Spartu jinak než jakékoliv jiné soupeře. Ať je Liberec silný, jak chce, asi u nás na severní Moravě netáhne tolik jako zmíněná mužstva. To samé platí třeba o Hradci.