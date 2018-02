V Bratislavě se chystá premiérový ročník All Star Cupu. Bude to óda na hokej, slíbil Řezníček

před 13 hodinami

V sobotu se v Bratislavě koná první ročník All Star Cupu. Ve hře tři na tři změří síly výběry čtyř hokejových soutěží. Organizátoři slibují velkolepou zábavu navzdory kolizi s olympijskými hrami.

Bratislava - Aréna Ondreje Nepely v Bratislavě bude v sobotu dějištěm prvního ročníku All Star Cupu, exhibice hokejových soutěží Slovenska, Česka, Německa a mezinárodní EBEL. Seance hvězd se uskuteční v době olympiády, jiný termín organizátoři v nabité sezoně nenašli.

Nejzářivější hokejisté tak budou pochopitelně chybět. "Cítíme, že ten termín akce není ideální, ale nehledáme v tom žádnou tragédii. Je to startovací rok, nechtěli jsme ztrácet čas," prohlásil na lednové tiskové konferenci ředitel české extraligy Josef Řezníček.

První muž české nejvyšší soutěže čelil podle vlastních slov velkému naléhání ze slovenské strany. "Ríša Lintner nás bombardoval, že má zájem i stadion. Domluvili jsme se, ale v tu chvíli už měly ligy hotové rozpisy základních částí," vysvětlil Řezníček kolizi s olympiádou.

Ve výběru extraligy tak chybí Martin Erat, zraněný Milan Gulaš, Tomáš Mertl, Patrik Bartošák nebo třeba Martin Růžička. Každý ze čtrnácti týmů má v kádru trenérů Vladimíra Vůjtka, Viktora Ujčík a manažera Petra Nedvěda svého zástupce. Kapitánem je zkušený Jaroslav Bednář.

"Jsme favoritem, co si budeme povídat. Naše extraliga je podle mě podstatně kvalitnější než ty ostatní soutěže, nicméně stát se může cokoliv. Z mého pohledu nejde ani tak o výhru, ale spíš o pobavení diváků," poznamenal jednačtyřicetiletý hradecký útočník. V Bratislavě si zahraje třeba s mladíkem Martinem Nečasem či Viktorem Hüblem.

Bednář se těší na hodně "bazénů"

Že kvůli All Star Cupu přijde o volný den, Bednářovi nevadí. "Toho volna je díky olympiádě docela dost. Pak už to bude o přípravě na play-off a já jsem rád, že ten víkend neprovalím, naopak si v sobotu zabruslím," řekl.

Čtyři mužstva se od 13:30 postupně utkají každý s každým systémem tři na tři v hrací době dvakrát 15 minut. "Bude to o útočení, zajezdíme si hodně bazénů. Ale na druhou stranu jsme tam čtyři útočné lajny a každý ví, co má dělat," prohlásil stříbrný medailista z mistrovství světa.

Vítěz klání vyhraje vedle trofeje finanční odměnu ve výši 25 tisíc eur.

Dosud poslední utkání hvězd české a slovenské extraligy se odehrálo před 12 lety v Popradu. Češi vyhráli 12:11 po nájezdech, ale další utkání už se mimo jiné kvůli nezájmu hráčů nekonala. Slováci berou souboj proti českému hokeji prestižně a pro All Star Cup si zvolili odvážné heslo: Dáme im na bendžo. "Chceme vyhrát," vzkázal manažer Peter Bondra.

V kádru slovenské extraligy najdeme hned tři hráče z Trenčína včetně Branka Radivojeviče, který ještě vloni nastupoval za Liberec. V týmu trenéra Jána Filce, kouče mistrů světa z roku 2002, figuruje i český útočník Nových Zámků Štěpán Novotný. Také slovenský a německý výběr jsou však ovlivněny účastí mnoha hráčů v Pchjongčchangu.

"K velkému nezájmu určitě nedojde, stadion je údajně vyprodaný," řekl v lednu Řezníček. Jenže neměl tak úplně pravdu. Vstupenky na All Star Cup jsou pořád k mání v ceně od 17 do 30 eur a podle jejich zbývajícího počtu je zatím Aréna Ondreje Nepely zaplněná možná tak z poloviny.

Turnaj navíc začne už ve 13:30 zápasem české extraligy proti EBEL, a tak se bude krýt s utkáním Slovenska proti Slovincům na olympiádě (od 13:10). Fanoušci dostanou možnost sledovat tento zápas na plátně ve fanzóně, ale otázkou je, kdo potom přijde na tribunu.

Nemá to význam, kritizuje Golonka

Hned po skončení turnaje si čelní představitelé soutěží turnaj vyhodnotí a dohodnou se na případném pokračování. "Pro hráče, trenéry i fanoušky to bude óda na hokej," slíbil Řezníček. Ne všichni tomu ale věří.

All Star Cup podrobil kritice bývalý útočník Jozef Golonka. "Prohlašuje se, jaký je to úžasný objev, ale nejlepší hráči tam nebudou. Navíc se bude hrát tři na tři, co je to za turnaj? Nevidím žádný progres," řekl.

Golonkovi se nelíbí ani to, že ve slovenském týmu nebudou skoro žádní mladí hráči. "Význam by to mělo třeba pro hráče do 23 let. Střetli by se hráči, kteří v ligách teprve začínají, nedostali se tak vysoko. Podle mě to není progres pro žádnou z těch soutěží. Divím se, že Češi na něco takového vůbec přistoupili," uzavřela osmdesátiletá legenda.

Turnaj bude možné sledovat od 13:30 na webu Huste.tv od slovenské stanice JOJ. Zápasy Slováků nabídne také televizní vysílání JOJ Plus.

Program All Star Cupu 2018:

13:30: Česko - Rakousko, 14:30: Německo - Slovensko, 15:30: Německo - Česko, 16:45: Zahajovací ceremoniál, 17:00: Slovensko - Rakousko, 18:00: Rakousko - Německo, 19:00: Slovensko - Česko, 20:00: Závěrečný ceremoniál.

Soupiska výběru české extraligy:

Brankáři: Miroslav Svoboda (Plzeň), Libor Kašík (Zlín),

obránci: Marek Hrbas (Vítkovice), Martin Vyrůbalík (Olomouc), Eric de la Rose (Jihlava), Brett Flemming (Chomutov),

útočníci: Viktor Hübl (Litvínov), Martin Nečas (Brno), Lukáš Pech (Sparta), Jaroslav Bednář (Hradec Králové), David Tomášek (Pardubice), Dominik Lakatoš (Liberec), Lukáš Žejdl (Mladá Boleslav), Jiří Polanský (Třinec),

trenéři: Vladimír Vůjtek st., Viktor Ujčík,

generální manažer: Petr Nedvěd.