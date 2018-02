Korejci hráli přesně to, co jsme od nich čekali. Jsou v euforii, řekl Jandač

před 10 hodinami

Výkon Korejců ve čtvrtečním utkání nebyl pro trenéra české hokejové reprezentace Josefa Jandače překvapením.

Kangnung - Základní úkol v podobě zisku tří bodů v úvodním zápase olympijského turnaje v Pchjongčchangu čeští hokejisté splnili a potěšili tak trenéra Josefa Jandače. Kouč národního týmu si uvědomoval, že ve hře byla řada nedostatků, na kterých budou muset hráči zapracovat, nejdůležitější však bylo, že domácí Koreu porazili.

"Bylo to těžké utkání a pro nás důležité první vítězství. Bylo to trošku nervózní, hlavně v první třetině," řekl Jandač po zápase, který Česko vyhrálo 2:1.

Jako první se sice prosadila Korea, ale Jan Kovář a Michal Řepík ještě v první třetině průběh utkání otočili. "V okamžiku, kdy jsme šli do vedení, tak jsme doufali, že přidáme nějaký gól, abychom se trošku zklidnili. Ten ale nepřišel, i když jsme nějaké šance měli," uvedl Jandač.

I kvůli tomu byl závěr nervózní. "Když se to chýlilo ke konci, bylo to pro kluky těžké. Šlo o to, abychom neudělali nějakou chybu. Nečekali jsme nic jednoduchého, Korejci hráli přesně to, co jsme čekali. Bojují, jsou brusliví a hrají na hranici sebeobětování," řekl Jandač.

Poukázal na fakt, že soupeřovo nadšení zvyšoval těsný výsledek. "Když se odskočí na více gólů, tak jejich mentalita není taková. I nám by se lépe hrálo. Jak byli ve hře, bylo to dramatické utkání," uvedl.

Češi se tak museli až do poslední vteřiny obávat o osud utkání. Korejci v závěru hráli více než minutovou power play a tlačili se za vyrovnáním. "Zatrnulo nám. Samozřejmě vícekrát. Za stavu 2:1, když je nějaká šance, tak je to samozřejmě nepříjemné," přiznal Jandač.

Další utkání čeká český výběr v sobotu, kdy se utká s Kanadou. "Musíme zlepšit hlavně hru v pěti a hrát pospolu. Dnes jsme byli zbytečně roztažení. Vedle toho musíme zlepšit fyzickou hru, v osobních soubojích jsme nebyli dostatečně silní," řekl Jandač s tím, že hra jeho svěřenců se změní i díky kvalitě soupeře.

"Teď nás čeká jeden z favoritů, tohle byl outsider, i když se jednalo o domácí tým. Korejci tady hrají v euforii a nemají co ztratit. Pro nás to bylo povinné vítězství, těžké vstupní utkání a já tady nebudu, když jsme ho vyhráli, někoho shazovat. Není to úplně jednoduché. Je to olympiáda a počítá se vítězství. Teď nás čeká jiný soupeř a věříme, že hra bude jiná," dodal Jandač.