Hradec senzační jízdu nedotáhl, Třinci pomohl zásah shůry. O tom jsem ani nesnil, jásal Kovařčík

před 1 hodinou

Hradečtí hokejisté nebyli daleko od vyrovnání semifinálové série play-off na 3:3, ale třetí prodloužení v řadě přeci jen ztratili. Gól s označením postupový vstřelil třinecký Ondřej Kovařčík, k němuž se puk dostal po odrazu od rozhodčího. Dvaadvacetiletý útočník potvrdil střeleckou slinu, Mountfield si o titul nezahraje ani letos.

Třinec - Na jedné straně výbuch euforie, na druhé sklopené hlavy, zmar a beznaděj. Takovou scénu nabídl třinecký stadion po šestém semifinále play-off mezi Oceláři a Hradcem. Třinec proměnil třetí mečbol, zdolal Mountfield 2:1 po prodloužení a po třech letech si zahraje o první místo.

Vyrovnané šesté utkání rozsekl v deváté minutě prodloužení Ondřej Kovařčík. "Takový postup jsem si ani nevysnil," usmíval se třinecký útočník. Sezonu začínal ve Frýdku-Místku, časem ale získal místo v kádru Ocelářů a v play-off se blýskl pěti góly a pěti asistencemi.

Třinec hrál bez Růžičky a Vlacha, k bratrům Kovařčíkům do čtvrté řady přiřadil kouč Varaďa Arona Chmielewského, a ten zařídil první gól. "Viděl jsem ho před brankou, dal jsem mu to a on se trefil výborně. Hráli jsme s ním často, znovu zapadl výborně," řekl starší ze sourozeneckého dua.

Právě on měl na holi rozhodnutí už v pátém zápase v Hradci, kde minul za stavu 2:2 odkrytou branku. "Hodil jsem to za hlavu. Mamka mi psala ať na to nemyslím," prozradil Kovařčík. "Na stadionu nebyla, zvlášť to prodloužení by s ní šlehlo. Pustí si to ze záznamu," dodal střelec.

Ve finále čeká na Třinec brněnská Kometa, ale času na přípravu budou mít Oceláři ještě dost. "Chci si trošku odpočinout. Dám si regeneraci, možná zajdu do kina," plánoval Ondřej Kovařčík. Mladší Michal utkání kvůli zranění krku nedohrál, na finále však bude podle bratra připraven.

Dvě těsné porážky Oceláře nepoložily

Hráči Mountfieldu kousali vyřazení o to hůře, že rozhodující gól padl po odrazu puku od hlavního rozhodčího. Cibulskis ho trefil při rozehrávce a Polanský pak připravil pozici pro Kovařčíka. "To patří ke sportu, stává se to. My se teď můžeme usmívat," podotkl třinecký Tomáš Marcinko.

Slovenský útočník ocenil soupeře, který se ze stavu 0:3 vrátil do hry a v Třinci sahal po vyrovnání série. "Bylo to úporné, ty dvě prohry pro nás byly psychicky velmi náročné. Ukázali jsme naši sílu, ceníme si toho," přemítal Marcinko, jenž se dostal do finále hned v první sezoně v Třinci.

Po raketovém startu série ztratili Slezané dvě utkání v prodloužení, a tak do toho třetího vstupovali s respektem. "To určitě ano, ale myslím, že jsme se více tlačili do branky a chtěli rozhodnout. V šestém zápase se štěstí přiklonilo k nám. Konečně jsme to dotáhli," ulevil si Marcinko.

Hradec se vyčerpal už ve čtvrtfinále

Před rokem ukončila cestu Hradce v semifinále Kometa, letos opět po výsledku 4:2 Třinec. Mountfield vyhlašoval od začátku ročníku útok na titul, ale i tak se loučí se ctí. "Nevzdali jsme to, šesté utkání bylo 50 na 50. Třinci gratuluju a přeju hodně štěstí," prohlásil trenér Václav Sýkora.

Už pár minut po vyřazení dokázal hradecký kouč načrtnout příčinu slabého začátku série. "Čtvrtfinále s Libercem nás vyčerpalo, i když i Třinec hrál na sedm zápasů. Měli o den delší pauzu, my jsme působili velmi unaveně. Sérii jsme začali obracet až od čtvrtého zápasu," uvedl.

Tuhý boj proti Liberci a obrat čtvrtfinále ze stavu 2:3 na 4:3 zmínil také útočník Martin Látal. "Nečekali jsme, že by mohla být semifinálové série ještě těžší. Možná jsme Třinec trochu podcenili," utrousil forvard, který přišel do Hradce v průběhu sezony hostovat z Mladé Boleslavi.

"Třinec měl lepší pohyb, výborně bruslil a hrál agresivně. Byli asi trošku šikovnější v gólových situacích. My jsme měli v šestém zápase také dost šancí, bohužel jsme s nimi nenaložili dobře," doplnil trenér Sýkora.

Už dlouho dopředu avizoval ukončení kariéry útočník Jaroslav Bednář a svá slova potvrdil i krátce po skončení semifinále. Hradec bude bojovat v šesté extraligové sezoně bez zkušeného kapitána a největší hvězdy.