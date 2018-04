Kratěna bude řešit konec kariéry. "Tahle série mi nastavila zrcadlo," říká

před 52 minutami

Čtyřicetiletý Ondřej Kratěna po vyřazení Plzně z play off konec kariéry nepotvrdil. Prý o něm ale bude uvažovat.

Plzeň - Hokejisté Plzně nezvládli pátý zápas semifinálové série s Kometou Brno a před domácími fanoušky odehrál možná poslední utkání své bohaté kariéry Ondřej Kratěna. Nejzkušenější útočník Indiánů ale krátce po vyřazení jasnou odpověď na tuto otázku nedal.

"Uvidíme. Musíme rozebrat, jestli jsem ještě přínosný pro tým, nebo je čas skončit," řekl novinářům brzy jednačtyřicetiletý hráč, jenž na západě Čech strávil posledních sedm sezon. "Už v téhle sérii mi to nastavilo nějaké zrcadlo," připustil Kratěna.

Myšlenkami o budoucnosti si hlavu dopředu nezatěžoval. "Myslel jsem jen na náš hokej. Jde jen o tým a nejde o mě. Dnes jsme nepostoupili a jsme zklamaní," uvedl osminásobný český šampion se Vsetínem, pražskou Spartou a Plzní, s níž slavil v roce 2013 její první titul.

Po vítězné základní části a jasném postupu přes Olomouc ve čtvrtfinále play off padl v zápasech proti Kometě na Kratěnu stejně jako na celý tým útlum. "Můžeme se bavit o každém zápase zvlášť. Brno nás prostě čtyřikrát porazilo, tak to je. Patří mu gratulace," obtížně hledal jeden zlomový moment semifinálové série.

Nakonec přesto hlavní nedostatek našel. "Nebyli jsme hlavně schopní dát branky v přesilových hrách a ještě jsme v nich inkasovali," jmenoval hlavní příčinu vyřazení Indiánů v poměru 1:4. "Padá to na nás hráče. Tam chybělo absolutně všechno. Ani jsme se pořádně nedostávali do šancí," vrátil se Kratěna k nepovedené plzeňské hře v početních výhodách, v níž se gólově prosadili v celém play off jen šestkrát.

Přitom v základní části patřily přesilovky k hlavním přednostem Západočechů. "Někdy to jde a góly z přesilovek padají. Jindy to nejde, ať děláte, co děláte. Měli jsme problémy se zavážením puků do pásma. A když už jsme se tam dostali, tak jsme se tam nedokázali udržet a prosadit," neskrýval bývalý reprezentant rozladění.

Konečné třetí místo a zisk bronzové medaile nepřeceňoval. "V tenhle moment je těžké to komentovat. Nepůjdeme do finále, tak je to těžké hodnotit," řekl Kratěna, který třetí místo obsadil i ve své první plzeňské sezoně 2011/12.

"Ta situace je ale teď jiná. Náš současný tým se postupně rozjel v sérii s Olomoucí a myslel jsem, že do finále půjdeme. Je to teď velké zklamání," uvedl Kratěna, který v deseti utkáních play off neskóroval a připsal si čtyři asistence.