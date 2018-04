Čtvrtá lajna s bratry Kovařčíky rozebrala Hradec. Obrat teď zní jako utopie, přiznal Graňák

před 57 minutami

Oceláři potvrdili výborný vstup do semifinále proti Hradci a v prvním domácím zápase smetli Východočechy 5:1. Tři branky zařídila čtvrtá řada ve složení David Cienciala plus Ondřej a Michal Kovařčíkovi. Mountfield prohrává v sérii už 0:3.

Třinec - Třinečtí hokejisté si v semifinále přivezli z Hradce Králové dvě výhry a na povedený úvod série doma plynule navázali. Oceláři porazili Mountfield 5:1 a od finále je dělí jedno vítězství. Východočeši naopak balancují na tenké hraně, z třetího zápasu nemají ani jedno pozitivum.

Hodně sklesle působil po třetí prohře v řadě obránce Dominik Graňák. jenž byl na ledě u všech tří gólů, které Hradec do šesté minuty inkasoval. "Pořád jsme dostávali góly, se sebevědomím to zamává. Ty tři branky ovlivnily výkon mě a celého týmu," poznamenal slovenský zadák.

Hradec už pošesté v řadě v první části neskóroval, v posledních čtyřech utkáních je navíc v této pasáži stále horší a horší - doma ji ztratil 0:1 a 0:2, v Třinci 0:3. "Hrajeme moc pasivně, chceme vyhrát na jeden gól. Když nedáme první gól, je to pro nás velký problém," uznal Graňák.

V základní části Východočechům defenzivní taktika vycházela, ale v play-off vidí Graňák problém s pasivitou už od čtvrtfinále. "Když Liberec prohrával, připadal mi nebezpečnější než my za stejné situace. Obrat z 0:3 se teď zdá jako utopie, ale nesmíme na to myslet," řekl obránce.

V historii českého play-off takovou otočku ještě nikdo nepředvedl. "Musíme mít v hlavě nejbližší zápas a čtyřikrát vyhrát," dodal Graňák. "Jde o to, abychom si vyčistili hlavy a nešli do zápasu s nadměrným tlakem. Není čas si teď zatěžovat hlavy," podotkl kouč Václav Sýkora.

Čtvrté utkání se hraje už v úterý a Hradec nesmí prohrát. Jinak končí. "To, co se stalo musíme hodit za sebe. Nesmí nám stát, že rozhodne první třetina a góly po našich chybách před brankou. Hráli jsme ve značné nepohodě až do konce, trápili jsme se," doplnil trenér hostů.

Michal Kovařčík: Pořád jsme chtěli dávat góly

Gólový koncert Třince v první třetině rozjel premiérovým gólem v play-off Michal Kovařčík, který hraje ve formaci s bratrem Ondřejem a Davidem Ciencialou. Na rozdíl od nich na trefu čekal. "Přejeme si to navzájem. Jednou se trefí ten, podruhé onen," uvedl mladší z bratrů Michal.

O dvě minuty později přidal druhou branku Ondřej Kovařčík, Cienciala pak střelecký účet uzavřel na konci prostřední části. "Strašně si tu hru užíváme, nejsme spoutaní, chceme tvořit. Byli jsme v laufu, už po prvním gólu David pořád říkal, že přidáme další," rozesmál se Michal Kovařčík.

Se starším sourozencem patřili k tahounům třinecké mládeže, ale do prvního mužstva se naplno prosadili až letos. "V základní části jsme měli šance, chyběly góly. Teď to začalo padat. Pan Varaďa nikdy nechtěl, ať jen bráníme, dával nám volnost," prozradil jednadvacetiletý útočník.

Třinec soupeři nedovolil, aby se chytil

Podruhé v sérii se Ocelářům povedlo z branky Hradce vyhnat Patrika Rybára, jemuž přitom doma v základní části vstřelili jediný gól. "Myslím, že nebude chytat ani zítra, ale to je na nich. Rybár není v dobré náladě, i když dneska dostal góly do prázdné branky," upozornil mladší Kovařčík.

Zápas dochytal od šesté minuty Jaroslav Pavelka, který se do branky dostal už počtvrté v letošním play-off. Ofenzivní lavinu Třince sice přibrzdil, ale jeho spoluhráči udeřili jen jednou. "Je dobře, že jsme udrželi stav 5:1 a už jsme je k ničemu nepustili," těšilo Ondřeje Kovařčíka.

Třinec se ve obdobné situaci octl v šestém čtvrtfinále v Pardubicích, stáhl náskok soupeře a byť nevyhrál, posílil si sebevědomí před utkáním číslo sedm. "O tom jsme se bavili v šatně. Že jim nedáme ani třetinu. Mohli by se chytit a zítra by jim to pomohlo," přemítal starší z Kovařčíků.

Ve čtvrtém zápase může Třinec postup do finále dokonat. "Popereme se o to. Pokud budeme hrát jako dnes, mělo by to vyjít. Poslední krok však bývá nejtěžší," uzavřel dvaadvacetiletý rodák z Nového Jičína. Sedmé utkání Ocelářů proti Mountfieldu se bude hrát v úterý od 17:00.