Pilný reprezentant Birner: Vůbec jsem nepřemýšlel, že bych nejel. Chci něco vyhrát

před 2 hodinami

Birnera zřejmě čeká třetí mistrovství světa v řadě. Byl také na poslední olympiádě a Světovém poháru.

Příbram - Hokejový útočník Michal Birner nad pozváním reprezentačního kouče Josefa Jandače do přípravy před mistrovstvím světa ani chvilku neváhal. Žene ho vpřed touha po medaili. Zahrál si na mistrovství světa v předchozích dvou letech, předloňském Světovém poháru i na olympijských hrách v Pchjongčchangu, jenže na cenný kov stále čeká.

"Chuť je vždycky a člověk nechce končit sezonu 20. března. Chtěl jsem hrát dál. A jak už jsem řekl několikrát - reprezentaci nechci odmítat, když k tomu nejsou nějaké opravdu vážné důvody. Vůbec jsem nepřemýšlel nad tím, že bych nejel," řekl Birner ČTK a serveru hokej.cz.

Dvaatřicetiletý útočník Fribourgu je zdravotně v pořádku, s lékaři řešil jen menší problém, který ho limituje spíš mimo led. "Říkali, že není problém, abych jel na nároďák," uvedl Birner.

Turnajů s reprezentací mu přibývá, jenže bez většího úspěchu. "Ne snad, že bych se cítil pod nějakým tlakem, ale člověk má ten chtíč něco vyhrát. Vyhlížím tedy šampionát s tím, že bych tam chtěl zase nechat maximum, aby se medaile dovezla," prohlásil Birner.

Místo v Jandačově výběru si musí nejprve zasloužit. Dlouhou přípravu na druhý velký vrchol sezony bere jako fakt. "Kolem olympiády to uteklo docela rychle. Teď před mistrovstvím světa je těch zápasů docela hodně, ale když máte touhu si místo pro šampionát vybojovat, musíte to podstoupit jako kdokoliv jiný. A já jdu bojovat o to, abych místo v týmu měl."

Od olympiády se cítil dobře fyzicky i herně. "Byl jsem hodně vytížený ve hře a osobně se mi dařilo. Jen škoda, že nám to nevyšlo jako týmu. Každé vyřazení z play off je nepříjemné a vždy to chvíli bolí," komentoval čtvrtfinálové vyřazení s Luganem 1:4 na zápasy.

"Udělal se velký posun oproti minulé sezoně, kdy jsme hráli o udržení, takže v klubu byli spokojení, kam se to pohnulo. Ale my hráči jsme cítili, že Luganu jsme měli vzít přinejmenším více zápasů. Nebo celou sérii vyhrát, protože každý zápas kromě prvního, kdy jsme prohráli 2:6, byl na hraně. Ukázala se ale zkušenost soupeře," řekl Birner.

Stihl alespoň krátkou dovolenou. "V sobotu jsme se vrátili s rodinou z Kataru. Byli jsme tam pět dnů, ale u mě je to trošku složitější, protože nevydržím pět dnů nic nedělat. U mě se hotel řeší podle toho, který má nejlepší posilovnu. Vždy jsem si vyčlenil dvě hodiny pro sebe a zbývající čas jsem se snažil věnovat rodině. Bylo fajn na chvíli vypnout od hokeje."

Ve Fribourgu zůstane i v příští sezoně. "I když kolem Nového roku se řešilo, co se mnou bude. Nebyl jsem spokojený s tou rotací cizinců a trochu jsem se s tím sžíval, ale pak se to ustálilo. Místo jsem měl, a když jsem odjížděl, tak při těch sezeních s trenérem a manažerem byla z jejich strany spokojenost, takže není důvod něco měnit," uvedl Birner.

"Když má člověk rodinu, už na to musí hledět a nedělat nějaká unáhlená rozhodnutí. A my jsme v tomto ohledu ve Švýcarsku maximálně spokojení. Co se týká rotace cizinců, teď už vím, do čeho půjdu, takže musím podávat takové výkony, abych byl co nejméně na tribuně," prohlásil.

Věří, že Fribourg udělá další krok vzhůru, k čemuž by mohl pomoci Michal Řepík, na Birnerovo hokejové dvojče má klub opci. "Je to samozřejmě moje přání, aby přišel, ale uvidíme, jakou cestou se klub vydá. Oni na to můj názor znají, a když jsem odjížděl, tak jsem jim říkal, že jestli je nějaká šance, aby ho podepsali, ať neváhají. Osobně si vždy užívám, když hrajeme spolu," nezastírá Birner.

"Navíc přijdou zkušení beci Philippe Furrer z Lugana a další reprezentant Noah Schneeberger z Davosu, takže věřím, že nějaký ten posun směrem nahoru zase přijde," dodal Birner.