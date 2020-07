Oceláři přežili galeje v Tatrách a trénují na ledě. Je to tu sakra jiné, žasne posila

Hokejisté Třince vyjeli v pondělí k prvnímu společnému tréninku na ledě a v horkém počasí se pořádně zapotili. Nicméně shodli se na tom, že pohyb na bruslích už jim od nenadálého konce minulé sezony chyběl, zavzpomínali na krušné soustředění v Tatrách a potvrdili, že mají i po konci zkušených opor nejvyšší cíle.

Spolykali hodinu a čtvrt dlouhou tréninkovou dávku a mezi novináře pak museli v rouškách. Třinečtí hokejisté se chystají na nadcházející sezonu, byť v nejisté situaci nevědí, zda opravdu odstartuje podle plánu.

"Doufám, že se extraliga v termínu rozehraje a také dohraje, ale nevím," krčí rameny brankář Jakub Štěpánek. "Bylo by složité teď trénovat a pak ligu na nějaký měsíc přerušit, případně vypadnout z rytmu do karantény. Neumím si to představit," nechce malovat čerta na zeď.

Obránce Jan Jaroměřský, který přišel do Třince z Olomouce, přidává, že situaci nikdo nijak neovlivní. "Nebaví nás nosit roušky, nikdo se nechce trápit v karanténě. Můžeme nadávat, ale nic nezmůžeme," podotýká.

"Věřím, že sezona normálně začne. Pochopitelně, to asi každý. Hokej chybí hráčům, klubům, fanouškům. Chceme, aby se všechno vrátilo do normálu, ale zdraví všech je na prvním místě," uvědomuje si slovenský útočník Tomáš Marcinko, jenž v brzké době očekává narození dcery.

Na příkladu slovenských klubů vidí, jak koronavirová krize ovlivňuje dění po ekonomické stránce. Hokejové Košice, kde strávil podstatnou část své kariéry, jsou na pokraji zániku. "Není to nejlepší, všechno je navázané na sponzory a lidi, kteří jsou ochotni podporovat sport. Jako hráči se na to díváme i z této stránky, vždyť hokej je naše živobytí," tvrdí Marcinko.

"Na Slovensku to není nejlepší, ale podle posledních zpráv se některé kluby vracejí do normálu. Všechno se uvidí, až začne sezona," dodává.

Oceláři odehráli poslední zápas zkraje března proti Plzni. Po následném období nejistoty a izolace se začali připravovat individuálně. Vrcholem suché přípravy bylo soustředění v Nízkých Tatrách na konci června. Kouč Václav Varaďa na svém webu popsal, jak si hráči sáhli na dno.

A hlasy z třinecké kabiny nemluví jinak. "Pěkně tam bylo. Pěkný hotel, dobrá strava," pochvaluje si gólman Štěpánek podmínky na Mikulášské chatě klubového prezidenta Jána Modera. Vzápětí však přeladí: "Jen tréninky byly hrozně náročné. Něco bylo dost nepříjemné."

Souhlasí i Jaroměřský, jehož náročnost přípravy překvapila. "Bylo to za mě na vysoké úrovni, cítím se teď velmi dobře. Musí to být, ale nevěděl jsem, co mám od soustředění čekat. Poslední dobou jsme s Olomoucí nejezdívali, bylo to pro mě nové," vysvětluje jednatřicetiletý zadák.

Zřejmě nejtěžším cvičením byl pro Oceláře trojboj sestávající z těžkého kruhového tréninku, osmikilometrového běhu kolem přilehlého plesa a tahání dvanáctimetrové klády do strmého kopce o délce asi 300 metrů. Hráči navíc nevěděli, že po první části čekají ještě dvě disciplíny.

"Kláda byla těžká, nosil jsem to poprvé v životě. Ale byla u toho i sranda, splnilo to účel a opravdu jsme si sáhli na dno. Je to potřeba," uznává třetí brankář ze zlatého mistrovství světa 2010. "Bylo to skvělé zpestření. Tak to má na soustředění vypadat, není to jen o té dřině, ale i o společně stráveném čase a seznámení," usmívá se Jaroměřský.

1:01 Podívejte se, jak vypadalo soustředění Ocelářů v Tatrách. | Video: Youtube HC Oceláři Třinec

"Bylo vidět, že všichni makají na krev, podle mě jsme soustředění zvládli na jedničku. Určitě bylo těžké, ale zároveň jsme si užili legraci," hodnotí nejproduktivnější muž Ocelářů z minulé sezony Matěj Stránský.

Někteří třinečtí hráči chodili na led individuálně či v menších skupinkách už dříve, ale k prvnímu organizovanému tréninku vyjeli v pondělí. "Zatím hlavně ruce tolik neposlouchají, ale šlo to. Do začátku sezony všechno vypilujeme, máme ještě dost času," nedělá si starosti Stránský.

"Jsme rádi, že nám léto končí," míní Štěpánek, Jaroměřský se byl na ledě sklouznout už počtvrté. "A nepřestává mě to tady udivovat. Šel jsem sem s nějakým očekáváním, ale realita vše předčila. Užívám si tady každý den, ze všech stran na vás dýchá profesionalita," žasne posila z Olomouce.

"Nechci vůbec hanit svůj předchozí klub, nicméně tady je to sakra jiné. Všechno na hodně vysoké úrovni, navíc kolektiv mě přijal skvěle a líbí se nám s rodinou i zdejší krajina. Bydlíme v hezké části Třince a z baráčku koukáme přímo na hory," prozrazuje Jaroměřský.

Obránce, který do extraligy nakoukl až před šesti lety v Olomouci a od té doby neměnil působiště, je zatím nejvýraznější ocelářskou posilou. Kádr mistrů z roku 2019 už by se neměl příliš měnit. Společně s Jaroměřským přišli ještě útočníci Daniel Kurovský, Radek Veselý a Miloš Roman, bek Patrik Husák a ze zámoří se vrátil mladý brankář Nick Malík.

Konec kariéry naopak oznámil zkušený zadák Lukáš Krajíček, v klubu nepokračují ani další legendy jako Vladimír Roth, Martin Adamský a Jiří Polanský. Krajně nepravděpodobně se v současné době jeví domluva s kanadským bombarďákem Wojtkem Wolským.

V odchodech figurují ještě brankář Petr Kváča, obránce Jakub Matyáš a trojice útočníků Jan Hladonik, Roman Szturc a Štěpán Novotný. Třinec chce podle slov trenéra Varadi a sportovního ředitele Jana Peterka ještě zvýraznit nastolenou "ocelářskou cestu" s mladými odchovanci.

"Kluci, kteří odešli, budou v kabině chybět, ale takový je hokejový život. Mladší hráči mají místo a je na nich, jak se o to poperou," říká Stránský. A do sezony jde s cílem obhájit titul z loňského roku. "Letos nikdo nevyhrál, takže obhajovat budeme my. Klademe si znovu nejvyšší cíle," hlásí.

"Šel jsem sem s tím, že Třinec bude mít v soutěži nejvyšší ambice. Jak se tak dívám okolo, naplňuje se to a to je jedině dobře," uzavírá Jaroměřský.

Prvních zápasů se Oceláři dočkají za dva týdny v novém srpnovém Generali Česká Cupu, kde narazí ve skupině na Vítkovice, Zlín a Přerov. Liga mistrů začne tuto sezonu až v říjnu rovnou vyřazovacími boji a do extraligy by měl Třinec vstoupit v pátek 18. září na ledě Brna.