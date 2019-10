Ostrá přestřelka trenérů v extralize. Moták a Petr se hádali kvůli hokejové kultuře

Utkání 14. kola hokejové extraligy mezi Olomoucí a Vítkovicemi provázely velké emoce. A neutichly ani po jeho skončení, ba naopak. Trenéři Zdeněk Moták a Jakub Petr se na tiskové konferenci ostře pohádali.

V moravském derby vedla Olomouc po dvou třetinách už 2:0, druhému gólu Zbyňka Irgla však předcházel nepotrestaný hrubý faul domácího Petra Strapáče na vítkovického obránce Tomáše Černého. Strapáč atakoval mladého beka krosčekem přímo do obličeje.

Černého museli odvézt na nosítkách, Strapáčovi se o něco později pomstil za tvrdý zákrok vítkovický útočník Dominik Lakatoš. Vyzval ho k bitce a dostal od rozhodčích dvě plus dvě plus deset trestných minut.

Ve třetí části Vítkovice třemi brankami strhující duel otočily, nicméně Olomouc ještě stihla vyrovnat na 3:3. V prodloužení rozhodl o exportu dvou bodů do Ostravy Šimon Stránský.

Na tiskové konferenci se sešli trenéři Moták a Petr, přičemž hostující kouč se k zákroku na Černého vrátil při tradičním hodnocení zápasu. "Je to bezkouláctví hráčů Olomouce a není to jen dneska," podotkl Petr na adresu Strapáče, který je vítkovických odchovancem a v Ostravě působil odmalička až do roku 2016.

"V Americe se tomu, co udělal, říká evropská měkkota. I když se známe z Ostravy a fluktuace mezi námi a Olomoucí je veliká, udělal to (Strapáč) už předminule (Janu) Výtiskovi," pokračoval vítkovický trenér. "To ať se na mě nikdo nezlobí. Jsem rád za dva body," doplnil.

Výměna názorů mezi Zdeňkem Motákem a Jakubem Petrem:

Reakce olomouckého kouče Motáka, mimochodem rovněž rodáka z Ostravy, byla velmi neobvyklá. "Předně bych řekl, že snad existuje nějaká elementární kolegialita. Jestliže, vážený pane kolego, nezvládáte svoji práci a nazýváte mě dámskými přirozeními… na to nejsem zvyklý," prohlásil směrem k Petrovi.

"Co to sem taháš?" zeptal se udiveně bývalý trenér reprezentačních týmů Česka do 18 i do 20 let. "Zdeno, my si vykáme?" přidal Petr další otázku.

"Ode dneška ano," odpověděl Moták o devět let mladšímu protějšku.

Tím však svár mezi trenéry neskončil. Nejdříve se ještě vyjádřili k utkání, ale po otázce jednoho z novinářů na dění mezi střídačkami si oba opět vjeli do vlasů. "Jsou prostě věci, které se na střídačkách dějí… Známe typologii hráčů, ale jak už jsem říkal, je tu fluktuace hráčů v blízkém prostředí, známe se navzájem," vracel se Petr znovu k faulu Strapáče.

"Tyhle věci mě ale prostě se*ou. My tam sedíme, v Břeclavi, mluví se o nějaké kultuře…" zmínil Petr nedávný trenérský seminář pod vedením šéftrenéra Českého hokeje Filipa Pešána. Moták se ironický pousmál.

"Abychom srovnali kulturu, která je na ledě, a která je mezi střídačkami. To je kultura? To si představujete, že je kultura?" reagoval kouč Mory. Následovala přestřelka, zdali mají trenéři po zápase rozebírat emotivní projevy z jeho průběhu, ať už mezi sebou, nebo mezi hráči.

"Budu to sem tahat. Klidně budu," prohlásil Moták. "Že jsem tě poslal, slušně řečeno, někam, mně to vůbec nevadí a nebudu se ti omlouvat. To do sportu patří. Vy, novináři, pokud půjdete hrát fotbal, pošlete se do p*dele a za dvě hodiny půjdete na pivo," vyjádřil svůj názor Petr.

Moták s ním nesouhlasil a zkonkretizoval, o co přesně při zápase šlo. "Abyste mě, příteli, poslal do pi**, to prostě ne. Dáma promine," prozradil olomoucký trenér s omluvou směřovanou přítomné fotografce. "Co to sem taháš?" zeptal se znovu Petr, načež tiskový mluvčí Olomouce bez dalších otázek a odpovědí konferenci ukončil.

"Já jedu domů," rozloučil se Petr. "Ty vole, to jsem neměl ani na fakultě v Austrálii, když jsem studoval," prohodil s ironickým úsměvem ještě ve dveřích kouč, který se v minulosti dlouho věnoval hokeji v Austrálii.

Vedle Strapáče působí v Olomouci další hokejisté s vítkovickou historií, těmi nejvýraznějšími jsou Zbyněk Irgl a Rostislav Olesz, který z Ostravy odešel po minulé sezoně právě kvůli neshodám s koučem Petrem. Po hádce trenérů nabrala rivalita Olomouce a Vítkovic nový rozměr.

Závěr tiskové konference a odchod obou trenérů s posledními dovětky: