Plzeň i díky hattricku Eberleho rozstřílela Třinec, mistři schytali šest branek

Hokejisté Plzně rozdrtili v dohrávce 13. kola extraligy Třinec 6:1 a připsali si třetí domácí výhru za sebou. Čistým hattrickem během první třetiny se blýskl Jan Eberle, jemuž třikrát asistoval Petr Kodýtek. Ve třetí třetině pojistil výhru Indiánů dvěma góly a přihrávkou Milan Gulaš, jenž bodoval i ve dvanáctém zápase ročníku. Hosté naopak neuspěli venku potřetí za sebou, když nedokázali smazat ma

Ráz celého zápasu určila již šestá minuta, kdy Eberle ranou bez přípravy trefil mezeru mezi Bartošákovými betony. Živější Indiáni nepouštěli Oceláře do šancí, navíc ve 12. minutě překvapil Bartošáka bekhendovým nahozením znovu Eberle a trenéři hostů poslali do branky Kváču. Třinečtí se na chvíli probudili, v ponechané výhodě Marcinko selhal před odkrytou brankou a v následné přesilové hře Vrána zblízka neprostřelil gólmana Frodla.

Závěr první třetiny patřil opět domácím. Náhradník Kváča si sice poradil se sérií střel ze střední vzdálenosti, v 18. minutě ho už ale překonal Eberle, který po rychlé akci a přihrávce Kodýtka dokonal čistý hattrick.

"Myslím, že ráz dnešního utkání se odvíjel od první třetiny, ve které jsme inkasovali tři branky do osmnácté minuty, potom už je hrozně těžké to v Plzni odvracet. Ve druhé třetině jsme se zvedli a měli dostatek šancí. Nevyužili jsme pět přesilovek, tam jsme to mohli zdramatizovat," řekl po utkání třinecký asistent trenéra Marek Zadina.

Na začátku prostřední části hosté nevyužili další přesilovku, ale díky Kváčovi také přečkali přečíslení osamocených Mertla se zakončujícím Eberlem. Na druhé straně v 25. minutě důrazný Marcinko dorazil do sítě Hrňův pokus a přes trenérskou výzvu Plzně snížil na 1:3.

"Vůbec jsem to neviděl. Nahodil to někdo z rohu, byl tam závar před mojí brankou a dorazili to tam na zadní tyči. V zápalu hry jsem nevěděl, zda mi tam někdo stál v brankovišti. Trenéři asi dostali nějakou informaci a zkusili výzvu. Alespoň se tím přerušením utnula ta třinecká euforie po gólu," komentoval situaci plzeňský gólman Dominik Frodl.

Třinečtí vycítili příležitost na kontaktní gól a otevřeli hru. Toho využívali domácí k brejkům, nedokázali však přesně zakončit tři přečíslení dvou na jednoho za sebou, když se zejména proti Vlachovu voleji vyznamenal skvělým zákrokem Kváča.

"Zápas se zlomil až deset minut před koncem. Vedli jsme sice brzo 3:0, oni ale po gólu ve druhé třetině vycítili šanci a měli tam nějaké závary. Myslím si, že jsme v té době mohli odskočit z několika přečíslení. Bohužel jsme to neproměnili," prohlásil Frodl, který k výhře přispěl 23 zákroky.

Ve 34. minutě mohl Indiány uklidnit Eberle, při samostatném úniku však tváří v tvář Kváčovi nepotvrdil střeleckou formu. Plzeňští aktivním pojetím postupně otupili třinecké vzepětí, navíc krátce před druhou sirénou Frodl zlikvidoval příležitost Michala Kovařčíka.

Na začátku závěrečné dvacetiminutovky Oceláři nepotrestali ani čtvrté a páté vyloučení domácích a naopak ve vlastním oslabení zahrozil únikem Mertl.

V 51. minutě po prvním trestu Ocelářů skóroval po křížné přihrávce Gulaše Rob a o 17 vteřin později Rothův faul pomstil z trestného střílení Gulaš trefou na 5:1. Plzeňský kapitán viditelně otřeseného soupeře ještě dorazil šestým gólem po nahození od levého mantinelu. Malou náplast na třinecký debakl na závěr připravil Musil výhrou v bitce proti Houdkovi.

Dohrávka 13. kola hokejové extraligy:

HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec 6:1 (3:0, 0:1, 3:0)

Branky a nahrávky: 6. Eberle (P. Straka, Kodýtek), 12. Eberle (Kodýtek, T. Voráček), 18. Eberle (Kodýtek), 51. Rob (Gulaš, Moravčík), 51. Gulaš z tr. střílení, 54. Gulaš (Mertl) - 25. Marcinko (Hrňa). Rozhodčí: Kika, Pešina - Brejcha, D. Jelínek. Vyloučení: 8:3, navíc M. Houdek - D. Musil oba 10 min. Využití: 1:0. Diváci: 5449.

Sestavy:

Plzeň: D. Frodl - Vráblík, Moravčík, Čerešňák, M. Houdek, L. Kaňák, Budík, T. Voráček - Gulaš, Mertl, Pour - Roman Vlach, Kracík, Vracovský - Eberle, Kodýtek, P. Straka - Kantner, Kolda, Rob. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.

Třinec: Bartošák (12. Kváča) - Kundrátek, Gernát, Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Galvinš, Roth - M. Stránský, P. Vrána, M. Kovařčík - Hrňa, Marcinko, Dravecký - O. Kovařčík, Polanský, Chmielewski - Kofroň, Hladonik, Hrehorčák. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.