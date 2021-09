Teď jsem mohl být na vozíku, prohlásil Jágr o tvrdém zákroku. Start ligy asi nestihne

Hvězdný hokejista Jaromír Jágr nejspíš nestihne start nového ročníku extraligy. Útočník a majitel kladenského klubu se totiž stále potýká s následky tvrdého střetu v úterním zápase s pražskou Slavií.

Slavnou osmašedesátku narazili ve třetí třetině zezadu dva protihráči na mantinel. Ze zápasu pak musela odstoupit.

"Nejsem na tom dobře. Jsou to dvě věci - hlava a rameno. Nevím, jestli stihnu začátek," posteskl si Jágr. Jeho celek vstoupí do soutěže příští pátek proti Vítkovicím.

"Zatím to nevypadá, ale všechno se může ještě změnit. Dneska jdu navštívit profesora Pavla Koláře, od toho se nějak odrazím," doufal v pomoc proslulého fyzioterapeuta.

Atak Davida Šteinera a Jindřicha Baráka si Jágr znovu prohlédl na videu. "Samozřejmě jsem to viděl. Měl jsem souboj jeden na jednoho a druhý hráč mě zezadu strčil. Byl jsem tak blízko mantinelu, že už jsem si před sebe ani nestihl dát ruce," rekapituloval střet.

A to měl Jágr podle vlastních slov štěstí, že stihl uhnout hlavou. "Kdybych s ní neuhnul, možná bych teď byl na vozíku…" prohlásil devětačtyřicetiletý hokejista. "Takhle to odneslo rameno," doplnil.

Nejlepší evropský hokejista v historii NHL nechápe, že se k sobě hráči nechovají ohleduplněji. "Mrzí mě, že k sobě nemají úctu. Hokej je samozřejmě tvrdá hra a mělo by to tak i zůstat, protože o to je populárnější a zábavnější pro diváky. Na druhou stranu si ale hráči musejí uvědomit, že může dojít k nebezpečným situacím, jako se to teď stalo mně," upozornil Jágr.

"Když je hráč čelem k mantinelu a kousek od něj, nemůžeš do něj zezadu takhle strčit. To je hrozně nebezpečné," přidal olympijský vítěz z Nagana a připomněl jeden tragický případ: "Když jsem byl mladý, zažil jsem i smrt Luďka Čajky ve Zlíně. Změnila se kvůli tomu pravidla a dopadlo to úplně stejně. Těch nebezpečných situací v hokeji je spousta a hráči si to ani neuvědomují."

Jágr by byl rád, aby si hokejisté uvědomovali možné dopady svých zákroků. "Je to hrozně těžký - na jednu stranu někoho bránit, ale na druhou stranu, když hráč jede takhle k mantinelu, prostě do něj nemůžeš strčit," zopakoval hrající majitel Rytířů.

"To jsou taková nepsaná pravidla, protože to jednou může opravdu špatně dopadnout. A je úplně jedno, že teď jsem to byl zrovna já, o tom to není," apeloval Jágr. "Tyhle situace se stávají, ale měly by se stávat co nejmíň," zakončil.