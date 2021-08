Řídil výprasky Čechů, teď má uhranout KHL. Největší talent od Ovečkina, zní z Ruska

V Rusku opět ožila mánie kolem zázračného hokejového jinocha Matveje Mičkova. Letošní ročník napoví, jestli je oprávněná. Mezi dospělé však 16letá hvězdička vtrhla bravurně.

Není obvyklé, aby se o draftu NHL mluvilo tak dlouho předem. Dražba talentů v roce 2023 však slibuje výjimečný souboj mezi Mičkovem a kanadským supertalentem Connorem Bedardem.

Kdo bude jedničkou, rozhodne řada - zatím neznámých - faktorů, ale opticky jako by měl navrch ruský vyzyvatel. Nedávno nastoupil za věhlasný Petrohrad do prvního klání mezi dospělými. A hned skóroval. Střelou z takřka nulového úhlu překvapil zkušeného brankáře Magnuse Hellberga:

Vítězství nad Soči 4:1 v přípravném turnaji chtěl Mičkov okořenit ještě "lakrosovou" brankou, kterou zazářil už několikrát, ale drzá finta mu tentokrát nevyšla. I tak jsou z něj v Rusku u vytržení.

"Zdá se, že od dob Ovečkina s Malkinem nebyl v našem hokeji takovýto superjunior," napsal deník Sport-Express.

Mičkov začal do povědomí širší hokejové veřejnosti pronikat v minulé sezoně, kterou odstartoval v 15 letech. Přestože v juniorské MHL hrál s až o pět let staršími soupeři, sbíral jeden bod za druhým. Celkově jich získal 56 (38+18) ve stejném počtu zápasů. V bodování soutěže skončil "až" osmý, ale mezi vrstevníky, respektive hokejisty do 17 let, neměl konkurenci. Dokonce o dva body překonal historicky rekordní výkon Nikity Kučerova, jednoho z nejlepších útočníků současnosti.

Uhranul i v mezinárodním měřítku.

Na mistrovství světa osmnáctek v Texasu sice kvůli finálové porážce od Kanady bral "jen" stříbro, ale přispěl k němu 16 body (12+4) v sedmi kláních. Mimochodem, ostudný výprask Čechů 11:1 řídil hattrickem a asistencí.

Před časem se Mičkov představil i na neoficiálním šampionátu osmnáctek - Hlinka Gretzky Cupu v Břeclavi a Piešťanech. A opět se děly věci. Ruský křídelník pomohl sborné ke zlatu 13 body (8+5) v pěti zápasech. Takhle se na tradičním turnaji ještě nikdo nerozjel. Ani Sidney Crosby nebo Nathan MacKinnon. Předešlý rekord držel s 12 body Cole Perfetti, desítka předposledního draftu.

Řádění Mičkova znovu odnesli i Češi. Kvůli debaklu 3:7 přišli o postup do semifinále. Hlavní ruská hvězda načala obrat z 0:1 a nakonec skórovala dvakrát.

Nyní ji ale čeká těžší mise. Mise, která už zlomila nejednoho produktivního dorostence. Obávaný přechod mezi dospělé profesionály. Mičkov by měl nastupovat v Kontinentální lize za Petrohrad.

Někteří jsou skeptičtí. Přechod z juniorky do jednoho z nejlepších klubů v Evropy, to není jen tak. "Přeji Matvejovi, aby hned potvrdil vysoká očekávání, ale bude to mít těžké," prohlásil bývalý generální manažer řady ruských klubů Leonid Vajsfeld. "Ani si nepamatuju, která z našich hvězd zářila mezi dospělými už v šestnácti. Například Ovečkin v tomhle věku nastupoval za Dynamo, ale vstřelil jen pár gólů."

Konkrétně 16letý Ovečkin skóroval v nejvyšší ruské soutěži dvakrát a skoro půlku sezony odehrál v nižší lize, kde se prosazoval daleko víc.

"Myslím, že je nepravděpodobné, aby se Mičkov pravidelně objevoval v KHL. Samozřejmě takového hráče musíte využít, ale postupně a velmi opatrně. Myslím, že SKA to chápe," pokračoval Vajsfeld. Podle něj je na místě srovnávat Mičkovův talent s tím Ovečkinovým či Malkinovým, ale ne bezhlavě: "Nezapomínejme na všechny ty hráče, kteří mezi svými vrstevníky okouzlovali, ale pak se úplně vytratili."

Mičkov má v Petrohradu ideální podmínky pro rozvoj. Bohatý klub, který dřív lákal hokejisty astronomickými platy, musel kvůli platovému stropu 900 milionů rublů (asi 260 milionů korun) upravit strategii. Nyní vábí talenty ze všech koutů Ruska. A je ochotný jim vedle špičkového zázemí dát i prostor na ledě.

Péče SKA však může Mičkovovi nakonec i uškodit. S armádním klubem totiž podepsal pětiletou smlouvu. To znamená, že v něm bude vázaný ještě tři roky po draftu NHL. Potenciální čekání na supertalentovaného křídelníka může některým zámořským klubům vadit.