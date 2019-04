Třinec vyhrál v Plzni i podruhé, vyrovnal v semifinále na 2:2. Kometa

před 2 hodinami

Hokejistům Třince se v semifinálové sérii play off extraligy podařilo napodobit Plzeň, uspěli na jejím ledě i podruhé a díky vítězství 4:3 vyrovnali na 2:2 na zápasy.

Po bezbrankové úvodní třetině vyhráli hosté druhou část 4:2. Dvě branky si v dresu vítězů připsal Ethan Werek, třemi body za gól a dvě nahrávky pomohl k úspěchu další útočník Erik Hrňa.

Do domácí sestavy naskočil poprvé od 27. ledna a zlomenině ruky zkušený útočník Kratěna, jenž se zařadil na křídlo druhé útočné formace. Už po 50 sekundách si Indiáni zahráli přesilovku, ale bez efektu. Stejně si pak vedli i hosté po Němcově prohřešku z konce šesté minuty.

Mnohem více vzruchu přinesla až další početní výhoda Třince, která takřka navazovala na tu první. Hrňa v klíčové chvíli zlomil hůl, po chvilce na druhé straně rozehrál velmi špatně od zadního hrazení Hrubec, jenže tím zaskočil i Straku, kterému právě Hrňa znemožnil zakončení do prázdné branky. Skóre neotevřel ani Nedorost při šanci ze 14. minuty.

Druhé dějství přineslo po úvodní gólové dietě velké hody. Nastartoval je Pulpán ve 23. minutě parádní ranou od modré čáry v přesilovce a vymetl levý horní růžek za Hrubcem.

"Milan Gulaš mi to posunul nahoru a já se akorát snažil trefit horní polovinu brány. Byl jsem rád, že to tam padlo. Ve třetí třetině jsem to měl ještě asi třikrát podobně nalitý, ale bohužel jsem to už tak dobře netrefil," litoval Lukáš Pulpán.

Už během 25. minuty bylo úplně všechno jinak. Nejprve se hezky protáhl do zakončení Chmielewski a vyrovnal. O pouhých devět sekund později našel Hrňa před brankovištěm hlídkujícího Wereka, jehož neuhlídal Jones, a bylo to 1:2. Uplynuly jen dvě minuty a Hrňa po povedené kombinaci Ocelářů v další přesilovce přidal třetí zásah.

"I to je hokej… Stává se to, že dáte první gól a za čtyři minuty prohráváte 1:3, ale samozřejmě je to nepříjemné," podotkl Pulpán.

Domácí nerezignovali a sami po minutě a půl kontrovali. Také totiž využili početní převahu zásluhou Němce, který se zapsal mezi střelce po dorážce, za níž skočil "rybičku". Jenže netrvalo dlouho a hosté měli dvoubrankové vedení zpět: Werek zasadil hráčům Škody další ránu ve 31. minutě. Třinec pak navíc nevyužil dlouhou přesilovku čtyři na tři, kterou sehrál hodně špatně.

Hned zkraje třetí části zakončil z dobré pozice do boční sítě Chmielewski, jinak se ale odehrávala v režii Plzně, která se tlačila za vyrovnáním. O to víc, když Pour ve 47. minutě po povedené kombinaci prvního plzeňského útoku snížil opět na rozdíl jediné branky.

"Bylo by strašné, kdybychom dneska prohráli. Mrzelo by nás ztratit takové vedení, které jsme si udělali. Nakonec bylo důležité hrát až do poslední vteřiny," uvedl třinecký gólman Šimon Hrubec.

Třinec pak hrál přesilovku, v níž domácí naděje udržel nad vodou Frodl. Zahanbit se nenechal ani Hrubec, který rovněž v početní převaze vychytal Kracíka. Hosté pak ustáli ještě i další přesilovku a tlak Západočechů, jimž k vyrovnání nepomohla ani hra bez gólmana.

"Dnes to bylo velmi vyrovnané. Sice jsme inkasovali opět první gól, ale pak se nám povedla pasáž, kdy jsme dali tři branky za sebou a vývoj utkání jsme otočili. Domácí si pak sice pomohli v přesilovkách, ale závěr jsme ubojovali," ocenil své svěřence třinecký kouč Václav Varaďa

Kometa srovnala krok

Hokejisté mistrovské Komety Brno zdolali ve čtvrtém semifinále extraligy vítěze základní části Liberec 3:2 v prodloužení a vyrovnali stav série na 2:2 na zápasy. V čase 61:22 rozhodl osmnáctiletý útočník Karel Plášek. Pátý duel se bude hrát ve čtvrtek v Liberci a série bude s jistotou pokračovat i v sobotu v Brně.

Kouč Komety Libor Zábranský udělal oproti třetímu duelu dvě změny v sestavě. V obraně nahradil Baranku Barinka a v útoku Kratochvíl Köhlera. Úvodní dějství ale patřilo Liberci. Kometa se sice ubránila při Malcově trestu, ale v sedmé minutě Bílí Tygři otevřeli skóre a i ve čtvrtém utkání série jako první vedli.

Hudáček po průniku po pravé straně předložil puk před prázdnou branku Birnerovi, který si připsal šestý gól v letošním play off a vládne tabulce střelců. Bílí Tygři byli i nadále aktivnější a další možnosti měli Ordoš, Vlach či Jelínek. V závěru druhé části se hosté ubránili při Birnerově trestu, kdy mohl vyrovnat Mueller.

V úvodu druhého dějství zahrozil Lakatoš. Při Redenbachově vyloučení putoval na trestnou lavici za dalších 63 sekund i Ševc a Kometa hned po 15 sekundách přesilovou hru pěti proti třem využila. Orsava nabil mezi kruhy Zaťovičovi, který střelou na Willovu lapačku vyrovnal.

Vzápětí šel Zaťovič pykat, ale domácí se ubránili. Před polovinou utkání při hře čtyř proti čtyřem minul v dobré pozici brněnský Michálek. Po Vondráčkově faulu se ale Kometa musela bránit ve třech proti čtyřem a inkasovala. Kvapil nahrál z levého kruhu na pravý Filippimu, který překonal přesouvajícího se Čiliaka.

Liberec se vzápětí ubránil při Hanouskově vyloučení. V 39. minutě měl možnost na vyrovnání Plášek poté, co Ševc u mantinelu nezkrotil skákající puk, ale jeho bekhendové zakončení Will ukryl mezi betony. Po Willově vyhození puk mimo led měli domácí další početní výhodu, ale přerušil ji Orsava, který nejdříve trefil střelou Dernera a pak při snaze vydolovat puk jej hokejkou fauloval.

Ve třetí třetině se Kometa tlačila za vyrovnáním. Při Birnerově trestu ale Will kryl dva tvrdé pokusy Muellera a také ránu Orsavy. Ve 49. minutě měl další možnost Štencel, ale Filippi v souboji se Zaťovičem posunul branku.

Vzápětí už ale v přečíslení po Holíkově přihrávce zamířil přesně nad Willovo levé rameno Bartejs, který si připsal první bod v letošním play off. Další příležitost domácích měl Plášek, na druhé straně Čiliak kryl Lakatošovu možnost.

Duel dospěl do nastavení, v kterém po 82 sekundách rozhodl z úniku Plášek. Ve svém třetím utkání v play off extraligy vstřelil první branku.

Semifinále play off hokejové extraligy - 4. zápas:

HC Škoda Plzeň - HC Oceláři Třinec 3:4 (0:0, 2:4, 1:0)

Branky a nahrávky: 23. Pulpán (Gulaš, Jan Kovář), 29. V. Němec (N. Jones, Indrák), 47. Pour (Jan Kovář, Gulaš) - 25. Chmielewski (Martin Růžička, D. Musil), 25. Werek (Hrňa), 27. Hrňa (P. Vrána, Martin Růžička), 31. Werek (Gernát, Hrňa). Rozhodčí: Hodek, Úlehla - Komárek, D. Klouček. Vyloučení: 6:7, navíc Svačina (Třinec) 10 min. Využití: 2:1. Diváci: 6199. Stav série: 2:2.

Plzeň: D. Frodl - N. Jones, Moravčík, Čerešňák, Pulpán, Vráblík, Allen - Gulaš, Jan Kovář, Pour - Kratěna, Kracík, V. Němec - Indrák, V. Nedorost, Stach - Eberle, Kodýtek, P. Straka - od 39. navíc Preisinger. Trenéři: Čihák, Jiří Hanzlík a Pejchar.

Třinec: Hrubec - Dravecký, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Husák - Martin Růžička, P. Vrána, Chmielewski - Hrňa, Marcinko, Werek - Svačina, Polanský, Adamský - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Cienciala. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.

HC Kometa Brno - Bílí Tygři Liberec 3:2 v prodl. (0:1, 1:1, 1:0 - 1:0)

Branky a nahrávky: 25. Zaťovič (Orsava, P. Holík), 49. Bartejs (P. Holík, Štencel), 62. Plášek (Orsava) - 7. Birner (L. Hudáček, Havlín), 30. Filippi (M. Kvapil, Birner). Rozhodčí: Mrkva, Pražák - J. Ondráček, Špůr. Vyloučení: 6:8. Využití: 1:1. Diváci: 7700 (vyprodáno). Stav série: 2:2.

Brno: Čiliak - O. Němec, Barinka, Z. Michálek, Gulaši, Bartejs, Malec, Štencel - Mueller, P. Holík, Zaťovič - Orsava, M. Erat, Plášek - Kratochvíl, Kusko, Mallet - Vondráček, L. Čermák, Dočekal. Trenéři: L. Zábranský, Horáček a Pokorný.

Liberec: Will - Kolmann, Derner, Hanousek, Šmíd, Havlín, Ševc, Doherty - Ordoš, L. Hudáček, Birner - Lenc, Filippi, M. Kvapil - Zachar, P. Jelínek, L. Krenželok - Lakatoš, Redenbach, J. Vlach. Trenéři: Pešán a P. Augusta.