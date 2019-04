Senzační obrat. Hokejisté Kladna otočili ze stavu 0:3, řádili Jágr i Plekanec

před 2 hodinami

Hokejisté Kladna otočili v 5. kole baráže o extraligu proti Chomutovu skóre z 0:3 na 4:3 a díky třetímu vítězství za sebou si upevnili druhou pozici. Boj o nejvyšší soutěž s přehledem vedou Pardubice, které vyhrály v Českých Budějovicích 4:3 a po pátém kole mají patnáct bodů.

Gólem a nahrávkou k tomu pomohl útočník Jaromír Jágr a třemi asistencemi Tomáš Plekanec. Čtvrtou porážku Pirátů po sobě neodvrátil ani bleskurychlý hattrick útočníka Pavla Klhůfka, jenž na něj potřeboval pouhé čtyři minuty a 53 sekund.

"Pro nás to byl hororový začátek. Po sedmi minutách tři střely na branku a Chomutov vedl 3:0," řekl novinářům asistent kladenského kouče David Čermák.

Chomutov udeřil už ve druhé minutě. Kladno nevyužilo velkou šanci a hosté se dostali do rychlého protiútoku. Růžička přihrál na druhou stranu osamocenému Klhůfkovi, který překonal gólmana Cikánka střelou na vzdálenější tyč. V páté minutě se po Jágrově přihrávce od hrazení ocitl blízko vyrovnání Zikmund, jenže nastřelil tyčku.

Rytíři neproměněné šance vzápětí litovali. Klhůfek v útočném pásmu Chomutova obral Zikmunda u hrazení o puk, nabruslil si do pravého kruhu a posunul Piráty do dvoubrankového vedení. O chvíli později šli domácí do čtyř a Klhůfek v přesilové hře opět z pravého kruhu dokonal hattrick. U dvou ze tří branek mu asistovali Růžička a Sklenář.

"Minimálně dva góly jsme jim dali sami. To jsou chyby, které se nám nemůžou stát. Ale stalo se, vrátili jsme se zpátky a víme, že je dál dělat nemůžeme," prohlásil Plekanec.

Ve 12. minutě se Rytířům naskytla 83 vteřin dlouhá přesilovka pět na tři, díky níž se domácí přiblížili soupeři na rozdíl gólu. Nejprve Jágr nahrál před branku Zikmundovi, který prostřelil gólmana Peterse. V pokračující hře o jednoho muže navíc nabil Plekanec Jágrovi na střelu z první z levého kruhu a sedmačtyřicetiletý útočník zařídil druhý gól domácích. Obě branky dělilo 69 sekund.

"Bohužel přišel okamžik sedmi minut nedisciplinovanosti a my jsme de facto Kladno těmi přesilovkami vrátili zpátky do hry. Jarda Jágr a Tomáš Plekanec jsou pořád hráči, kteří v téhle přesilovkové formaci dominují. Samozřejmě s námi to zamávalo," přiznal asistent chomutovského trenéra Jan Šťastný.

Rytířům se ihned poté naskytla další přesilovka, tu už ale nevyužili. V závěru třetiny ujeli hosté do přečíslení dvou na jednoho, ale Šťovíček zamířil vedle odkryté branky.

Druhá dvacetiminutovka nabídla o poznání opatrnější hokej. Ve 34. minutě se nadvakrát zblízka neprosadil chomutovský útočník Huml. Cikánek si následně poradil i s pokusem Dudy, který se do sestavy Chomutova vrátil po jednozápasové absenci. Kladno se dočkalo srovnání v 37. minutě. Domácí obránce Lakos si najel do soupeřova obranného pásma a posunul puk na zakončujícího Kauta.

V úvodu třetí části prověřil Petersovu pozornost Vampola. Ve 43. minutě dokonali Rytíři obrat. Obránce Kehar si od mantinelu najel až před Peterse a rozbouřil kladenský stadion počtvrté. "Začalo to u Zikyho (Zikmunda), kdy se výborně uvolnil a posunul mi to do prázdna. Jenom jsem to nakopnul, zkusil jsem se tam nějak probojovat a naštěstí to vyšlo," popsal rozhodující trefu její autor.

V závěru si Piráti vytvořili v power play velký tlak, Kladno se však dokázalo ubránit a oplatilo Chomutovu prohru 0:2 z úvodního barážového kola. "Když se podíváme na tabulku, byl to strašně důležitý zápas, ale ještě je tam hrozně moc bodů. Zdaleka není konec. V žádném případě není rozhodnuto, jedeme dál," uvedl Plekanec.

Svěřenci Vladimíra Růžičky staršího venku nezvítězili ani na třetí pokus a neodčinili tak debakl 0:7 z Pardubic. I přes neúspěch však hosté našli pozitiva. "Musím vyzdvihnout náš tým, protože dneska bylo vidět, že se nám vrací energie. Jsme tam, kde jsme potřebovali být. Samozřejmě jsme v těžké situaci, ale pořád je sedm zápasů do konce. Věřím, že sice ležíme v rakvi, ale že to víko ještě není přiklopené a že se popereme ze všech sil," konstatoval Šťastný.

Pardubice znovu vítězné

V pátém kole hokejové baráže o extraligu zvítězily Pardubice v Českých Budějovicích 4:3. Východočeši tak zatím v soutěži získali maximální počet 15 bodů, zato Motor zůstává v tabulce na posledním místě.

Jihočeši začali zápas s chutí a v úvodu byli nebezpečnější. Jenže Pardubice se tlaku domácího mužstva ubránily a postupně se také začaly dostávat do šancí.

Vše důležité v první třetině hosté stihli až v její závěrečné pasáži. Nejprve využili první vyloučení Motoru, když se gólově se štěstím prosadil Schaus. Vzápětí dostaly výhodu početní převahy i České Budějovice. Ale Pardubice udeřily i v oslabení a čtyři vteřiny před sirénou skóroval Mandát.

Domácím zůstala část přesilové hry i do úvodu druhé třetiny. A Motor dokázal početní převahu využít, když po Babkově přihrávce snížil Doktor. Pardubice však v polovině zápasu odskočily opět do dvoubrankového vedení. Na levé straně se uvolnil kanonýr Sýkora a z velkého úhlu prostřelil Strmeně.

České Budějovice v závěru druhé části opět snížily na rozdíl jednoho gólu. Do konce třetiny chybělo 20 vteřin, když tvrdou ranou skóroval Plášil.

Přetahovaná pokračovala i v úvodu třetí části. České Budějovice v prvních desítkách vteřin zatlačily soupeře, ale neproměnily žádnou šanci. Naopak Pardubice z prvního útoku přidaly čtvrtý gól. Dvoubrankový náskok jim však nevydržel dlouho, ve hře čtyři na čtyři skóroval domácí útočník Novák.

Do konce utkání se už těsný stav nezměnil a Pardubice tak tříbodový zisk uhájily i v pátém zápase baráže. "Bylo to vyrovnané utkání a pro nás nejtěžší zápas v baráži," uvedl asistent trenéra Pardubic Richard Král.

České Budějovice dnes využily jednu přesilovku, ale jinak se v baráži zatím v početní převaze trápí. "V play off nám přesilovky vycházely. Teď se nedostaneme tak často ke střelbě a občas si to děláme komplikovanější. Přesilovky rozhodně mohou být jedna z věcí, proč jsou naše výsledky takové," uvedl kapitán Motoru Zdeněk Kutlák.

5. kolo baráže o hokejovou extraligu:

Rytíři Kladno - Piráti Chomutov 4:3 (2:3, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 12. Zikmund (Jágr, Plekanec), 13. Jágr (Plekanec, Melka), 37. T. Kaut (A. Lakos), 43. Kehar (Zikmund, Plekanec) - 2. Klhůfek (V. Růžička ml., J. Sklenář), 5. Klhůfek, 7. Klhůfek (V. Růžička ml., J. Sklenář). Rozhodčí: Jeřábek, Svoboda - Brejcha, Jelínek. Vyloučení: 2:5. Využití: 2:1. Diváci: 5015.

Kladno: Cikánek - J. Říha, Kehar, B. Nash, Zajíc, A. Lakos, P. Hořava - Jágr, Plekanec, Zikmund - Redlich, Vampola, Strnad - Melka, Machač, Svedlund - Hajný, T. Kaut, Š. Bláha. Trenéři: D. Čermák, Lidický a Kregl.

Chomutov: Peters - Flemming, Jank, Knot, L. Kovář, Štich, Dietz, od 41. navíc Trefný - Klhůfek, V. Růžička ml., J. Sklenář - T. Svoboda, Huml, Koblasa - Duda, Vantuch, Tomica - Chrpa, Šťovíček, Dlouhý. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.

ČEZ Motor České Budějovice - HC Dynamo Pardubice 3:4 (0:2, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 21. Z. Doležal (Babka, Bradley), 40. M. Jandus (Kachyňa, J. Doktor), 45. M. Novák (Kutlák, Plášil) - 19. Schaus (Rolinek), 20. Mandát (Machala), 31. P. Sýkora, 42. Marosz (J. Kloz, Perret). Rozhodčí: Hradil, Bejček - Bryška, Lederer. Vyloučení: 3:6, navíc Karabáček - Eklund oba 10 min. Využití: 1:1. V oslabení: 0:1. Diváci: 6421 (vyprodáno).

Č. Budějovice: Strmeň - M. Jandus, Vydarený, V. Prospal ml., Kutlák, Kachyňa, Plášil - Z. Doležal, Bradley, Karabáček - Endál, Gilbert, M. Novák - M. Čermák, M. Heřman, R. Přikryl - Babka, J. Doktor, Šimánek - Dančišin. Trenéři: V. Prospal st., Totter a S. Hrubec.

Pardubice: Kacetl - Holland, Eklund, Schaus, J. Mikuš, J. Zdráhal, Budík, Porseland - P. Sýkora, Ihnacak, M. Kratochvil - Hovorka, Mandát, Rolinek - L. Horký, Poulíček, Machala - J. Kloz, Marosz, Perret. Trenéři: Lubina, Čáslava a R. Král.