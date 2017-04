Sportovním manažerem hokejové Sparty bude bývalý útočník Broš

před 1 hodinou

Praha - Novým sportovním manažerem hokejové Sparty byl dnes jmenován bývalý dlouholetý útočník pražského celku Michal Broš. Mistr světa z roku 2000 nahradí ve funkci Jiřího Kalouse, který ji zastával souběžně s rolí trenéra, v níž pokračuje.

"Je to pro mě velká motivace a výzva, protože Sparta mi během let, která jsem tu strávil, přirostla k srdci. Jsem rád, že jsem tu zpátky, a na novou práci se moc těším," uvedl pro web Sparty jednačtyřicetiletý Broš k návratu do klubu, s nímž dvakrát získal extraligový titul.

Na další dvě domácí zlata dosáhl olomoucký rodák se Vsetínem. Během působení ve Finsku přidal další dva tituly s Kärpätem Oulu. Ve Spartě byl Broš dlouho jednou z nepostradatelných opor a stal se i kapitánem. Aktivní kariéru ukončil po ročníku 2014/15 po dvou sezonách v Mladé Boleslavi.

Sportovního manažera dělal v posledních dvou letech v Kralupech nad Vltavou, které hrají krajskou soutěž. "Příchod na pozici sportovního manažera Sparty pro mě nebude úplný krok do neznáma, nicméně hodně věcí pro mě bude nových, přestože jsem si tu práci už vyzkoušel," řekl Broš.

Pracuje i jako mládežnický trenér v Letňanech a zastává také post asistenta trenéra u reprezentačního týmu do 16 let, který vede Jaroslav Nedvěd. Ten se vrátil do Sparty nedávno a vytvoří s Kalousem trenérskou dvojici. "Mám hodně své práce přímo u hokeje a k tomu další projekty, kterými žiju. Budu muset některé výrazně omezit a některé úplně opustit," přiznal Broš.

Nezastírá, že o možnosti spolupráce se s předsedou klubového představenstva Petrem Břízou bavil již před rokem. Na konkrétní jednání však tehdy nedošlo, nyní si ho ale našla jasná nabídka. "A ta pro mě byla hodně lákavá. Oslovil mě klub mého srdce, nabídkou z jakéhokoliv jiného klubu bych se vůbec nezabýval. Sparta je prostě Sparta. Musím říct klasické klišé, že taková nabídka se neodmítá. Rozhodování tedy nakonec nebylo tak složité a dlouhé," vysvětlil Broš.

Věří, že o extralize a celkově dění v českém hokeji má dobrý přehled. "Extraligu a hokej obecně sleduji samozřejmě pečlivě celou dobu, i když jsem se dva roky věnoval intenzivně zejména mládeži. Hokej je hlavní téma při každém rozhovoru, ať už se bavím v podstatě s kýmkoliv, při brouzdání po internetu, při koukání na televizi. Podvědomě prostě pořád na hokej myslíte, ať děláte a řešíte cokoliv," uvedl Broš.

Pražanům nevyšlo play off, v němž coby obhájci stříbra vypadli již ve čtvrtfinále s Kometou Brno, s kterou prohráli hladce 0:4 na zápasy. "Nechci zatím nic předjímat, ale bude potřeba se podívat na stav hráčského kádru, popřemýšlet, promluvit si se zainteresovanými osobami. Ale to bych zatím nechtěl konkretizovat," nastínil Broš, co ho čeká v nejbližší době.

