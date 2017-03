Sparta je bez titulu už deset let, teď přijde i o CHL. Dle Kalouse je potřeba důkladná analýza

před 1 hodinou

Sparta čeká na extraligový titul již deset let. Třikrát vypadla ve vyřazovacích bojích s brněnskou Kometou a kvůli letošnímu výsledku přijde i o účast v Lize mistrů v sezoně 2017/2018. "Analýza bude hodně důkladná," přiznává trenér Jiří Kalous.

Praha - Čekání pražské Sparty na zisk titulu pokračuje. Úřadující vicemistr po úspěšném tažení v Lize mistrů až do finále selhal v extraligovém čtvrtfinále s ambiciózní Kometou Brno a neuhrál proti ní ani zápas.

Šampiony se Sparťané stali naposledy v roce 2007. Podle kouče a sportovního manažera Jiří Kalouse, který loni na lavičce Pražanů vystřídal reprezentačního trenéra Josefa Jandače, je potřeba najít důvody nepodařeného závěru sezony.

"Každé takové vyřazení bolí, z toho se člověk sbírá těžko. Musíme koukat dopředu a postavit se k tomu, proč to tak je. Proč Sparta 10 let nevyhrála. Analýza bude hodně důkladná," řekl Kalous novinářům. "Je to běh na dlouhou trať. Nenechává nás to chladnými. Každý člen klubu to prožívá velmi intenzivně, hledá cestu, jak to nastavit, abychom se k tomu úspěchu dopracovali."

Sparta neuspěla s Kometou v play off ani na třetí pokus. Proti hůře nasazenému týmu vypadla i v roce 2012 ve čtvrtfinále a o dva roky později v semifinále. Výsledek 0:4 na zápasy považuje Kalous za krutý. "Nemyslím, že bychom byli herně horší, ale výsledkově to jednoznačně vyznělo pro Kometu," litoval Kalous.

"Otázku, proč to tak bylo, jsem si kladl hned po prvních dvou domácích utkáních, v kterých jsme Kometu přestříleli, byli jsme ve všech statistických aspektech lepší, ale prohrávali jsme 0:2," navázal Kalous.

Kometa trestala školácké chyby

"Kometa dala góly po našich školáckých chybách. Beze zbytku je využila. Nenadřeli se na to velkým způsobem, my jsme jim obrat v prvních třech utkáních nabídli sami. To mě samozřejmě strašně zarazilo a nad tím budu dlouho dumat," přemýšlel nad proměnou týmu, který na mezinárodní scéně sahal po triumfu v LM a prohrál až ve finále s Frölundou v prodloužení.

"Nechci hned hodnotit jednotlivé hráče. Ale budeme se nad tím zamýšlet, protože nám tam vázly určité věci," uvedl Kalous.

Tým před sezonou posílili útočníci Petr Vrána, Dominik Uher a Brian Ihnacak, do obrany přišli Martin Gernát s Richardem Nedomlelem. Během ročníku získala Sparta Michala Řepíka, před lednovou uzávěrkou přestupů se vrátil další útočník Jan Buchtele, tým doplnili i Jan Hlaváč, Jiří Smejkal či Kanaďan André Deveaux. Ztrátami byly v létě v ofenzivě odchody Daniela Přibyla, Roberta Saboliče a v defenzivě Adama Poláška či na konci listopadu Michala Čajkovského.

"Hodně jsme zvažovali jména, která by měla přijít. Hodně jsme uvažovali o posílení na brankářském postu, to nám bohužel nevyšlo," uvedl Kalous, který ale odmítl, že se hledala náhradu za jedničku Tomáše Pöpperleho. "My jsme hledali dalšího gólmana na posílení pozice. Musím říct, že Tomáš chytal výborně, měli jsme druhý nejnižší počet branek. My jsme to chtěli i z důvodu, kdyby došlo ke zranění, abychom měli kvalitní trojici."

Sparta přijde o Ligu mistrů

Sezonu i přes výkony v Lize mistrů hodnotí jako neúspěšnou. "Já jsem rád, jakým způsobem jsme Ligu mistrů zvládli. Ale úspěch v extralize byl pro nás prioritou, to se nepovedlo. Tu sezonu nemohu hodnotit úspěšné, nedostali jsme se do semifinále," uvedl Kalous.

Navíc Sparta v nadcházejí sezoně bude v Lize mistrů chybět. "Mrzí to hodně. Jsou to kvalitní zápasy. Může to mít jen jednu výhodu, že se opravdu budeme soustředit na extraligu," podotkl Kalous.

Ve Spartě má smlouvu ještě na další sezonu. "Neřešili jsme hned po zápase mé působení. Já chci smlouvu dodržet, nechci utíkat z boje. Automaticky ale své setrvání nepředpokládám a nezbavuji se osobní odpovědnosti. Sedneme si s vedením a uvidíme, kam se to bude vyvíjet dál," řekl ke své pozici Kalous.

Ukončí kapitán Hlinka kariéru?

Sparta nyní bude čekat na rozhodnutí čtyřicetiletého kapitána Jaroslava Hlinky. Nejproduktivnější hráč v klubové historii má ještě na další sezonu platnou smlouvu, ale pokračování v kariéře ještě nepotvrdil. "Jarda měl zpočátku sezony problémy s kolenem, ale jak se dal zdravotně do kupy, tak ukázal, co je to za top hráče," ocenil Kalous.

Hlinka se zařadil z centra na levé křídlo k Michalu Řepíkovi a Petru Vránovi. "Byla to naše nejlepší lajna, rozhodovali nám zápasy, Ligu mistrů. Nevidím důvody, proč by měl končit, ale člověk musí respektovat osobní důvody. Je to Pan Hráč. Já doufám, že bude pokračovat," věří Kalous.

Ve zbytku sezony jej čekají také reprezentační povinnosti v roli Jandačova asistenta u českého týmu a mistrovství světa v Paříži a Kolíně nad Rýnem. "Teď to budu analyzovat a domluvím se s Pepou Jandačem. Potřebuji pár dní, abych dal věci kolem Sparty dohromady, pak přehodím výhybku," dodal Kalous.

