Spartu vytočil sporný gól Vlacha. Byli jsme si jistí, že ho neuznají, divil se Vrána

před 57 minutami

Roman Vlach vstřelil gól Karlových Varů na 2:0 bruslí a sparťané se domnívali, že nebude platit. Opačné rozhodnutí sudích je pak podle kapitána Petra Vrány nakoplo k obratu.

Praha - Teprve uznaný sporný gól po fotbalové parádičce Romana Vlacha, který znamenal zvýšení Karlových Varů na 2:0, probudil hokejisty Sparty v dnešní předehrávce 10. kola. O dvě minuty a devět sekund později bylo už před polovinou utkání vyrovnáno, třemi zásahy ve třetím dějství pak Pražané rozhodli o jasném vítězství.

"Ten druhý gól Varů nás nakopl, byli jsme si jistí, že nebude platit," řekl novinářům domácí kapitán Petr Vrána. "Slušně řečeno nás to vytočilo a začali jsme hrát. Je samozřejmě špatně, že jsme tak nezačali hned od začátku, ale jsme rádi, že jsme se nakopli alespoň takhle později a byli jsme schopní to otočit," doplnil Vrána, jenž dal vítězný gól na 3:2.

Kapitán Sparty chtěl po sudích vysvětlení celé situace. "Rozhodčí mi jen řekli, že volali nahoru a tam jim řekli, že to je gól. Abych řekl upřímně, ani přesně nevím, jak jsou teď nastavená pravidla, protože se to pořád mění. Video rozhodlo, jak rozhodlo, já se tam jel samozřejmě ještě dohadovat, ale nezměnili jsme už nic. Hlavně jsem rád, že jsme zápas nakonec otočili a nemusí nás to tolik mrzet," uvedl Vrána.

Za hodně důležité považoval také to, jak rychle se Pražanům podařilo snížit. Andrej Kudrna na to potřeboval jen 40 sekund. "Bylo super, že jsme byli schopní tak rychle snížit a následně stav i srovnat ještě před třetí třetinou. Nevím, čím to bylo, ale najednou všichni dělali, co měli, byli jsme na stejné lodi. Každopádně takhle jsme hráli v přípravě a právě takhle chceme hrát," prohlásil Vrána.

Sparta nakonec vyhrála přesvědčivě 5:2, ale v prvním dějství se zdálo, že její hráči teprve vyhání z hlav vysokou nedělní porážku 1:5 se Zlínem. "První třetina byla relativně vyrovnaná, ale bohužel jsme hráli zase hodně v oslabení a Vary toho dokázaly využít. Vždycky, když jsme se nadechovali k nějakému většímu tlaku a dostávali se do lepšího tempa, udělali jsme faul," mrzelo Vránu.

Se zbytečnými fauly Sparta bojuje dlouhodobě. "Nevím, kde je problém. Někdy je to o tom, že ty momenty jsou na hraně, jindy je to z přemíry snahy, když se člověk snaží bojovat. Je samozřejmě škoda, když je těch faulů moc v útočném pásmu, kde je to opravdu zbytečný a nic to neřeší," prohlásil Vrána.

"Každopádně víme, že nás příliš velký počet vyloučení trápí a měli bychom to eliminovat, protože tresty vás mnohdy dost srazí a rozhodí to celý tým. Snažíte se nadechnout k náporu, ale když tam máte ve třetině dvě tři oslabení, kluci, co oslabení nehrají, tak sedí na střídačce a není pro ně jednoduché zůstat v tempu a herní pohodě," doplnil Vrána.