Sparta mění kapitána. Vrána jde do Třince, opačným směrem putuje Bukarts

před 1 hodinou

Kapitán hokejové Sparty a nejproduktivnější hráč týmu Petr Vrána odchází na hostování do konce sezony do Třince. Výměnou za něj Pražané získali lotyšského útočníka Robertse Bukartse, který ve Spartě také dokončí aktuální sezonu a existuje možnost, že bude v týmu pokračovat i poté.

"Když se objevila možnost získat Robertse Bukartse, jehož sezona se v Třinci nevyvíjela podle představ klubu ani hráče, a Třinec projevil zájem o Petra Vránu, který byl u nás vlastně v totožné situaci, rozhodli jsme se po dohodě s trenéry a Petrem samotným, že by to pro všechny mohla být zajímavá výměna," uvedl sportovní manažer Sparty Michal Broš na webu klubu.

Pražané třiatřicetiletého útočníka uvolnili i s ohledem na skutečnost, že mu po sezoně skončí smlouva. Vrána, který za Spartu hraje od roku 2016, v aktuálním ročníku extraligy nasbíral v 37 zápasech 26 bodů za osm branek a 18 asistencí. A Broš jasně naznačil, že s ním Holešovičtí nadále nepočítají.

Sportovní manažer Sparty Vránu v minulých dnech v deníku Sport kritizoval a uvedl, že s jeho výkony klub není spokojený. I proto útočník s reprezentačními zkušenostmi podle všeho sám inicioval svůj odchod.

"Po tom článku v novinách jsem začal přemýšlet, jestli nebude lepší pro obě strany, když odejdu. A toto je výsledek. Přiznám se, že jsem rád, že jsem v Třinci. Je to pro mě v podstatě nová zkušenost, protože v celé své kariéře jsem v rozběhnuté sezoně přestupoval do jiného klubu jen jednou v životě," přiznal Vrána na třineckém webu.

Německého kouče Sparty Uweho Kruppa odchod kapitána mrzí. "Není to o tom, že ho Sparta už nechtěla nebo že on nechtěl ji. Všichni vyložili karty na stůl. Kam se jeho kariéra ubírá, co znamená pro Spartu, kam se Sparta bude do budoucna ubírat. Jeho rozhodnutí plně respektuju. Jako trenér z něho nemám vůbec žádnou radost, nelíbí se mi, ale opravdu ho respektuju," uvedl Krupp.

Vránův odchod je podle Kruppa pořádným zásahem do sestavy. "Přišli jsme o top centra. Je to součást byznysu. Doufám, že se Petrovi bude dařit, jde o velmi dobrého hráče. Nesl za mužstvo zodpovědnost jak v šatně, tak i na ledě. Do budoucna mu a jeho rodině přeju jen to nejlepší," uvedl vítěz Stanley Cupu z roku 1996.

"Musíme se bez Petra Vrány naučit žít. Je to opravdový profík. Také si myslím, že se od něho strašně moc očekávalo, ale úplně tak pro Spartu naděje do něj vkládané nenaplnil. Lidé si mysleli, že bude jedním z nejlepších střelců. Je to jeden z nejlepších hráčů na vhazování a velmi dobrý lídr a motor týmu," podotkl Krupp.

"Ale není to takový hráč, jak si lidé představovali. Nastupoval proti nejlepším řadám soupeře, je to velmi kvalitní oboustranný centr. Třinec má štěstí," dodal Krupp.

O pět let mladší Bukarts přišel do Třince před sezonou ze Zlína, v sestavě Ocelářů ale zatím nenavázal na střeleckou bilanci z minulých let. Doposud nasbíral 19 bodů (5+14) v 33 utkáních.

"Robertsovi se zatím u nás nedařilo podle představ a Sparta o něho projevila před časem zájem. Hodně o něj stáli, jenže my víme, jak vysoké kvality má, proto jsme požadovali adekvátní náhradu. Petr Vrána byl naší první volbou, jsou to typologicky podobní hráči, oba dva jsou kreativní a věříme, že tato výměna pomůže oběma klubům," uvedl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Sparta věří, že jí Bukarts pomůže ke zlepšeným výkonům. Zatímco Pražané jsou aktuálně sedmí, Třinec tabulku soutěže vede. "Roberts je pravák, kterého při zraněních Říčky a Černocha v útoku postrádáme. Je to navíc hlavně hráč, který každoročně pravidelně boduje. Věříme, že na to naváže také ve Spartě," konstatoval Broš.

Také Krupp doufá, že Bukarts pomůže zlepšit produktivitu. "Je to ofenzivně nadaný hráč. Hraje napravo, takových hráčů v týmu moc nemáme, takže nám to pomůže. Pravděpodobně bude hrát s Pechem a Formanem. Budeme se na ně spoléhat," dodal kouč Sparty.

Ještě bez Vrány v sestavě Třinec zvítězil v předehrávce 38. kola extraligy na ledě předposledního Chomutova 4:0 a unikl druhému Liberci na rozdíl tří bodů. Oceláři zabrali po dvou prohrách a dvěma góly se na tom podílel útočník Jiří Polanský. Gólman Šimon Hrubec udržel počtvrté v sezoně čisté konto. Třinec přišel v úvodu třetí třetiny o kapitána Lukáše Krajíčka, který opustil led na nosítkách.

Předehrávka 38. kola hokejové extraligy:

Piráti Chomutov - HC Oceláři Třinec 0:4 (0:2, 0:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 1. Dravecký (Martin Růžička, Marcinko), 6. Polanský (Cienciala), 47. Polanský (Dravecký), 59. Hrňa (M. Doudera, Marcinko). Rozhodčí: Horák, Hejduk - Hynek, Polák. Vyloučení: 4:4. Využití: 0:1. Diváci: 2722.

Chomutov: Peters - Knot, Trefný, Valach, Dietz, Buchtela, Jank, Blaha - T. Svoboda, V. Růžička ml., Marjamäki - J. Stránský, Huml, J. Sklenář - Duda, Vantuch, Chrpa - J. Havel, Raška, Koblasa. Trenéři: V. Růžička st., Martínek a J. Šťastný.

Třinec: Hrubec - Krajíček, M. Doudera, D. Musil, Adámek, Galvinš, Matyáš, Roth - Martin Růžička, Marcinko, Dravecký - Hrňa, Polanský, Svačina - O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski - Cienciala. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Raszka.