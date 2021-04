Sparta odvrátila vyřazení z play off, drama rozhodla teč Řepíka v prodloužení

Hokejisté Sparty odvrátili v semifinálové sérii play off extraligy i druhý mečbol Liberce. V pátém zápase udolali gólem kapitána Michala Řepíka v čase 81:00 Bílé Tygry 3:2 a série se nyní za stavu 3:2 pro Severočechy stěhuje opět pod Ještěd. Šesté utkání se tam odehraje v úterý.

Sparta vs. Liberec, páté semifinále extraligy 2021 | Foto: Milan Kammermayer

Do sestavy Liberce se po vynechání minulého utkání vrátil zkušený obránce Derner. Sparťané začali aktivněji, jako první vážněji zahrozil Pech, ale pak přibrzdil aktivitu domácích faulující Tomášek. V polovině deváté minuty šli Pražané do vedení, poté co Sobotkovu clonu na hranici brankoviště využil Polášek a prostřelil Kváču.

Úspěšný střelec pak měl velmi dobrou pozici na zakončení po přečíslení dvou na jednoho na konci 14. minuty, jenže při zakončení hodně minul. O chvilku později vyrazil na zteč při oslabení Jelínek, strážce domácí branky Machovský byl ale rovněž pozorný a uhájil čisté konto ve čtvrté třetině za sebou.

Zvýšit mohli Košťálek a ve velké příležitosti zakončující Forman, jenže Kváča byl proti. Přesilovku pak nabídl hostům Jandus, největší šanci měl ale on sám krátce po návratu na led, kdy ho hledal Forman, ale těsně před Kváčou rychlou nahrávku minul. Na konci 39. minuty se dočkali hosté. Machovskému zaclonilo výhled několik hráčů, Vitásek navíc trefil dokonale přesně horní roh branky a ukončil neprůstřelnost sparťanského gólmana po 98 minutách a 54 sekundách.

Do třetí třetiny vlétla Sparta ještě s minutou a půl přesilovky k dobru. Hříšník Rosandič se navíc zanedlouho provinil znovu a Severočeši prožívali hodně těžké chvilky, jenže Kváča je skvělými zákroky držel nad vodou. Nejprve pokryl Formanovu dorážku, nepřišel si na něho ani Tomášek z prostoru mezi kruhy, po něm se ocitl v ideální pozici k zakončení i Sukeľ, ale skóre zůstalo vyrovnané.

Na svou stranu ho naopak překlopili hosté. V končící 47. minutě našel Knot střílenou přihrávkou po ledě tečujícího Birnera a pro Machovského bylo složité zareagovat. Po polovině třetího dějství sice sparťané nezužitkovali ani třetí Rosandičův trest v krátkém sledu - tentokrát za vystřelení puku do hlediště - v 55. minutě ale srovnali krok. Rousek našel skvěle Horáka a ten nezaváhal.

Pokračovalo se v prodloužení, které v sérii určilo vítěze již v utkání číslo tři. V 67. minutě zakončoval dvakrát po sobě Jelínek, Machovský se nachytat nenechal. Kváča si poradil se slibnými pokusy Janduse a Sukeľa. V polovině 77. minuty pak znovu zachránil svůj tým při zakončení Sobotky zblízka bez přípravy, i proto se dramatický zápas přehoupl až do druhého prodloužení.

Sparta do něho šla s početní výhodou, z trestu Lence zbývalo 66 sekund. Kváču nezaskočil ranou zápěstím Řepík. Sobotkův pokus skončil po Kváčově zásahu ramenem na konstrukci branky, a přestože někteří domácí hráči slavili, hrálo se dál. Přesně po minutě druhého nastavení sklepl Řepík Košťálkův pokus a po kontrole u videa mohla propuknout radost Pražanů naplno.

Semifinále play off hokejové extraligy - 5. zápas:

HC Sparta Praha - Bílí Tygři Liberec 3:2 ve 2. prodl. (1:0, 0:1, 1:1 - 0:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 9. Polášek (M. Forman, M. Jandus), 55. R. Horák (Rousek), 81. Řepík (Košťálek, R. Horák) - 39. Vitásek (Lenc, Birner), 47. Birner (Knot, Lenc). Rozhodčí: Jeřábek, Pešina - Brejcha, Pešek. Vyloučení: 3:6. Využití: 1:0. Bez diváků. Stav série: 2:3.

Sestavy:

Sparta: Machovský - Košťálek, Němeček, M. Jandus, Polášek, O. Němec, Tomáš Dvořák, Jurčina - Řepík, R. Horák, Rousek - M. Forman, Tomášek, Sobotka - Zikmund, Pech, Buchtele - Dvořáček, M. Sukeľ, A. Kudrna. Trenéři: Hořava a Jandač.

Liberec: Kváča - Knot, Vitásek, Kolmann, Rosandič, T. Hanousek, Derner - Lenc, A. Musil, Birner - Bulíř, Gríger, A. Najman - D. Špaček, P. Jelínek, J. Vlach - A. Dlouhý, J. Šír, Rychlovský. Trenér: P. Augusta.