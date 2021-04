Třinec je krok od finále, doma vynuloval Mladou Boleslav

Třinečtí hokejisté porazili v pátém semifinále play off extraligy Mladou Boleslav 3:0 a v sérii vedou 3:2 na zápasy. Skóre otevřel v šesté minutě Martin Růžička a ve druhé třetině zvýšili svými prvními góly ve vyřazovací části Petr Vrána a Michael Špaček. Gólman Ondřej Kacetl udržel druhou nulu v sérii. Domácí dělí jedna výhra od pátého postupu do finále od roku 2011.

"Utkání jsme odehráli velmi dobře, dle mých představ. Podařilo se nám dát první gól a myslím si, že jsme byli lepším týmem a zaslouženě jsme vyhráli," uvedl třinecký trenér Václav Varaďa. "Opět nám nevyšel začátek zápasu, který udal ráz celému utkání. Nám nevycházelo vůbec nic, nejen přesilovky. Víme, že se nám nedaří vstupy, ale bohužel se nám to zatím nedaří zachytit," řekl kouč Středočechů Pavel Patera.

Třinec i v pátém utkání série vstřelil první gól zápasu. Musilovu střelu od modré čáry tečoval v čase 5:22 Růžička a připsal si šestý gól v letošním play off. Aktivnější domácí si zlepšeným pohybem vytvářeli i další šance. Michal Kovařčík během jednoho střídání ve dvou přečísleních vyprášil betony brankáře Růžičky. Stejně dopadl v přečíslení i Vrána.

"Měli jsme hrozivý vstup do zápasu a to rozhodlo," uznal obránce Bernad. O první přestávce proto zněl z kabiny zvýšený hlas. "Vyříkávali jsme si, co všechno musíme změnit. Trošku humbuk tam byl a myslím si, že to k něčemu malinko bylo. Udělali jsme něco navíc a trošku jsme se jim v herních dovednostech vyrovnali," doplnil.

Ve druhé třetině zahrozila jako první Mladá Boleslav, ale Kousal v brejku dva na jednoho vyslal střelu přímo doprostřed Kacetlova rozkleku. Třinec zvýšil v přesilové hře. Hosté na své obranné modré čáře na chvíli získali kotouč a chtěli vyrazit do protiútoku, ale propadli. Růžička otočil hru a po přihrávce Stránského se Vrána neukvapil a po elegantní kličce zasunul puk do prázdné branky.

O další povedený hokejový moment se postaral Adámek. Třinecký obránce narýsoval přihrávku z vlastní třetiny na útočnou modrou čáru do jízdy Špačkovi. Centr třetího útoku v úniku udělal forhendovou kličku a střelou pod břevno přidal třetí gól. Na druhé straně stálo při Kacetlovi štěstí, ránu Pláňka chytil držadlem hole.

V předchozích čtyřech zápasech série padl ve třetí třetině jen jeden gól, kterým minule Ševc zpečetil při power play Třince výhru Mladé Boleslavi. Tento trend pokračoval, statistiky se v závěru plnily jen vyloučeními. Domácím fungovala jinak obrana na výbornou, soupeře ani nepouštěla do šancí, a tak si Kacetl připsal třetí nulu v letošním play off.

"Bylo důležité, že jsme soupeře nepouštěli do větších šancí, až na jednu Pláňkovu na konci druhé třetiny. Jinak jsme utkání kontrolovali," řekl Varaďa. "Bohužel jsme byli jednoznačně horší a z naší strany tam nebylo nic, co by nám, možná kromě (brankáře) Růžičky, dávalo šanci vyhrát. Třinec vyhrál zaslouženě," řekl útočník Kotala.

Série bude pokračovat šestým zápasem v úterý na ledě Mladé Boleslavi.

Semifinále play off hokejové Tipsport extraligy - 5. zápas:

HC Oceláři Třinec - BK Mladá Boleslav 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. M. Růžička (D. Musil, M. Stránský), 24. P. Vrána (M. Stránský, M. Růžička), 37. M. Špaček (M. Adámek, D. Musil). Rozhodčí: Hodek, Lacina - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 8:8. Využití: 1:0. Bez diváků. Stav série: 3:2.

Sestavy:

Třinec: Kacetl - Gernát, M. Doudera, M. Adámek, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, Freibergs - M. Růžička, P. Vrána, M. Stránský - Hrňa, Marcinko, Kurovský - Rodewald, M. Špaček, M. Kovařčík - Dravecký, M. Roman, Hrehorčák. Trenér: Varaďa.

Mladá Boleslav: J. Růžička - Hrbas, Ševc, Pláněk, Dlapa, Fillman, Šidlík, Bernad - J. Stránský, Bičevskis, J. Strnad - D. Šťastný, Cienciala, Kotala - Claireaux, A. Zbořil, Jääskeläinen - P. Kousal, O. Najman, Flynn. Trenéři: Rulík a Patera.