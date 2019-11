Už nejsem ten Jágr před 20 lety, litovala legenda. A přesto zařídila rekordní kulisu

Vyprodal libeňskou arénu, kam dorazilo 17 220 diváků (halový rekord extraligy), jednou asistoval, pózoval natěšeným dětem na společné fotografii. Po klání na Spartě si však 47letý Jaromír Jágr nepřipadal jako hrdina. Poslední vteřiny při vysoké porážce 2:6 strávil na trestné lavici. "Necítil jsem se dobře," komentoval své vystoupení.

Na centru jste tentokrát neměl Davida Stacha, který se zranil, ale Brendana O'Donnella. Spolupráce asi neprobíhala podle představ, že?

Nemáme tak široký kádr, takže když se něco takového stane, a to ještě chyběl Valda (Jakub Valský), musíme to nějak slepit. Hráči, kteří jsou na křídle, najednou musí hrát centry. Ale v pohodě. Příště to bude úplně o něčem jiném.

Jak se cítíte po desetidenní reprezentační pauze?

Nic moc. Ale neřeším to. Situace, které vzniknou během zápasu, si můžu uhrát, jak potřebuju, i když se necítím dobře. Jsem v útočném pásmu, chodím na ofenzivní buly…

Každopádně jste si zkracoval střídání.

Jasně. Takhle společně jsme hráli poprvé. Ani na tréninku jsme neměli šanci, protože Áďa (David Stach) se zranil včera. Člověk se šetří na svoji situaci. Když puk nemáme, je zbytečné se tam honit. Radši jdu na lavičku a počkám si na další střídání.

Tušil jste, po jak dlouhé době jste v libeňské aréně hrál?

Samozřejmě vím, že poslední zápas jsem tady odehrál na mistrovství světa v Praze. Ale neřešil jsme to. Od těchhle věcí se snažím odreagovat a myslet sám na sebe, abych udržel víru, že každým momentem se všechno může otočit.

Vnímal jste energii od fanoušků? Byť doma hrála Sparta, tolik jich přišlo právě kvůli vám. Po povedené asistenci vám tleskali.

Vděčím jím za to. Bohužel nejsem Jágr před 20 lety, to bychom se bavili úplně o něčem jiném. Sám sobě pořád věřím, ale musím si počkat na svoji šanci.

Cítil jste ze spoluhráčů, že nejsou zvyklí na takovou kulisu?

Samozřejmě. Oba kluci, kteří hráli extraligu, se zrovna zranili. Měli jsme tu akorát Baryho (Michal Barinka). Když si sečteš zápasy všech ostatních kromě mě, tak jich podle mě moc nenapočítáš. Na některé hráče pak logicky dolehla tíha okamžiku. Rok dva předtím hráli před 150 diváky, teď jich tady měli 17 tisíc. Tímhle si musíme projít. Uvidíme v play off. Tam bude odveta.

Řekl byste, že vás sráží laciné góly?

Pojďme na ně zapomenout. Samozřejmě můžeš Spartu překvapit, podle mě je porazitelná, příště budeme úplně jiné mužstvo. Sparta na druhou stranu bude brát body nejenom nám, ale hodně mužstvům. V pátek a v neděli jsou pro nás důležitější zápasy (proti Zlínu a v Olomouci).

Zlín teď překvapil domácí výhrou nad Kometou.

Díky za zprávu. To je tedy super tečka.