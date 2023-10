Sparta doma klopýtla. Varům odevzdala všechny tři body bezmála po sedmi letech

Hokejisté Karlových Varů zvítězili v předehrávce 12. kola extraligy na ledě Sparty 5:2 a po čtyřech zápasech uspěli v základní hrací době.

Pražané, kteří zůstali bez bodů potřetí za poslední čtyři utkání, před nejvyšší návštěvou sezony 12.544 diváků dvakrát vyrovnali, ale hosté rozhodli třemi zásahy ve třetí třetině. Ve 44. minutě dal vítězný gól Filip Koffer. Západočeši obrali Pražany o všechny body poprvé od února 2017 po 20 vzájemných duelech, na jejich ledě čekali na plný zisk dokonce takřka 11 let od 2. prosince 2012.

"Těchto bodů z ledu neskutečně silného soupeře moc vážíme a jsme rádi, že z utkání, které se hrálo ve vynikající atmosféře, bereme tři body," pochvaloval si asistent trenéra hostů Václav Eismann, jehož tým poskočil v tabulce hned za Spartu na čtvrté místo.

Karlovarští sice posbírali z posledních čtyř startů pouze dva body, ale v úvodním dějství na nich žádná nepohoda nebyla znát. Poté, co Horák s Kousalem nezvládli přečíslení dvou na jednoho, otevřel ve čtvrté minutě skóre Beránek. Reprezentační útočník vypálil po vyhraném buly chytře zpoza čárového sudího, brankář Kovář při těžkém zákroku vyrazil puk pouze nad sebe a ten skončil za brankovou čárou.

Sparťané vyrovnali v 10. minutě. Po vyhraném buly našel Němeček Hausera, jenž vypálil z otočky a po Frodlově zákroku dorážel do odkryté branky David Vitouch. Jenže stav 1:1 platil jen 27 sekund. Přečíslení tří na jednoho zakončil Gríger a s trochou štěstí prostřelil Kováře. V 18. minutě byl blízko gólové radosti Kestner, ale zpoza kruhu pálil pouze do brankové konstrukce těsně vedle spojnice.

V úvodu druhé části nejprve tým Energie nevyužil převážnou část přesilovky po vyloučení Buchteleho krátce před přestávkou. Ve 23. minutě se i díky tomu mohli Pražané radovat podruhé z vyrovnání. Irvingova rána skončila sice pouze na levé tyčce, ale kotouč se dostal k Lajunenovi, který číhal na dorážku a snadno ho uklidil do branky.

"Je sice pěkné, že jsem dal gól, když jsem měl štěstí a puk se odrazil přímo ke mně, ale je to k ničemu, když jsme prohráli. Udělali jsme dnes moc chyb a soupeř nás za ně potrestal," řekl Jani Lajunen.

Domácí pak mačkali hosty v jejich obranném pásmu, z velkého tlaku ale vedoucí gól nevytěžili. Vniveč přišla i početní výhoda po Bartejsově prohřešku. "Měli jsme tam nějaký tlak ve druhé třetině, ale šance jsme bohužel neproměnili. Hokej se ale hraje šedesát minut. Říkali jsme si to ráno, stejně tak i před zápasem. Bavili jsme se o tom, že někteří kluci z Varů jsou hodně rychlí, že jde o brejkové mužstvo, ale stejně jsme jim darovali minimálně tři góly z přečíslení," štvalo zkušeného beka poražených Michala Kempného.

Ve 43. minutě nebezpečně zakončoval z ideální pozice Konečný. Frodl kotouč vyrazil, Kestner ho při pokusu o dorážku zasáhl až na druhý pokus a brankář hostů se díky tomu stihl přesunout a skvěle zakročil. Vzápětí tak šli již potřetí do vedení Karlovarští, když sparťanskou defenzivu nachytal v nedbalkách Koffer. Poté, co se dostal do samostatného úniku, tváří v tvář Kovářovi bezchybně zakončil.

Sparta se snažila o zvrat, ale sama se přibrzdila fauly a pozorně hrající hosté už jí žádné velké šance nenabídli. Sami byli naopak vysoce produktivní při kontrech. V 54. minutě ujeli tři na jednoho, Zetterberg ideálně našel Procházku a ten zvýšil na 4:2. Když to pak domácí zkusili s hrou bez gólmana, využil toho k pojistce cenné výhry ještě Kangasniemi.

"Jsme všichni naštvaní. Nemáme konstantní výkon. Dnes jsme hráli vynikajících možná nějakých patnáct šestnáct minut ve druhé třetině…," řekl trenér Sparty Pavel Gross. "Nebudeme ale hledat žádné výmluvy. Hrajeme proti brejkovému mančaftu s vynikajícími bruslaři a dostaneme tři góly z přečíslení dva na jednoho a tři na jednoho. Takhle to nejde. V tomhle musíme být chytřejší," uvedl.

Předehrávka 12. kola hokejové extraligy:

HC Sparta Praha - HC Energie Karlovy Vary 2:5 (1:2, 1:0, 0:3)

Branky a nahrávky: 10. D. Vitouch (Hauser, Němeček), 23. J. Lajunen (Irving, Kestner) - 4. O. Beránek (Černoch), 11. Gríger (T. Rachůnek), 44. Koffer (T. Redlich), 54. O. Procházka (Zetterberg, Plutnar), 59. Kangasniemi (Gríger). Rozhodčí: Pražák, Jaroš - Hynek, Zíka. Vyloučení: 3:3. Bez využití. Diváci: 12.544.

Sestavy:

Sparta: Jakub Kovář - Irving, Kempný, Mozík, Moravčík, Mikliš, Němeček - M. Forman, O. Najman, Buchtele - Kestner, J. Lajunen, Konečný - Řepík, R. Horák, P. Kousal - Hauser, D. Vitouch, M. Vitouch. Trenér: Gross.

Karlovy Vary: Frodl - Huttula, Plutnar, Stříteský, Bartejs, Dlapa, D. Mikyska, Havlín - O. Beránek, Černoch, Jiskra - Kangasniemi, Gríger, T. Rachůnek - Zetterberg, Hladonik, O. Procházka - T. Redlich, R. Přikryl, Koffer. Trenér: Bruk.

Tabulka: