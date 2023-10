Hadamczik hájí kontroverzní krok s mládeží. S bídnou kondicí mají pomoct odměny

Pilířem výchovy hokejové mládeže v Česku má být pod vedením nového svazového šéfa Aloise Hadamczika juniorská extraliga. Ta ale před stávající sezonou prošla kontroverzním rozšířením.

"Juniorská soutěž je totálně nekvalitní. Musí tam hrát ti nejlepší, to znamená zúžení z 24 týmů na nějakých 14," hlásal Hadamczik v roce 2019, tedy relativně dlouho předtím, než začal šéfovat tuzemskému hokeji.

Mezitím k postupnému zúžení juniorky na 14 celků skutečně došlo.

Po Hadamczikově nástupu však nastala další změna. A překvapivá. Juniorka nabobtnala na 16 klubů. Soutěž s tolika účastníky už je v plném proudu.

"Číslo 14 je samozřejmě nižší jak 16," uznává Hadamczik. "Kdybyste ale přišli na výkonný výbor a chtěli juniorku zúžit na dvanáct nebo deset týmů, byl bych striktně proti, protože každý extraligový klub by měl mít extraligu juniorů."

Seniorská extraliga čítá 14 mančaftů, ta juniorská jich už má 16.

Konkurence ale podle hokejového bosse neopadne, a to díky formátu s osmi týmy ve dvou skupinách - západní a východní. Čtyři nejlepší kluby z každé skupiny si to v nadstavbě rozdají o lepší postavení v play off. Zbytek se pak popere o samotnou účast ve vyřazovacích bojích.

Čtyři nejhorší celky nakonec čeká boj o záchranu s tím, že poslední přímo sestoupí. Play off vypukne předkolem pro týmy na pátém až dvanáctém místě.

Stále tedy bude o co hrát. Celkového vítěze pak čeká zájezd na zápas zámořské NHL. "Tam bude potřeba, aby trenéři řekli: 'Vážení, odložte tablet, odložte telefon a trénujte o dvě hodiny víc, abyste tady jednou mohli hrát.' Hledáme každou cestu, abychom klukům připomínali, ať víc pracují," líčí Hadamczik.

Snaha pramení z bídných výsledků standardizovaných testů.

"Když Radim Rulík (současný kouč reprezentačního áčka - pozn. red.) trénoval dvacítku a dělali testy v Porubě, stejné testy, jako dělají Švédové a Finové, měli jsme o 30 procent horší kondici. A všichni víte, že když nestačíte někam dobruslit, tak nemůžete ukázat, co ve vás je," připomíná Hadamczik.

Před časem těmito testy prošli účastníci juniorské extraligy. Další kolo je čeká v únoru před vyřazovací částí. Trenéři pěti mužstev, které se nejvíc zlepší, následně dostanou odměnu sto tisíc korun.

Přidává se ale plošně. "Měli jsme trenéry, kteří brali 25 nebo 30 tisíc. Být v sobotu, neděli na stadionu, k tomu mít druhou práci, to je špatně. Proto jsme navýšili trenérské platy až na 60 tisíc," vykládá 71letý funkcionář.

"Potřebujeme ale trenéry, kteří jsou zarputilí, pracovití, chodí na stadion a dělají to zodpovědně. Když nemáte dobré trenéry, je to bezedná studna na peníze," dodává.

Přechod mladých talentů mezi dospělé v Česku oproti světu dlouho pokulhává. Podle Hadamczika je cestou právě kvalitní juniorská extraliga, kde junioři dostanou hodně prostoru a nebudou jen "sbírat puky" jako při uspěchaném odchodu do extraligy či první ligy.

"Jak se budují osobnosti, jsem si dokázal v Baníku Ostrava. Jestli to byl Svěrkoš, Papadopulos, Baroš, jestli to byl v hokeji Honza Marek, Pletka, Havlát. Vím, o čem mluvím," doplňuje Hadamczik.