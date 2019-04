Třinecký kanonýr Martin Růžička má v play off na kontě sedm gólů a deset přihrávek. Se 17 body je nejproduktivnějším hráčem vyřazovací soutěže, v tabulce střelců mu se sedmi zásahy sekundují liberečtí Michal Birner a Tomáš Filippi. Obránce Ocelářů David Musil je s osmi body nejlepší ve statistice hodnocení účasti na ledě, bek Tygrů Ladislav Šmíd je zase nejvytíženějším hráčem celého play off s průměrným časem na ledě 28 minut a 21 sekund. Oporami svých týmů jsou oba brankáři Roman Will (Liberec, 93,06 procent) a Šimon Hrubec (Třinec, 92,71 procent).