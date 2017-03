Semifinálová čtyřka je kompletní. Liberec přestřílel Plzeň a zahraje si proti Pirátům

před 10 minutami

Hokejisté Liberce potvrdili roli velkého favorita a po šesti zápasech postoupili do semifinále play off. Indiáni z Plzně na domácím ledě ještě v polovině utkání vedli, ale pak se Bílí Tygři třemi zásahy postarali o zvrat. Západočeši se v závěrečném náporu zmohli už jen na snížení a sezona pro ně končí. Liberec bude o postup do finále bojovat s Chomutovem.

Plzeň - Hokejisté mistrovského Liberce vyhráli v šestém čtvrtfinálovém utkání play off extraligy na ledě Plzně 5:4, ovládli sérii 4:2 a v semifinále je čeká souboj s Chomutovem. Druhou dvojici v bitvě o finále vytvoří Hradec Králové s Kometou Brno. Plzeň neobhájí loňský bronz a obsadí konečné osmé místo.

Plzeň, která dokázala ve středu v Liberci odvrátit první mečbol Bílých Tygrů, dnes třikrát vedla. Severočeši ale v polovině utkání díky trefám Jana Ordoše a Milana Bartoviče otočili stav na 4:3 a na začátku třetí třetiny zvýšil Lukáš Vantuch. Za domácí už jen zkorigoval výsledek 130 vteřin před koncem Jakub Lev.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 6. zápas:

HC Škoda Plzeň - Bílí Tygři Liberec 4:5 (2:1, 1:3, 1:1)

Branky a nahrávky: 11. Čerešňák (T. Svoboda, Kratěna), 20. Kadlec (Stach, Kratěna), 26. Preisinger (Schleiss, Kvasnička), 58. Lev (Čerešňák, Preisinger) - 14. A. Dlouhý (Bližňák, Vantuch), 23. Radivojevič (Bližňák, Lakatoš), 31. Ordoš (Pyrochta, Vantuch), 33. Bartovič (Ševc, Bližňák), 42. Vantuch (Jánošík, Vitásek). Rozhodčí: Pešina, Pražák - Barvíř, Blümel. Vyloučení: 6:7. Využití: 1:0. Diváci: 7536 (vyprodáno). Konečný stav série: 2:4.

Sestavy:

Plzeň: Machovský - Kadlec, Němeček, Čerešňák, Kvasnička, Pulpán, D. Sklenička - Indrák, Kratěna, T. Svoboda - Lev, Stach, D. Kubalík - Schleiss, Preisinger, M. Procházka - Hrnka, Kracík, Koreis. Trenéři: Martin Straka, Vlasák, Čihák a Jiří Hanzlík.

Liberec: Lašák - R. Šimek, Ševc, Jánošík, Vitásek, Mojžíš, Derner, od 31. navíc Pyrochta - Valský, P. Jelínek, L. Krenželok - Ordoš, Lakatoš, Radivojevič - J. Stránský, J. Mikyska, Bartovič - A. Dlouhý, Bližňák, Vantuch. Trenéři: Pešán a Mlejnek.

