Oceláři jsou vyřazeni. Chomutov doma otočil šesté utkání a slaví historický postup

Piráti Chomutov postoupili poprvé v klubové historii do semifinále play off. Na domácím ledě dokázali svěřenci Vladimíra Růžičky proměnit druhý mečbol a vyřadili po základní části druhé Oceláře z Třince. Slezané vedli po první třetině 3:1 a zdálo se, že dotáhnou sérii až do sedmého utkání, jenže Chomutov ve druhá části srovnal a ve třetí rozhodl.

Chomutov - Hokejisté Chomutova postoupili do semifinále play off extraligy. V šestém čtvrtfinálovém utkání porazili Třinec 5:3, ačkoliv po první třetině prohrávali 1:3. Sérii vyhráli 4:2 na zápasy a v systému play off si zahrají semifinále poprvé v historii. Favorizovaným Ocelářům, druhému celku základní části, končí sezona.

Po dvou třetinách vyrovnaný duel rozhodl ve 44. minutě tečí v přesilovce útočník Michal Poletín. Postup pak zpečetil při power play trefou do prázdné branky obránce Jan Rutta.

Chomutov, který v předkole proti Mladé Boleslavi otočil sérii z 0:2 na konečných 3:2 po úvodních porážkách doma, má již nyní jisté nejlepší umístění od sezony 1957/58, kdy skončil čtvrtý. V boji o finále mohou svěřenci kouče Vladimíra Růžičky narazit na Liberec, pokud obhájce titulu úspěšně završí dobře rozehranou sérii s Plzní.

První třetina vyšla lépe Třinci

Úvodní minuty patřily domácím, ale první větší možnost přišla z Krepsovy hole. Na začátku osmé minuty čelili Piráti první přesilovce Třince. Během ní sice Laco vychytal Rákose, ale sedm vteřin po jejím skončení otevřel skóre tečující Petružálek.

Zanedlouho se hosté provinili špatným střídáním. Růžička během početní výhody dlouho držel kotouč a vyčkával s přihrávkou, rozhodl se však velmi dobře - po jeho asistenci vyrovnal Skokan. Humlova teč při další možnosti Severočechů skončila těsně mimo.

Zdálo se, že Oceláři vykročili za výhrou v 17. minutě, kdy se během 17 vteřin prosadili prvními trefami v letošních vyřazovacích bojích útočníci Rákos a Adamský. Rákos si našel puk odražený od zadního hrazení a z úhlu trefil odkrytou branku. Adamský udělal statistu z beka Flemminga a tváří v tváří předčil Laca.

Velký obrat Pirátů

Obraz hry, v němž měli hosté herně i výsledkově navrch, se však od druhé třetiny změnil. Hodně k tomu dopomohlo i snížení Mrázka z 29. minuty, kdy ho výtečně našel Raška. Domácí vycítili šanci a šli si za ní. Ve 37. minutě měli ale štěstí, když zcela zapomněli na Rákose, který proti Lacovi zkusil blafák do bekhendu, jenže trefil jen tyčku.

Následovala přesilovka Chomutova, kterou sice zkrátil Růžičkův faul, ale stihla se do ní vejít obrovská možnost Humla na vyrovnání. Hamerlík byl však proti. V oslabení Pirátů pak Skokan v oslabení obral po Hamerlíkově pravici o kotouč Draveckého a 11 vteřin před druhou přestávkou vyrovnal, když si pohrál s Hamerlíkem.

Na začátku 44. minuty dovršil Chomutov velký obrat. Flemming nahodil při přesilovce puk od modré čáry a ten s přispěním Poletínovy teče skončil mimo Hamerlíkův dosah za jeho zády. Euforii v hledišti mohla ještě posílit brzy následující přesilovka, v níž měli velké šance Kämpf a Skokan, ale Piráti neuspěli ani ve 20 vteřin trvající hře pět na tři.

Laco se poté vytáhl proti Netíkovi. Na hokejky hostů se čím dál více lepila nervozita a pět minut před koncem navíc fauloval Kane. V závěru to Oceláři zkusili bez brankáře, jenže Rutta byl nemilosrdný a ukončil jim sezonu, zatímco Severočeši dál žijí svůj sen.

Čtvrtfinále play off hokejové extraligy - 6. zápas:

Piráti Chomutov - HC Oceláři Třinec 5:3 (1:3, 2:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 12. Skokan (V. Růžička ml., Kämpf), 29. J. Mrázek (Raška), 40. Skokan, 44. Poletín (Flemming), 59. Rutta (Koblasa, Kämpf) - 10. J. Petružálek (Netík, Kreps), 17. Rákos (Krajíček, Kreps), 17. Adamský (Kane). Rozhodčí: Bulanov (Rus.), Hradil - Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 6:8, navíc Marosz (Třinec) 10 min. Využití: 2:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 5250 (vyprodáno). Konečný stav série: 4:2.

Sestavy:

Chomutov: Laco - Rutta, L. Chalupa, Flemming, Skinner, Valach, Dlapa, J. Mrázek - Skokan, Huml, Tomica - Vondrka, V. Růžička ml., Sklenář - Raška, Kämpf, Koblasa - D. Kaše, Šťovíček, Poletín - od 21. navíc Lauko. Trenéři: V. Růžička st., J. Šťastný a Martínek.

Třinec: Hamerlík - Krajíček, M. Doudera, Nosek, L. Galvas, Hrabal, Jank, Adámek - J. Petružálek, Kreps, Rákos - Martin Růžička, Marosz, Dravecký - Netík, Kane, Adamský - Hrňa, Jašek, Cienciala. Trenéři: Kýhos a Mucha.

